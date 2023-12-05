Лечим нервы творчеством — гороскоп на 6 декабря

5 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Этот день не располагает к новым стартам и лишней суете.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что трудолюбивая Луна в Деве может заставить заниматься рутиной и остаточными проблемами: исправлением недостатков, поиском скрытых подвохов, мониторингом самочувствия. Важные известия вероятнее в конце дня, когда начнет формироваться аспект Луны в Весах к Меркурию. На ночь глядя может завязаться диалог, прийти предложение, официальное извещение или критическое замечание. Возможно, потребуется совещание, работа с документом, коррекция плана, уточнение договора, редактура текста. Главное требование к вечернему общению — конструктивность. Овен Сегодня Овнам день не сулит резких перемен. В активных тренировках, путешествиях и трудоемких работах уместна пауза. Можно заняться ежедневной рутиной, профилактикой болезней или технических неполадок. Возможны минуты загадок или сомнений. Вечер принесет новости, вероятны вести от деловых партнеров или зарубежных клиентов. Перед сном полезно уточнить совместные планы и договоренности. Телец Сегодня Тельцы остаются в зоне своего комфорта и везения, могут смотреть на мир сквозь призму своих идеалов. В сложные минуты им поможет креативный подход в сочетании с природным здравомыслием. К ночи не исключены вести с работы, новости издалека, сообщения от партнеров или клиентов, извещения из учреждений. Возможно, в конце дня придется поработать с документом или сделать звонок. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что это подходящий момент для погружения в домашнюю или офисную рутину. Пока не настал вечер, хорошо наводить порядок на своей территории и заниматься бытовыми несложными мелочами. Новый виток событий или смена вектора внимания ожидаются к ночи. Возможно, придет извещение, состоится беседа, вас посетит конструктивная творческая мысль или профессиональная идея. Рак Сегодня у Раков есть дополнительное время для того, чтобы осмыслить недавние впечатления, суммировать полученные данные, прояснить важные детали или подготовить нужные документы. Такая возможность будет настоящим подарком для Раков, которым вечером предстоит деловая встреча, супружеский разговор или семейное совещание: вооруженные полезной информацией, они почувствуют себя намного увереннее. Лев Сегодня Львам звезды советуют отложить важные контакты на поздний час. Основная часть дня может быть связана с ожиданием, загадками, недоразумениями и неуверенностью. Ближе к ночи придут полезные новости или вновь откроются каналы связи. Возрастет вероятность встретиться с коллегой, созвониться с подчиненным, получить доступ к документации, установить контакт с нужным сервисом или учреждением. Дева Сегодня Девы могут вплоть до вечера заниматься собственными нуждами и потакать своим привычкам. Возможна полоса неуверенности или склонность закрывать на что-то глаза. Звезды напоминают о вреде искажений и обольщений в напряженных конфликтных ситуациях, советуют не слишком поддаваться эмоциям. В конце дня возможно известие, связанное с покупкой, обменной операцией, оплатой услуг или финансовым договором. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что для них окажется значим вечер. Именно в это время они получат известие, предложение или право голоса. Чем серьезнее разговор, тем важнее в течение дня сформировать для него базу, например, подготовить пакет документов или аргументы в споре, особенно финансовые. Это поможет смелее вести диалог, спокойнее принять отказ, ограничение или несправедливую критику. Скорпион Сегодня Скорпионов может интриговать та сторона будущего, которая покрыта для них туманом по объективным причинам. Многим Скорпионам в такой ситуации поможет природное чутье, житейская или профессиональная интуиция, умение читать неявные знаки и приметы. К ночи возможно официальное извещение или важное личное сообщение, может потребоваться работа с документом, картой маршрутов, текстом договора. Стрелец Сегодня Стрельцам важно не терять из виду свои цели и не забывать о своих обязанностях. Даже если задача кажется решенной и долг выполненным, есть вероятность остаточных проблем или пропущенных погрешностей. Стоит следить за тем, как выполнение планов отражается на самочувствии. В конце дня акцент может сместиться на финансовую переписку или документацию. Возможно позднее извещение или совещание. Козерог Сегодня Козероги относительно свободны. Они могут уйти от суеты и спешки, помечтать, поразмышлять, найти время для духовной жизни или рутинных забот о своем здоровье. Ближе к ночи напомнят о себе планы и цели, партнерские и профессиональные обязанности, а также сопутствующие документы и договоренности. День может завершиться совещанием, извещением или конструктивным разговором. Водолей Сегодня Водолеи могут посвятить время скрытым деталям, которые ускользнули от их внимания накануне. Если имела место рискованная авантюра, желательно сразу устранить ее последствия. Если срочных дел и непроверенных подозрений нет, можно отдыхать и заниматься несложными делами, уделить время быту, мелочам бизнеса или здоровью. Новая информация или важный контакт ожидаются ближе к ночи. Рыбы Сегодня для Рыб одно из важных качеств — дипломатичность. Оно поможет им не нагнетать напряженность в случае возникшего спора и создавать почву для диалога в дальнейшем. Если тот или иной союз изживает себя, останется возможность завершить его без эксцессов. Вечером необходимо обратить внимание на сообщение или предупреждение. Но если в конце дня пришло предложение, лучше повременить с ответом.