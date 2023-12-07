Рассчитываем только на свои силы — финансовый гороскоп на 8 декабря

Наш гороскоп поможет читателям в планировании своего дня, принятии решений и понимании возможных тенденций, которые могут повлиять на их жизнь.
Овен
Сегодня Овны могут получать обнадеживающие известия от деловых партнеров издалека. Успешно проходит рекламная кампания, могут устанавливаться перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, легко решаются юридические проблемы. Можно посещать выставки, презентации, обмениваться опытом и знакомиться с новыми направлениями в бизнесе.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться благоприятное время для урегулирования щепетильных вопросов с представителями налоговых органов власти. Хорошее время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Успехов добьются ученые-теоретики, писатели, криминалисты, ремонтники электронной техники, приборов. При наличии свободных денег рекомендуется потратить их на досрочное погашение кредитов.
Близнецы
Сегодня Близнецы, у которых имеется много друзей, могут добиться позитивных подвижек в делах. Вы можете рассчитывать на помощь и содействие при работе в составе больших коллективов. Не отказывайтесь от участия в работе общественных организаций, проведения собраний акционерных обществ и профсоюзных комитетов. Составленный сегодня бизнес-план может оказаться весьма перспективным и реалистичным.
Рак
Сегодня у Раков, склонных к изобретательской и рационализаторской деятельности, прекрасно может сложиться этот день. Инженеры сумеют найти оригинальные технические решения. Если вы энергично беретесь за текущие дела и действуете весьма целеустремленно, то ближе к концу рабочего дня можете пожать плоды своих усилий. Безработные без особого труда смогут найти интересную работу.
Лев
Сегодня Львы в полной мере могут осознать, насколько велика роль рекламы в раскрутке бизнеса. В этот день ваш бизнес может вырасти как на дрожжах, если вы разместите рекламное объявление в СМИ. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, семинаров, аукционов и конференций. Используйте этот день для повышения уровня квалификации.
Дева
Сегодня у Дев могут успешно пойти работы по ремонту и техническому переоборудованию производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. Процветают семейный бизнес, строительство, сельское хозяйство. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость и заниматься страхованием имущества. Также хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Весы
Сегодня Весов, возможно, ждет знакомство с неординарным человеком, деловое сотрудничество с которым может оказаться перспективным и взаимовыгодным. Рекомендованы любые дела, связанные с оформлением документов. Этот день может быть наполнен множеством контактов самого разного характера. Удачно проходят консультации и короткие деловые поездки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, склонным к усовершенствованию методов работы, этот день может быть благоприятен. Старайтесь творчески подходить к своей работе, и, возможно, найдете то, что можно улучшить. Те из вас, кто работают в сфере услуг, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Особенно это касается работы, призванной сделать людей красивее, радостнее и здоровее.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день предполагает удачное стечение обстоятельств, внезапные выигрыши, премии и материальные выгоды любого рода. Прекрасных результатов в делах добьются все те, кто имеет отношение к индустрии отдыха, развлечений, спорта, шоу-бизнеса и торговле ювелирными украшениями. Можно проводить операции по обмену валюты. Бизнесмены могут провернуть выгодную сделку с покупкой и перепродажей оптовой партии ликвидного товара.
Козерог
Сегодня у Козерогов может произойти нарастание положительных тенденций в течение дня. Прежде всего, это отразится на получении дополнительных доходов от работы на полставки или по совместительству. Хорошо пойдут дела у фрилансеров, работающих удаленно. Можно приобретать офисную технику и мебель, торговое и техническое оборудование, заниматься обустройством ремонтных мастерских.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться прекрасный день для обзаведения полезными знакомствами, а также для коротких поездок, контактов, торговых сделок, учебы и проведения встреч с единомышленниками в неформальной обстановке. Многое актуальные вопросы удастся решить благодаря умению находить взаимопонимание с людьми. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий.
Рыбы
Сегодня Рыбы, кто привык рассчитывать на свои силы и действует планомерно и целеустремленно, могут добиться успеха. Могут значительно укрепиться ваши отношения с начальством, которое будет готово возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу. Безработные могут найти работу в соответствии со своими предпочтениями.