Худой мир лучше доброй ссоры — любовный гороскоп на 6 декабря

5 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня не стоит говорить на серьезные темы и ссориться. Поддерживаем отношения.

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