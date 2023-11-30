Новый поворот событий — любовный гороскоп на 1 декабря

Наш гороскоп расскажет, как провести время со второй половинкой незабываемо.
Овен
Сегодня Овны на протяжении всего дня могут оставаться повышенно чувствительными и внутренне ранимыми. Именно на этой почве возможно недопонимание с любимым человеком — особенно, если в паре изначально разные привычки и вкусы. Но вечером ожидается всплеск позитива и нового движения навстречу друг другу.
Телец
Сегодня у Тельцов надежным ориентиром в любовных историях будет градус эмоций, схожесть привычек и природных темпераментов: если с этими пунктами все в порядке, отношениям ничто не угрожает. В конце дня возможен новый прилив страсти или игривости, может появиться тяга к приключениям.
Близнецы
Сегодня у Близнецов те или иные детали любовного романа могут вызывать тайные вопросы и двойственные переживания. Не исключено, что так будет продолжаться вплоть до вечера, но в конце дня обстановка неожиданно изменится. Если партнер позовет на свидание или бросит вызов, многие Близнецы не устоят.
Рак
Сегодня Раки могут ощущать в романтических отношениях эмоциональный дискомфорт, не замечая, что порой невольно провоцируют его сами. Надежды на новый виток любовной игры оправдаются ближе к ночи, но покоя это не принесет. Может прибавиться не только азарта и ярких эмоций, но и суеты, волнений.
Лев
Сегодня Львов обстоятельства вынуждают выдерживать паузу, например, скрывать свои истинные чувства, откладывать решительную инициативу или рискованный шаг. Однако в конце дня многим Львам станет настолько трудно сдерживаться, что они сломают все барьеры и сделают в любовной игре свой ход.
Дева
Сегодня Девам не стоит торопить события под влиянием противоречивых сиюминутных эмоций. Не менее важно сохранять надежду, если развитие сюжета по какой-либо причине задерживается. Даже если вечером появится мотив для зажигательного флирта, не спешите раскрывать партнеру свои мысли.
Весы
Сегодня для Весов эмоциональный фон этого дня не слишком благоприятен, отношения с любимым человеком могут быть неровными из-за неудачного настроения или внешних обстоятельств. Возможны обидчивость или непоследовательность. Но к ночи утерянный любовный азарт вернется вновь, скорее всего, с подачи партнера.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не обойтись без тех или иных тайных колебаний. Некоторые Скорпионы будут уверены в своих чувствах, но не уверены в чужих. Не исключено, что заминка или интрига продлится до вечера. В конце дня многие Скорпионы не выдержат, решатся на приключение или пойдут ва-банк.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может не хватать решительности. Возможно, это к лучшему, так как преждевременная активность способна дать эффект, обратный ожидаемому. Звезды советуют отложить инициативу до вечера, когда исчезнут лишние страхи и внезапно появится вдохновение для любовной игры.
Козерог
Сегодня Козерогам день мешает ощутить в любовных отношениях полный комфорт и сохранить безусловное доверие. Роман со сложной долгой историей будет идти к своему финалу или трансформации. Новые отношения лучше не начинать. К ночи не исключен всплеск тайной страсти или неожиданный авантюрный порыв.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше ждать нового поворота событий в своей личной жизни вечером. Именно в это время любимый человек сделает шаг, на который придется отреагировать. Помните, что любой вираж романа сейчас несет вам одновременно и новые возможности, и новые испытания.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют смириться с двойственностью романтической ситуации, так как она может оказаться неотъемлемой и неизбежной (на данный момент) частью любовной истории. Сохраняйте здоровое чувство юмора, и вечером жизнь подскажет вам, как извлечь из положения дел удовольствие и пользу.