Не боимся рисковать — гороскоп на 7 декабря

23-24 лунные сутки. День может начаться с уточнения вчерашних соглашений или кульминации вчерашнего спора.

Успех будет зависеть от согласованности действий или от готовности к компромиссу. При разногласиях многое покажет дальнейшая фактическая динамика событий, поэтому важно меньше теоретизировать и быстрее перейти от слов к делу. Луна в Весах приветствует партнерство, обмен услугами, делегирование задач, взаимно мотивирующую конкуренцию и остроумные маневры в рамках этикета. Можно проверить в деле совместимость с партнером, дублером, тренером, попутчиком. Удачный момент для развития зарубежного сотрудничества.

Овен

Овнам стоит помнить, что сегодня один из ключей к успеху - сотрудничество. Приветствуется и взаимная поддержка, и цивилизованная конкуренция. Этот день мотивирует Овнов, сочетающих партнерство с активным хобби, личностным ростом и расширением горизонтов, например, путешествующих, развивающих бизнес за рубежом, занимающихся парными видами спорта или ищущих применение своим талантам вдали от дома.

Телец

Сегодня Тельцам важно учесть мелочи: они влияют на качество работ и услуг, на психологический фон отношений и получение помощи, на ход косметических и лечебных процедур, на развитие дел за рубежом, на техническую и юридическую поддержку. Другие слагаемые успеха - общительность и дипломатичность. Не стоит уклоняться от служебной переписки, от контактов с междугородними и зарубежными сервисами.

Близнецы

Близнецам этот день помогает взаимодействовать с другими людьми. Он не гарантирует приятной беседы, но дает отличные шансы для диалога через сотрудничество - особенно, если вы имеете дело с темпераментным самолюбивым собеседником, зарубежным партнером или представителем иных взглядов. Самое время наладить контакт с возможным наставником или попутчиком, рискнуть договориться с опасным конкурентом.

Рак

В этот день Ракам важно поддерживать деятельный контакт с домочадцами и близким окружением. Стоит разделить с ними хлопоты по дому, заботы о питомцах или ведение бизнеса: общие заботы - лучший способ забыть о словесных разногласиях. Дипломатичные отношения и обмен услугами помогут и в других ситуациях. Может потребоваться контакт с техподдержкой, приглашение в дом представителя какой-то службы.

Лев

Сегодня обстановка вокруг Львов создает условия для работы, спортивных тренировок, деловых поездок или другой активности. При этом многие Львы не останутся одиночками и смогут рассчитывать на поддержку из нескольких источников. Приятная сторона дня - возможность в любой ситуации иметь выбор, получать помощь и сохранять равновесие. Это подходящий момент для возобновления сотрудничества на будущее.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не забывать о важности дипломатии и сотрудничества, стараться решать споры сообща или с учетом чужих нужд. Этот день призывает к поиску равновесия и предлагает стремиться к балансу интересов. Некоторые острые ситуации, уже подошедшие к опасной грани кризиса, вполне реально разрешить путем остроумного компромисса, комбинации имеющихся возможностей или обмена ролями.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не отказываться от своих интересов и не сдавать позиции. Если начало разговора было неудачным, есть резон сменить манеру общения. Не стоит бояться обмена остроумными замечаниями: это оживит беседу и сблизит с оппонентом. Также взаипомониманию может помочь общее дело, обмен ролями, совместная поездка. Но лучше не переходить черту, бередя старые раны и прошлые обиды.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам держаться в рамках договора и стараться не афишировать свои действия без причины. Также в этот день важно соблюдать этикет и считывать действующий вокруг культурный код. При соблюдении этих условий есть надежда на успешное сотрудничество, в том числе с гостями и иностранцами. Может потребоваться тайная услуга, уступка, компромисс или обмен деловыми функциями.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам поддерживать социальные связи, сотрудничать и участвовать в коллективных акциях, но с осторожностью. Если отношения с вашей группой или партнером вам дороги, постарайтесь не обнародовать внутренние проблемы и не «выносить сор из избы». Наиболее активные и харизматичные Стрельцы получат шанс зажечь других своим примером и сделать заявку на неформальное лидерство.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не сидеть сложа руки, если их цели требуют от них действий, но при этом рекомендуют не выставлять свои маневры на всеобщее обозрение и привлекать к ним только надежных людей. Некоторые Козероги будут блюсти этикет или хранить секрет поневоле, например, по причине удаленной работы и узкого круга общения. Важно знать меру и не делать ничего сверх необходимого.

Водолей

Сегодня события развиваются для Водолеев удачно. Успехи могут показаться скромными, а возможности ограниченными, но звезды советуют ценить все, что дарит судьба: это неплохой задел на будущее, из семечка может вырасти дерево. Хорошо восстанавливать в этот день прежнее сотрудничество, особенно зарубежное, с целью его развития в будущем. Можно найти друга для нового проекта, путешествия или хобби.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам реагировать на сигналы тревоги, но не паниковать заранее: не исключено, что это лишь предупреждение. Ложное беспокойство возможно у Рыб, работающих удаленно или с иностранцами. Если проблема оказалась реальной, важно не медлить с мерами по ее устранению и не отказываться от чужой помощи. Возможно, техническую поддержку окажет тот, с кем имеются идейные разногласия.