Освобождаем тело от лишней энергии — гороскоп на 4 декабря

3 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве склоняет к прагматичному мышлению и поиску полезной информации.

Фото: rambler