Месяц двойного дна: что можно и нельзя делать знакам в декабре

Но у декабря есть и обратная сторона – ментальных лабиринтов и ложных предзнаменований может оказаться слишком много, стабильно высокой будет и подверженность вирусным заражениям. Очевидно, декабрь один из самых переменчивых и разбалансированных месяцев в деловом плане, что отнюдь не означает отказа от активных действий – скорее многое нужно будет упрощать, намеренно освобождаться от квестов и запутанных ситуаций в бизнесе. А также большая часть декабря неплохо подойдёт для инвентаризаций и ревизий.
1 декада
Перемена настроений и намерений в обществе ожидается уже с первых дней – 1 декабря в знак Козерога перейдёт Меркурий, а с 4 декабря почти до конца месяца в щепетильном Скорпионе отстоит Венера. Её транзит по 8 знаку зодиака – всегда сложная история, а в совокупности с позицией Меркурия – требовательность в финансовых и налоговых вопросах, налоговой отчётности в это время явно возрастёт – возможны и финансовые ямы, перепады в доходах. Однако плюс первой декады в том, что это ещё период хоть и тормозящего, но прямо идущего Меркурия, и для кого важно будет закончить или начать какие-то новые важные проекты – лучше это сделать до11 декабря включительно, ведь с 13-го Меркурий повернёт назад. Эти же сроки актуальны и для различных важных покупок, особенно в реестре технически сложных, электронных устройств и систем.
Несколько более эмоциональными станут дни вокруг ауры полнолуния (26-29 декабря) когда сильное влияние Юпитера и Нептуна могут вызывать неожиданные откровения, признания и эмпатию, возвышение религиозных чувств и творческие порывы. К сожалению, в такие дни на фоне отдельной конфигурации (Меркурия и Марса с Нептуном) – растёт риск ДТП, ложной информации и всевозможных интоксикаций, а влияние алкоголя может стать определяющим и более вредным чем обычно. В это время очень трудно различать добро от зла. Однако преддверие Нового года 30-31 декабря выглядит довольно празднично и спокойно!