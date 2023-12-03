Не нагнетаем — любовный гороскоп на 4 декабря

Наш гороскоп помогает быть готовыми к потенциальным вызовам и возможностям, которые могут предстать на жизненном пути.
Овен
Сегодня Овнам не стоит тревожиться из-за неопределенных настроений своего партнера, но не помешает уточнить причину его недовольства, уныния или колебаний: возможно, его гложет ревность, неуверенность или ему просто нужна передышка. Не стоит навязывать ему свое общество и услуги, если он не в духе.
Телец
Сегодня у Тельцов в личной жизни не исключена заминка. Вероятно, она будет вызвана мини-перестройкой, которую переживают сами Тельцы или их любимые. Не исключено, что момент «зависания» случится у партнеров синхронно, при этом они не утратят контакт друг с другом и не откажутся от совместных планов.
Близнецы
Сегодня Близнецам события намекают на перемены в их личной жизни: в ней станет меньше гармонии и легкости, больше ограничений. Эти сутки подчеркивают противоречия и создают почву для ссор — особенно, если партнер решит, что задето его эго. Он может обидеться, если заметит, что им пренебрегают.
Рак
Сегодня Ракам придется запастись терпением и выдержкой. Каковы бы ни были их планы, реализовать их без помех не получится. Не исключено, что придется проявить чудеса ловкости и сообразительности. Будет много веских поводов для общения. Для важной встречи эти сутки лучше не выбирать.
Лев
Сегодня Львы не всегда свободны в проявлении своих чувств и любовной инициативы. Многим представителям знака обстоятельства начнут создавать трудности, словно нарочно испытывая силу их духа и заставляя проверять границы своего терпения. На этом фоне у них не исключена вспыльчивость по мелочам.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что их самыми сильными сторонами станут общительность и широта кругозора. Они могут блеснуть перед любимым человеком знаниями, влиятельными связями или красноречием. Слабой стороной многих Дев вплоть до ночи будет раздражительность, неуравновешенность.
Весы
Сегодня Весам день может создать помехи. Не исключено, что свидание не состоится по внешней причине или общение окажется неровным из-за взаимной нервозности. Некоторые Весы окажутся на распутье, могут начать сомневаться в своих чувствах или в необходимости встреч.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им лучше не спешить с активным проявлением своих чувств, но очень желательно поддерживать с любимым человеком диалог, используя все доступные средства коммуникации. Постарайтесь выбирать темы, которые ему интересны, и изъясняться на понятном ему языке.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов страстность, предприимчивость и целеустремленность могут иметь оборотную сторону в виде непоследовательности или раздражительности. Они могут вести себя рискованно или вызывающе, а порой быть излишне мелочными. Не исключено, что им напомнит о себе любовное прошлое.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды намекают, что в их романе наметилась новая фаза и лучше подождать, пока она окончательно оформится. Эти сутки хороши для общения и сбора информации о любимом человеке, но лучше избегать лишней активности: смелый шаг будет ненужной авантюрой и может поставить в невыгодное положение.
Водолей
Сегодня Водолеи могут стать подозрительными и придирчивыми. При ближайшем рассмотрении, их поведение будет иметь определенные причины. Возможно, они будут опасаться какого-то поворота в романе, с которым уже встречались раньше и который не имеют ни малейшего желания пережить вновь.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют нагнетать в личных отношениях конфликт: этот путь тернист и небезопасен. Не стоит испытывать на прочность собственную психику и ранить чужие чувства, когда есть более достойное решение — дружелюбный и великодушный диалог. Прислушайтесь к здравым суждениям партнера.