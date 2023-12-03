Освобождаем тело от лишней энергии — гороскоп на 4 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что ее связи с Меркурием и Юпитером помогают расширять кругозор, обсуждать служебные, управленческие и медицинские детали, работать с документами, находить советы и рецепты. Сложная сторона дня представлена влиянием Марса и Сатурна. Возможны срочные хлопоты, поломки, ссоры, врачебные и технические ошибки, приключения в пути, вспышки гнева, мелкие стрессы и травмы, болевые реакции на лечебные процедуры. Темой дня может стать получение услуг, ремонт, наладка, здоровье, повышение мастерства через учебу на ошибках.
Овен
Сегодня Овнам стоит учитывать, что акцент в любых делах смещается на рутинные мелочи. На первый план могут выйти детали, связанные с получением документов, поиском услуг, уточнением маршрутных или иных данных, поддержкой здоровья, ремонтом и профилактикой техники или транспорта. Могут потребоваться инструменты, справочники или помощники. Возрастает вероятность суеты и досадных заминок в дороге.
Телец
Сегодня для Тельцов это насыщенный и потенциально удачный день. Он вдвойне хорош для тех, чья работа подразумевает коммуникации и поездки, включая зарубежные, а также для писателей, исследователей, учителей и родителей, обучающих детей по определенной программе. Стоит избегать сверхзадач и новых инициатив - особенно, если ваши планы связаны с другими людьми, их финансами, вкусами или симпатией к вам.
Близнецы
Сегодня Близнецов стать реалистами вынудят домашние или служебные обстоятельства. Пора задуматься о базе безопасности, карьерной или жилищной перспективе. Самое время уточнить границы владений, заняться проверкой коммунальных счетов или дооформлением документов, посетить учреждение, утвердить имеющиеся планы. Стоит помнить, что этот день подогревает личные разногласия и обостряет конкуренцию.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют морально подготовиться к любым контактам и поездкам: они познавательны и в целом успешны, но сулят приключения. Возрастает риск поломок, сбоев, разногласий, срочных хлопот и командировок, мелких производственных травм, обострения недугов, капризов у питомцев. Особенно вероятны ссоры с помощником или попутчиком, соседями, работниками сервисов, медицинским персоналом.
Лев
Сегодня Львов те или иные помехи постоянно отвлекают от их главного интереса, вынуждая распылять свое внимание и силы на практические мелочи. Именно по этой причине может оказаться не полностью реализован их блестящий личный потенциал, например, творческий, деловой или спортивный. Львам-родителям этот день способен принести дополнительные хлопоты в связи с обучением и воспитанием их детей.
Дева
Сегодня для Дев этот день непрост, но звезды советуют им верить в удачу. Любой барьер преодолим при наличии образования, мастерства, ловкости, коммуникабельности или связей за рубежом. К этим качествам стоит добавить долю выдержки, чтобы избежать скандала или конкуренции с важным лицом. Опасно ссориться с домочадцем, гостем, владельцем жилья. Не повредит аккуратность в любых работах, включая домашние.
Весы
Сегодня у Весов внимание забирают житейские или производственные мелочи, которые трудно проигнорировать. Не исключены срочные дела, вынужденные поездки и контакты, моменты неопределенности, временные финансовые затруднения. Может подвести техника, инструмент, транспорт. Возможны ситуации зависимости, например, от попутчика, водителя, сервиса, нужд питомца, дорожной службы, медицинского персонала.
Скорпион
Сегодня Скорпионы будут удачливее, выбрав верную тактику. Звезды советуют им разруливать все возникающие проблемы путем общения или расширения кругозора, а силовых решений и сомнительных маневров, по возможности, избегать. Многим Скорпионам ситуации этого дня подсказывают правильные маршруты, а также подходящие каналы связи и полезные источники знаний, часто созданные в прошлом и потому надежные.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит помнить, что их может подвести горячность. Лучше не ссориться с начальником, помощником, врачом. Это день стрессов и срочных дел. Важны контактность, готовность маневрировать, учить или учиться мастерству, вникать в детали — от этого может зависеть выздоровление, ход бизнеса, реализация плана, получение работы или услуги, карьера в качестве руководителя или подчиненного.
Козерог
Сегодня Козерогам день сулит удачу в исследовании, учебе, общении с международным сообществом или зарубежным сервисом. Есть надежда получить добрые вести, расширить свой кругозор в сфере науки или медицины. Но и без помех не обойдется: возможны приключения, явные или скрытые ловушки, травмы, поломки техники, ссоры с отдельными людьми. Лучше исключить начинания, рискованные авантюры и сложные процедуры.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит удвоить внимание к потенциально проблемным критичным деталям, особенно в профессиональной сфере: вовремя отслеженные, они доставят меньше проблем в будущем. Поспешное начинание, наоборот, будет рискованной авантюрой. Возможен тест на бдительность, мастерство или аккуратность. Распознать подвох поможет информированность. Пригодится и прежний долгий опыт, особенно негативный.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что лучший способ решить проблему — обсудить ее или найти о ней информацию. Не стоит поддаваться эмоциям, идти на разрыв или обострение отношений, пока не испробован путь диалога. Особенно важно ладить с врачом, юристом, начальником, влиятельным иностранцем. В отсутствие проблем не стоит пренебрегать их профилактикой, особенно, если на кону здоровье или карьера.