Открываемся возможностям и людям — гороскоп на 2 декабря

1 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня расположение Солнца и Луны в знаках огненной стихии дарит энергию и побуждает к творческому самовыражению через активные действия.

Фото: rambler