Поймаем вдохновение — гороскоп на 3 декабря

Гороскоп на сегодня советует позитивно встречать новые повороты событий и не бояться продолжения эксперимента. Это хороший день для тех, кто находится в игровом или творческом процессе, а не рассчитывает на стабильный результат. Если оставляют желать лучшего партнерские отношения, есть шанс разрядить напряженность за счет любви к общему хобби. Стоит учитывать, что в течение дня энергия может падать, а запас ярких идей иссякать. Возможны волнения, капризы, перепады эмоций. Стоит повременить с целевыми поездками и официальными контактами.
Овен
Сегодня Овнам не стоит менять вчерашний стиль действий. По возможности, звезды советуют сохранять активный образ жизни и творческий подход к задачам. Не стоит огорчаться, если некоторые маневры закончились неожиданно или не дали прибыли: факт применения своих талантов важнее. Если наметилась размолвка с интересующим человеком, особенно партнером по браку, лучше не откладывать примирение с ним.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что этот день может оказаться для них столь же увлекательным, сколь и энергозатратным. Не все моменты будут предсказуемы, не исключены разочарования после пережитых волнений, надежд и приложенных усилий. Наибольшее удовлетворение от развития событий получат Тельцы, планировавшие эксперимент, а не окончательный результат. Если не удалось добиться главного, порадуют мелочи.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют отложить новые важные проекты и серьезные мысли, а также ответственные целевые командировки. По возможности, лучше отдать предпочтение свободным прогулкам, хобби и неформальным дружеским контактам. Можно задержаться на свидании, в гостях, на вечеринке. Этот день не обещает полной предсказуемости, возможны неожиданные повороты событий в дороге или в текущих делах.
Рак
Сегодня Раков может ждать материальный, творческий или иной сюрприз, из-за которого частично изменится образ будущего. Не стоит заранее готовиться к плохому: возможны и убытки, и находки. Лучше не планировать на этот день судьбоносные крупные покупки и ответственные платежные операции: велика вероятность непредвиденных сюрпризов и лишних волнений. Не исключены мелкие приятные приобретения в дом.
Лев
Сегодня у Львов настроение может оставаться непредсказуемым, а самочувствие неровным. Не исключается сюрприз или смена планов. Не стоит придавать значения сегодняшним капризам, особенно в части карьеры, дружбы и будущего (но можно провести эксперимент, чтобы выявить потенциал идеи). Возможны мелкие приятные моменты в близком окружении, позволяющие извлечь пользу из условно неблагоприятной ситуации.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют ориентироваться на обстоятельства и заданную ими роль, учитывать риск нестандартного поворота событий. Возможны неожиданные поступки друзей, детей или авторитетных людей, случайные прихоти под влиянием обстановки. Не исключено, что придется в чем-то поступиться своими идеалами. Не стоит выбирать этот день для попытки всерьез заявить о себе и своих истинных взглядах.
Весы
Сегодня Весам день может напомнить о возможных вариантах развития событий в будущем. Нарисованная обстоятельствами или друзьями перспектива послужит утешением и надеждой тем Весам, которые в данный момент оказались не в лучшей ситуации и переживают упадок духа. Им стоит помнить, что будущее предсказуемо не до конца: чем отдаленнее горизонт планирования, тем выше вероятность непредвиденных сюрпризов.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут потренироваться в навыке спокойно встречать любые сюрпризы. Сегодня они вполне вероятны, но при этом пока не задевают их жизненно важные интересы напрямую — что позволяет им моделировать возможные ситуации будущего, избегая серьезных рисков и выраженного ущерба в случае ошибки. От конкретных начинаний любого рода в этот день лучше воздержаться.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит переживать за свои моральные позиции: скорее всего, здесь они одержат победу благодаря своим талантам и энергии. Многие Стрельцы, вовремя проявившие инициативу, успешно заявят о себе, создадут почву для возврата своей славы, удачи или авторитета. А вот с практическими результатами сложнее, материальный эффект от действий может оказаться неожиданным или отсроченным.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды предостерегают от случайных приключений и от новых начинаний, особенно масштабных и долгосрочных. В текущих делах стоит иметь в виду вероятность тех или иных сюрпризов, которые могут нервировать. К счастью, этот день несет не одни лишь беспокойства и волнения. Например, он может подарить небольшое смягчение проблемы там, где ситуация казалась неприятной и безвыходной.
Водолей
Сегодня Водолеям день напомнит, что любые отношения и проекты в их жизни развиваются непредсказуемо — отчасти в силу обстоятельств, отчасти из-за их собственного характера и нестандартной жизненной позиции. Сюрпризы этих суток не случайны, являются сигналом, поощрением или предупреждением. Лучше не заключать в эти сутки договор, так как даже в проверенном партнерстве могут найтись скрытые проблемы.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит планировать конкретный объем работ или назначать важные мероприятия, включая старты новых дел и сложные лечебные процедуры. Велика вероятность неожиданного поворота событий как в лучшую, так и в худшую сторону. Звезды советуют повременить с выбором работы, инструмента или помощника, с ответственной встречей, медицинской или иной консультацией, личной договоренностью.