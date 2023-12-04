Укрепляем союз разговорами — любовный гороскоп на 5 декабря

Наш гороскоп расскажет, как передвинуть отношения на новый уровень.
Овен
Сегодня Овны могут столкнуться со сменой акцентов в своих романтических отношениях или с изменением настроений и вкусов любимого человека. Возможно, он станет чуть более скрытным или критичным, а его восприимчивость к эротическим сигналам начнет сочетаться со сдержанностью в проявлении чувств.
Телец
Сегодня Тельцам стоит учитывать новые настроения своего партнера и ценить его внимание. Скорее всего, он не склонен рассматривать роман как легкую интригу и заинтересован в продолжении отношений. Если чувства и планы взаимны, желательно уже сейчас минимизировать почву для неизбежных будущих разногласий.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют осваивать формат разумной умеренности в проявлении чувств, которую не обязательно понимать как тотальную холодность или вынужденную аскезу. Возможно, решение подскажет обстановка. В новое русло может войти служебный роман или роман с большой разницей в возрасте.
Рак
Сегодня Раки чувствительны к деталям вчерашних событий и порой склонны преувеличивать их истинный масштаб. Звезды намекают, что как раз сейчас в их личной жизни наметились некоторые улучшения и их стоит ценить. Например, это может быть прямой канал связи для общения с любимым человеком.
Лев
Сегодня Львов день вряд ли настроит на романтический лад. Многие Львы будут вынуждены думать о рутинных житейских потребностях и невольно перенесут практичный образ мыслей на личное общение. Любые перемены в отношениях желательно контролировать, чтобы они не стали почвой для проблем в скором будущем.
Дева
Сегодня у Дев поведение зависит от настроения, а оно весьма индивидуально. Девы, не умеющие управлять собой, могут игнорировать хорошие возможности для своей самопрезентации и словно специально подчеркивать негативные черты своего характера, например, раздражительность или упрямство.
Весы
Сегодня Весам день может принести эмоции, близкие к негативным, но до уныния и депрессии дело вряд ли дойдет. Желательно побыть в уединении или хотя бы отказаться от чересчур активных романтических приключений. Такая обособленность поможет уловить новые оттенки чувств или переоценить формат отношений.
Скорпион
Сегодня Скорпионы склонны относиться к себе и любимому человеку трезво. Они пытаются быть дальновидными и объективными, выверять свои планы и держать чувства под контролем, и это у них неплохо получается. В то же время, они остаются в любви собственниками, ищут стабильности, верны и привязчивы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют стать более чуткими к тем знакам, которые им посылает судьба в делах сердечных. Возможно, настала пора подвести черту под историей прошлого, поставить на паузу активные встречи, начать скрывать свои чувства или взять под контроль проявления своего темперамента.
Козерог
Сегодня у Козерогов мысли и эмоции ищут выход, но звезды советуют им избегать чрезмерных излияний и быть в общении спокойнее. Желательно воздержаться от суеты и торопливости: именно выдержка сейчас — признак зрелых и сильных чувств с обеих сторон, истинной уверенности в себе и партнере.
Водолей
Сегодня Водолеям события этого дня намекают, что легкомысленный взгляд на любовь для них сейчас неактуален. Не исключен новый поворот в отношениях, заставляющий думать о новых целях или ценностях. Может появиться повод для серьезного разговора с любимым человеком или не менее серьезных уединенных раздумий.
Рыбы
Сегодня у Рыб звезды приветствуют тесное общение с любимым человеком, если оно строится на взаимной любви и дружбе: такое общение лишь укрепит союз. Но все обстоит ровно наоборот, если разногласия перевесили взаимопонимание: в этом случае есть риск подбросить дров в огонь ссоры и продлить стресс.