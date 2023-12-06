Приключения и испытания — любовный гороскоп на 7 декабря

Наш гороскоп расскажет, как исполнить сегодня хотя бы парочку своих желаний.
Овен
Сегодня Овнам события напоминают, что сейчас не стоит стремиться в отношениях к лидерству. Лучше играть на равных, в стиле азартного соперничества или обмена уступками. Слаженные действия снимут напряжение, вызванное словесной размолвкой. Важна чуткость к настроениям и потребностям партнера.
Телец
Сегодня Тельцам лучше сдерживать избыточные проявления своих чувств к любимому человеку, но не менее важно избегать в общении с ним отдаления и эмоциональной холодности. Не стоит скупиться на знаки внимания, допускаемые обстановкой и этикетом: каждый из них будет вкладом в развитие отношений.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не терять контакт с любимым человеком и, по возможности, стараться все делать вместе. Общие занятия — отличный повод почувствовать себя ближе друг к другу, невзирая на отдельные шероховатости романа (например, на разницу культур, несовпадение планов или статусов).
Рак
Сегодня Ракам не стоит увлекаться словесным выяснением отношений, если внимания требует партнерский ресурс, например, общий дом или питомец. Если возникшая проблема не решается путем спора, стоит засучить рукава и попробовать решить ее действием. Хорошо, если такая линия поведения будет взаимной.
Лев
Сегодня Львам ситуации этого дня откроют в личной жизни определенные возможности — которыми они наверняка воспользуются, так как не хотят скромно наблюдать за ходом событий и добровольно пускать судьбу своего романа на самотек. Выиграют Львы, предпочитающие пассивному эмоционированию взвешенное действие.
Дева
Сегодня Девам звезды напоминают, что равновесие интересов важнее чьей-то отдельной правоты. Если один из партнеров утвердит свои позиции в ущерб другому, отношения от этого вряд ли выиграют. Не ищите решение проблемы слишком глубоко: оно на поверхности, нужно лишь сменить угол зрения.
Весы
Сегодня для Весов, которые строят свои отношения с любимым человеком на основе активного хобби или совместного дела, этот день окажется удачнее. Укреплению взаимной связи поможет игра, поездка, спортивная тренировка, участие в коллективной акции, а также наличие общего беспокойного питомца, особенно собаки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам нужен баланс между сдержанностью и вежливым общением согласно этикету. Обстановка не располагает к бурным всплескам эмоций, но и полная отстраненность будет выглядеть не очень уместно. Не стоит демонстрировать свои негативные эмоции, давать волю критичности и язвительности.
Стрелец
Сегодня Стрельцам дают шанс проявить инициативу, ловко обойдя потенциальные сложности отношений. Проблемные моменты их личной жизни могут казаться им пустяком или пройденным этапом. Оказавшись в паутине прошлого или в другой коварной ловушке, самоуверенный Стрелец не придаст этому значения.
Козерог
Сегодня у Козерогов личная жизнь может сопровождаться приключением или компромиссом. Часто их будут принуждать к этому обстоятельства. Им важно помнить, что эти сутки склоняют их к потенциально проблемному стилю отношений. Можно позволить себе сыграть в игру, но не стоит возводить ее в правило.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют откликаться на чужие нейтральные инициативы и не бояться самим проявлять дружеские жесты внимания: и то, и другое позже может стать базой для романа. Но нужно чувство меры, чтобы не опередить события или ненароком не вызвать к жизни неудачный сценарий прошлого.
Рыбы
Сегодня Рыбам день поможет поладить с любимым человеком, но не во всякий момент. Интересу и сближению чаще будут способствовать ситуации, связанные с приключениями и испытаниями. Рыбы, огорченные мировоззренческими несовпадениями, могут внезапно совпасть с объектом своего увлечения в интимной сфере.