Месяц двойного дна: что можно и нельзя делать знакам в декабре

Последний месяц 2023 года богат на события и по многим параметрам обладает позитивным набором взаимодействий планет, способных приносить счастливые новости и вдохновение, а некоторых посетит и фортуна.

Но у декабря есть и обратная сторона – ментальных лабиринтов и ложных предзнаменований может оказаться слишком много, стабильно высокой будет и подверженность вирусным заражениям. Очевидно, декабрь один из самых переменчивых и разбалансированных месяцев в деловом плане, что отнюдь не означает отказа от активных действий – скорее многое нужно будет упрощать, намеренно освобождаться от квестов и запутанных ситуаций в бизнесе. А также большая часть декабря неплохо подойдёт для инвентаризаций и ревизий.

Месяц хорошо делится почти на три ровные декады, включающие смену ритмов, где разделителями станут: 13 декабря как день Новолуния и разворота в ретроградное движение Меркурия и 22 декабря как день Зимнего Солнцестояния и перехода Солнца в знак Козерога.

1 декада

Перемена настроений и намерений в обществе ожидается уже с первых дней – 1 декабря в знак Козерога перейдёт Меркурий, а с 4 декабря почти до конца месяца в щепетильном Скорпионе отстоит Венера. Её транзит по 8 знаку зодиака – всегда сложная история, а в совокупности с позицией Меркурия – требовательность в финансовых и налоговых вопросах, налоговой отчётности в это время явно возрастёт – возможны и финансовые ямы, перепады в доходах. Однако плюс первой декады в том, что это ещё период хоть и тормозящего, но прямо идущего Меркурия, и для кого важно будет закончить или начать какие-то новые важные проекты – лучше это сделать до11 декабря включительно, ведь с 13-го Меркурий повернёт назад. Эти же сроки актуальны и для различных важных покупок, особенно в реестре технически сложных, электронных устройств и систем.

2 декаду во многом курирует полная остановка коммуникатора Меркурия и условная смена декораций, связанная с гороскопом нового лунного месяца в среду, 13 декабря. Основная черта второй декады – возвраты к каким-то прошлым сценариям, необходимость исправлять допущенные ошибки и решать нерешённые вовремя вопросы. Ожидается замедление процессов в деловой сфере, а также в службах почты и транспортировки товаров – это нужно учитывать. Период подходит для разного рода переделок и корректировок на тех участках, где это требуется. Конец второй декады с 16 по 19 будут определять обманчивая связь Солнца с Нептуном и дружба Меркурия с Юпитером. Период обещает довольно одухотворённую атмосферу, глубокое понимание сути бытия. Но проблемы невнимательности, запутанности, безвозвратных потерь и переоценки каких-то явлений и фактов в это время требуют лучшей организации дел.

3 декада – в первой части до полнолуния 27-го и на растущей Луне выглядит вполне позитивно по влиянию планет. Достойным трамплином этих дней станет конфигурация с участием обоих светил с Юпитером и Сатурном, которая сформируется к празднику Зимнего Солнцестояния, традиционно связанного с переходом Солнца в знак Козерога с 22 декабря.

Несколько более эмоциональными станут дни вокруг ауры полнолуния (26-29 декабря) когда сильное влияние Юпитера и Нептуна могут вызывать неожиданные откровения, признания и эмпатию, возвышение религиозных чувств и творческие порывы. К сожалению, в такие дни на фоне отдельной конфигурации (Меркурия и Марса с Нептуном) – растёт риск ДТП, ложной информации и всевозможных интоксикаций, а влияние алкоголя может стать определяющим и более вредным чем обычно. В это время очень трудно различать добро от зла. Однако преддверие Нового года 30-31 декабря выглядит довольно празднично и спокойно!

Более напряжённые дни месяца – 3, 4 (утро и вечер), 12-13, 16, 19, 23, 26, 29 декабря.

Наиболее сбалансированные дни по энергии планет – 2, 5, 7, 14, 18, 22, 25 декабря.