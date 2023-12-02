Будет сложно держать все под контролем — финансовый гороскоп на 3 декабря

2 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

Стараемся ничего не планировать на этот день.

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Наш гороскоп поможет получить общее представление о потенциальных событиях и советах, которые могут быть полезными для планирования и принятия решений. Овен Сегодня Овнам лучше не торопиться с работой. С утра вы можете столкнуться с осложнениями в делах. Особенно это касается сложных видов работ, требующих высокой квалификации. Имейте выдержку и не беритесь пока за важные вопросы. С полудня и до конца рабочего дня у вас не возникнет никаких проблем и вы сможете успешно выполнить запланированный объем работ. Телец Сегодня Тельцам не рекомендуется заниматься рискованными финансовыми операциями. Особенно это относится к инвестициям бизнесменов. Оптовые закупки товара с целью перепродажи в это время также противопоказаны. Вторая половина дня благоприятствует вашей репутации, вы можете делать рассылку резюме на сайты работодателей. Успешно идет обмен мнениями и профессиональное обучение. Близнецы Сегодня Близнецы в первой половине дня могут столкнуться с нарушениями договорных обязательств, что может негативно отразиться на сроках выполнения работы. Не рекомендуется заниматься оформлением договора аренды. Вторая половина дня связана с улучшением финансового положения, вам могут поступить денежные переводы в счет оплаты за выполненные услуги. Можно брать кредиты и делать покупки в интернет-магазинах. Рак Сегодня у Раков в первой половине дня могут возникнуть сложности при выполнении текущей работы. Результаты работы могут оказаться ниже нормы во многом из-за того, что вас могут часто отвлекать от дел посторонними разговорами. Вторая половина дня, напротив, благоприятствует развитию и укреплению деловых связей. Успешно проходят поездки, контакты, торговые сделки, консультации. Лев Сегодня Львы планировали делать крупные покупки или как-то иначе расходовать деньги, и лучше всего сделать это во второй половине дня. Дело в том, что утром вы можете поддаться эмоциям и потратить деньги на ненужные вам вещи. Вторая половина дня благоприятствует работе в трудовом коллективе. Старайтесь более полно использовать ресурс имеющейся в вашем распоряжении техники и инструментов. Дева Сегодня Девам в начале дня рекомендуется воздерживаться от инициатив в делах. В это время вы можете быть склонны к излишне эмоциональному поведению, которое, возможно, помешает вам адекватно оценить свои возможности. Вторая половина дня связана с усилением творческого потенциала и умением использовать свои таланты в конкурентной борьбе. Хорошо проявят себя те, у кого свободный график. Весы Сегодня Весам в утренние часы могут поступить сведения, которые при проверке могут не соответствовать действительности. Это не лучшее время для заключения торговых сделок, деловых поездок и встреч. Работа с информацией затруднена. Могут быть осложнения в делах, которые спровоцируют ваши тайные недоброжелатели. Вторая половина дня и вечерние часы благоприятствуют семейному бизнесу и частной подработке. Скорпион Сегодня Скорпионам не рекомендуется в первой половине дня вкладывать деньги в коллективные проекты. В этом смысле вы рискуете сделать невыгодные инвестиции, вплоть до полной потери вложенных средств. Вторая половина дня благоприятствует поездкам и обмену мнениями. Не отказывайтесь от участия в собраниях, совещаниях. Обстоятельства могут сложиться так, что вы можете быть избавлены от необходимости выполнять рутинную работу. Стрелец Сегодня Стрельцам в утренние часы рекомендуется не попадать в поле зрения начальства и воздерживаться от инициатив. Ваши самостоятельные поступки могут не понравиться начальству и вызвать критические замечания. Вторая половина дня, напротив, благоприятствует вашему финансовому благополучию. Бизнесмены могут почувствовать наиболее выгодные направления в бизнесе. Козерог Сегодня Козерогам с утра, возможно, требуется быть осмотрительнее при выполнении своих профессиональных обязанностей. В это время возрастает вероятность проверок, ревизий. Поэтому старайтесь строго исполнять служебные инструкции. Вторая половина дня благоприятствует учебе, деловой переписке и командировкам. Берегите свою деловую репутацию. Хорошее время для общения с иностранцами. Водолей Сегодня Водолеям на первую половину дня лучше не планировать важных дел. Это особенно относится к финансовым операциям и изменениям привычного рабочего ритма. Возможны технические сбои при проведении пусконаладочных работ. Вторая половина дня благоприятствует покупке товара в кредит. Старайтесь отслеживать нужный вам товар на акции и скидки - есть шанс сделать очень выгодную покупку. Рыбы Сегодня для Рыб — руководящих работников, первая половина дня может сложиться неблагоприятно. Вам может быть сложнее держать под контролем ситуацию, в то время как деловые партнеры могут нарушать свои обязательства. Наиболее важные дела отложите на вторую половину дня. Ближе к концу дня вырастет спрос на предоставляемые услуги. Ждите выгодных предложений по сотрудничеству.