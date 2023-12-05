Худой мир лучше доброй ссоры — любовный гороскоп на 6 декабря

Наш гороскоп поможет вам определиться со своими целями и в любви, и в делах.
Овен
Сегодня Овнам лучше не планировать важное свидание: вместо флирта или приключения велик риск получить пресную скучную встречу. Если партнер отмалчивается, не унывайте, к ночи он даст знать о себе и пригласит к конструктивному разговору. Будьте готовы к жалобе или неприятному вопросу.
Телец
Сегодня Тельцам развитие событий может казаться противоречивым и недостаточно быстрым. Звезды спешат успокоить их: все мелочи в общении с партнером увязаны в логическую цепочку, а любимый человек не бросает слов на ветер. Если он сделал намек, за ним непременно последует продолжение.
Близнецы
Сегодня Близнецам вечер подарит новые идеи и свежие новости. Повод для разговора или размышления может быть неприятным, но этого не следует бояться: это лишнее напоминание о тех деталях романа, которые изжили себя, требуют забвения, критичного пересмотра или глубокой трансформации.
Рак
Сегодня Раки могут общаться с любимым человеком на любые темы в свободной манере, но вечером их может ждать предметный разговор. Главный секрет успеха в вечернем и ночном общении — «краткость — сестра таланта», дополненная дипломатичностью. Избегайте многословия и старайтесь изъясняться конкретнее.
Лев
Сегодня у Львов обстоятельства испытывают терпение, подбрасывая им вместо конкретных фактов нечто невразумительное и заставляя их теряться в догадках. Многим Львам придется дождаться вечера, чтобы прояснить интересующие их детали или получить от любимого человека четкое предложение.
Дева
Сегодня Девы стремятся преодолеть барьер неясности. Они верны любимому человеку и готовы многое ему простить (как и себе), но хотят честного разговора. Такая возможность представится им вечером: это подходящее время для того, чтобы выйти на связь и поставить на обсуждение какой-то важный вопрос.
Весы
Сегодня Весы станут контактнее вечером. Свидание в поздний час — неплохое решение для Весов, которые не боятся шуток, язвительной критики и неприятных вопросов. Ранимым Весам, рассчитывающим на комплименты и психологические поглаживания от партнера, вечернее общение лучше ограничить.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день делает наивными идеалистами, но когда речь заходит о любви и о будущем их романа, они готовы поверить в чудо. Фантазии будут не так уж далеки от реальности, но на их воплощение в жизнь потребуется время. В конце дня может прийти известие или появиться повод для разговора.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не обещают полной свободы действий в личных отношениях, а вечером может ограничить и священную для них свободу слова. Но с приближением ночи они все же найдут способ выразить свои чувства. Если есть малейшая возможность напомнить о себе любимому человеку, Стрелец это сделает.
Козерог
Сегодня Козероги могут позволить себе быть романтиками, но предпочитают оставаться в любви реалистами, что не мешает им испытывать глубокие чувства. Самым комфортным для них окажется утро. Вечером многим Козерогам придется придерживаться официального тона, отказывая себе в праве проявить нежность.
Водолей
Сегодня у Водолеев любопытство будет удовлетворено вечером. В течение дня многим Водолеям придется довольствоваться догадками, не всегда приятными и часто связанными с их прошлым. Звезды советуют им не оглядываться назад и намекают, что близкая новая реальность многое для них изменит.
Рыбы
Сегодня для Рыб главная задача — уход от острых разногласий. Тот случай, когда худой мир лучше доброй ссоры. В этом контексте может стать ценным природное умение Рыб создавать иллюзии: им ничего не стоит сделать вид, будто они не задеты. Не стоит спешить с ответом на вечернее приглашение или вопрос.