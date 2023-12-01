Открываемся возможностям и людям — гороскоп на 2 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что приветствуются такие качества, как предприимчивость, артистизм, азарт и чувство юмора. Возможна склонность к авантюрам. Это подходящий день для интенсивных тренировок, веселых игр, путешествий и приключений, зрелищных спортивных мероприятий, продвижения и развития креативных бизнес-проектов, активизации международного сотрудничества. Хорошо заниматься физическим и духовным развитием детей. Стоит давать побольше нагрузки питомцам, играть и гулять с ними.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют верить в себя и свои таланты. Это день креатива, смелости и вдохновения. Ожидается динамика в делах за рубежом. Хороший момент для продвижения нового проекта или расширения прежнего, а также для активной фазы путешествий, для интенсивных спортивных игр и тренировок. Овнам-родителям стоит поддержать детей, уделяя равное внимание их духовному и физическому воспитанию.
Телец
Сегодня для Тельцов день может начаться с больших ожиданий, высоких запросов и грандиозных замыслов. Многие Тельцы загорятся мыслью повторить старую попытку в надежде наверстать упущенное. Реализация планов зависит от уровня энергии и наличия креативных идей, а иногда от готовности включиться в рискованную игру или отчаянную авантюру. Тельцам, не готовым к нагрузкам, потребуются энергичные помощники.
Близнецы
Сегодня Близнецам круто: обстановка вокруг не располагает к скуке, пассивности, рутинному образу мыслей и унынию. Многие Близнецы отложат важные размышления, работу с документами и официальные контакты, чтобы окунуться в атмосферу праздника, романтики и приключений. Звезды видят в этом определенный резон: самое время запастись позитивными эмоциями перед тем, как погрузиться в изучение серьезных тем.
Рак
Сегодня Ракам круто: атмосфера вокруг может приглашать к игре, эксперименту, неформальному общению или авантюрному взгляду на вещи. Важно найти этой творческой энергии полезное применение. День хорош для выполнения творческой части работ, а также для дел, где успех зависит от вдохновляющей мотивации. Отличным мотивом может стать заработок, исцеление, забота о питомце, тренировка ради роста мастерства.
Лев
Сегодня у Львов есть поле для развития их личных талантов, в том числе с конкретной целью, например, ради заработка. Они могут преуспеть в бизнесе, спорте, игровой или рекламной сфере, отдать дань увлечению туризмом или иным активным хобби. Родители-Львы могут подать личный пример детям, научив житейской мудрости или полезным приемам. Реальные успехи в этот день могут быть чуть ниже ожидаемых.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства могут навязать чуждый образ или стиль действий, заставить их играть в чужие игры. Часто им придется исходить не из собственной логики, а из окружающих реалий, например, отталкиваться от нужд детей, друзей, гостей или домочадцев. Многих Дев этот день будет склонять к эпатажу или излишествам вместо практичности и здравомыслия. Не помешает добавочный источник энергии.
Весы
Сегодня Весам день предлагает провести время в свободной обстановке за каким-либо активным хобби, вернуться к увлекательным экспериментам или поработать на будущее. Самое время вспомнить про коллективный креативный проект или свое личное оригинальное увлечение, способствующее появлению новых друзей и единомышленников. Но если сейчас вы не в духе или не в идеальной форме, лучше ограничить нагрузки.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день побуждает действовать активно, азартно и творчески, иногда прибегая к элементам игры или авантюры. Такая ситуация может оказаться полезной для инертных или неуверенных Скорпионов: она подарит им дополнительный импульс смелости, поможет стать более решительными, предприимчивыми, яркими или гибкими. Стремясь к цели, важно не портить отношения с влиятельным лицом или группой.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на успех. Он будет выше, если дело начато накануне вечером, но и запоздалый старт даст неплохие результаты. Многие Стрельцы будут склонны действовать как игроки или авантюристы. Этот день хорош для самовыражения через личную активность. Можно заявить о себе в сфере игр, спорта или рекламы, продвинуть свой проект за рубежом или получить поддержку от иностранца.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют рассчитывать свои силы прежде, чем включаться в игру или работу: выбранная деятельность потребует больших усилий. С другой стороны, активный образ действий позволит расширить кругозор, провести эксперимент и заодно получить яркие впечатления. Важны самочувствие, настрой и работоспособность. Приветствуется энергия, азарт, творческий подход к задаче, чувство юмора.
Водолей
Сегодня для Водолеев, заинтересованных в своей активной социализации и в скором росте своей популярности, день важен. Не стоит упускать из виду вероятных друзей и единомышленников - особенно, если они сами предлагают сотрудничать или создать команду. В то же время, звезды советуют с самого начала стараться оценивать возможные побочные эффекты такого союза, чтобы минимизировать риск будущих раздоров.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не лениться и не ограничиваться скучными шаблонами. По возможности, стоит подойти к задаче творчески и работать «с огоньком». Энтузиазм и талант будут замечены нужным лицом, например, непосредственным начальником или заказчиком. Уместны целевые тренировки ради повышения мастерства, развивающие игры для детей и питомцев. Может пригодиться умелый и ловкий помощник.