Не напрягаемся лишний раз — финансовый гороскоп на 4 декабря

Наш гороскоп поможет расставить приоритеты в этот день.
Овен
Сегодня Овнам выполнение плановых заданий могут затруднить возросший объем работы в сочетании с ее повышенной сложностью. Старайтесь браться за относительно простую работу, не требующую длительных и сложных манипуляций. Вы рискуете не справиться с работой, и от этого может пострадать ваша деловая репутация. Наиболее трудное время приходится на утренние часы. К концу дня станет легче.
Телец
Сегодня Тельцам день может принести осложнения в финансах. Старайтесь не рисковать своими деньгами и воздерживаться от заключения спекулятивных сделок. Бизнесмены могут пострадать от неудачных инвестиций. Также это не лучшее время для творческих профессий и старта рекламных мероприятий. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и воздержитесь от экспериментов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов сделки с недвижимостью и ремонтно-строительные работы могут попасть в зону риска. Дело в том, что вас могут внезапно подвести партнеры, клиенты или подрядчики, которые могут не исполнить то, о чем вы с ними договаривались накануне. В этом случае вы можете потерять рабочее время в простое. Не исключены сложности с арендаторами.
Рак
Сегодня у Раков, специализирующихся на торгово-закупочной и посреднической деятельности, этот день может сложиться неблагоприятно. Возможны срывы договоренностей и конфликтные ситуации. Могут оказаться не выполненными данные вам обещания. При оформлении документов вы можете потерять много времени впустую из-за бюрократических проволочек.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется воздерживаться от крупных покупок и принятия важных финансовых решений. Дело в том, что сегодня вы можете проявить излишнюю торопливость и будете склонны тратить деньги без детального изучения альтернативных вариантов. В результате вы можете купить товар гораздо дороже и низкого качества. Доходы могут быть нестабильны и поступать с задержками.
Дева
Сегодня у Дев инициативное поведение может обернуться неприятностями. Это особенно относится к тем, кто работает в коммунальном хозяйстве и на строительных площадках. Будьте аккуратнее при ведении работ, соблюдайте правила техники безопасности и не делайте того, о чем вас никто не просит. Могут осложниться дела в семейном бизнесе.
Весы
Сегодня Весам могут предложить дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Однако это может быть работа без гарантий оплаты труда. Поэтому не торопитесь соглашаться и возьмите паузу на обдумывание. Если вы выполняете частные заказы, то берите полную предоплату — в противном случае вам могут встретиться неплатежеспособные клиенты.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не рекомендуется делать инвестиции в коллективные проекты. Также это не лучшее время для договоренностей с партнерами об открытии какого-то совместного проекта. Внешние обстоятельства могут внезапно поменяться, и вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Отдавайте предпочтение текущим делам и обходите стороной новые виды работы, в которых у вас нет достаточного опыта.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут возникнуть интересные предпринимательские идеи и может быть сильное желание действовать самостоятельно. Однако если вы работаете в трудовом коллективе и у вас есть начальник, то не предпринимайте личных инициатив без соответствующего согласования с начальством. В противном случае, особенно при неудачах, вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за рамки компетенции.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды не советуют доверяться информации, полученной из других стран и регионов. Возрастает вероятность дезинформации и поступков, связанных с какими-то нарушениями. Если есть сомнения в том, делать или не делать что-то, то лучше воздержитесь, чтобы не навлекать на себя неприятности. Воздержитесь от попыток найти незаконные обходные пути там, где обычными методами не удается добиться результата.
Водолей
Сегодня Водолеям, имеющим свой бизнес, не рекомендуется утруждать себя поисками инвеститоров и клиентов. Это особенно относится к банковскому и страховому бизнесу. Сложно придется рядовым сотрудникам, которых начальство обязывает обзванивать потенциальных клиентов с предложениями услуг. Сил на такие поиски будет потрачено много, а результат может оказаться минимальным, если не нулевым.
Рыбы
Сегодня у Рыб сложный и запутанный день. Внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно для вас и поэтому, чтобы получить результат, вам придется вкладывать гораздо больше сил на преодоление препятствий. Начальство может не проявлять готовность идти навстречу вашим пожеланиям. С деловыми партнерами и клиентами тоже станет труднее договариваться. Берегите здоровье и не перенапрягайтесь.