Сохраняем кровно заработанное — финансовый гороскоп на 6 декабря

Наш гороскоп расскажет, как не потратить лишние деньги.
Овен
Сегодня у Овнов в первой половине дня могут осложниться деловые партнерские отношения. Это может быть связано с изменениями обстоятельств и, как следствие, с изменением поведения партнеров вразрез с ранее достигнутыми с вами договоренностями. Если ваши договоренности были юридически оформлены, то вы легко сможете восстановить сотрудничество. Непростое время для выполнения индивидуальных услуг.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется подходить к отношениям с коллегами с предельно конструктивных позиций. Не следует ориентироваться на хорошие личные отношения с некоторыми коллегами в надежде на их поддержку. Оценивайте коллег не по их личным качествам и не по своими симпатиям, а по тому, насколько энергично и профессионально работает коллега. Только тогда вы сможете получить реальную поддержку.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут генерировать интересные и перспективные идеи. Несмотря на возросший творческий потенциал, ваши идеи могут не найти практического применения. Старайтесь в первую очередь ориентироваться на запросы клиентов и партнеров и, только исходя из этого, предлагать приемлемые ими решения. Но интересные идеи рекомендуется зафиксировать, записать — в будущем они могут пригодиться.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, придется столкнуться с противоречием между интересами карьеры и интересами семьи. Возможно, вам предстоит метаться между своей основной работой и семейными делами. По этим обеим темам у вас могут возникнуть осложнения. Попытка отпроситься с работы пораньше для решения семейных проблем может вызвать недовольство начальства. Старайтесь четко расставить приоритеты и действовать в соответствии со своим планом.
Лев
Сегодня у Львов есть риск распыления усилий на множество мелких дел. В результате может получиться много суеты при минимальной практической пользе для дела. Ваше рабочее время могут попросту воровать, отвлекая от дел на посторонние незначительные вопросы. Старайтесь строго регулировать поступающие к вам информационные потоки. Фиксируйте возникающие у вас идеи — они могут пригодиться в дальнейшем.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют провести всесторонний анализ своего бюджета и проверить, куда и на какие нужды тратились деньги. Это поможет вам правильно расставить приоритеты и удержать себя от ненужных трат в дальнейшем. Успешно могут пойти дела у строителей, коммунальщиков и офисных служащих. Хорошо заниматься подготовкой отчетной документации.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать, что начинают терять выдержку при контактах с деловыми партнерами и клиентами. Возможно, что-то может вас раздражать и нервировать. Старайтесь строже контролировать свои эмоции и, при необходимости, советоваться с другими людьми, которые имеют больше опыта в подобных ситуациях. Это благоприятное время для консультаций и торговых сделок.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не рекомендуется излишне концентрироваться на текущих делах. Особенно это касается тех, кто работает с техникой, машинами, механизмами и компьютерами. Освоение новой техники и ее ремонт может поставить перед вами непреодолимые проблемы. Отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт и которая хорошо оплачивается.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут часто сталкиваться с непредсказуемыми ситуациями, которые могут негативно отразиться на ваших планах. Тем не менее, старайтесь проводить свою линию поведения, действуя инициативно и энергично. В этом случае вы сможете подчинить внешние обстоятельства своей воле. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от крупных инвестиций в коллективные проекты.
Козерог
Сегодня у Козерогов в карьере может сложиться неоднозначная ситуация. С одной стороны, начальство может высказывать недовольство медлительностью в вашей работе и в целом тем, как вы выполняете порученные задания. Не исключено, что вы не уложитесь в сроки завершения тех или иных работ. С другой стороны, вам может оказать поддержку влиятельный покровитель.
Водолей
Сегодня у Водолеев, активно занимающихся профессиональным обучением, могут возникнуть сложности с пониманием и усвоением учебного материала. То же самое может быть и при обмене опытом с коллегами. Старайтесь не брать на себя ответственность за излишне сложную и трудоемкую работу. Вашей квалификации может оказаться недостаточно для качественного выполнения работы. Коллективные формы профессионального обучения сейчас предпочтительнее.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют позаботиться не столько о преумножении, сколько о сохранении имеющихся финансовых ресурсов. Сейчас вам важнее не потратить деньги на товары, которые, как впоследствии может выясниться, могут оказаться не нужны. Удачно сложится день для руководящих работников. Можно проводить мероприятия по оптимизации бюджета.