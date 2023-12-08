День стабильности и верности — любовный гороскоп на 9 декабря

Наш гороскоп обозначит ключевые моменты и поддержит в принятии решений для достижения гармонии и успеха.
Овен
Сегодня Овны не в силах противостоять эротическому влечению и сексуальной привлекательности партнера. В любви их может привлекать не только возможность пережить ожидаемые стандартные эмоции, но и таинственность, привкус приключения и запретного плода. Ради свидания они готовы отложить другие дела.
Телец
Сегодня Тельцам важно не отвергать чужие чувства, а подкреплять их благодарной реакцией, в том числе словесной. Самое время подтвердить взаимную любовь и верность, обменяться клятвами: если в такой момент создать мыслеобраз-«якорь», он будет отлично работать, отношения будут долгими и прочными.
Близнецы
Сегодня Близнецам события этого дня подсказывают, что в личной жизни им сейчас не помешает стать осмотрительнее. Звезды не советуют афишировать свои чувства без особой необходимости — особенно, если речь идет о служебном романе, способном повлиять на карьеру или вызвать волну сплетен в рабочем коллективе.
Рак
Сегодня у Раков есть время на личную жизнь и, при желании, они смогут отдаться ей целиком. Будет повод и поговорить о сокровенном, и пережить совместные незабываемые эмоции. Звезды советуют отложить дела и посвятить все свое время любимому человеку, поскольку подобные ситуации выпадают не часто.
Лев
Сегодня Львам день обещает глубокие чувства и необыкновенное ощущение слияния с любимым человеком во всех смыслах — при условии, что они смогут умело управлять своими эмоциями и темпераментом. Некоторым Львам сполна насладиться приятными моментами может помешать чрезмерная горячность или торопливость.
Дева
Сегодня у Дев преград на пути очень мало. Большинство Дев сможет спланировать свидание сообразно своим представлениям о романтическом и прекрасном, и, как следствие, будет чувствовать себя спокойно и уверенно. День хорош для заранее назначенных встреч, но и экспромт может удаться на славу.
Весы
Сегодня для Весов темы любви и близости могут иметь самостоятельное значение или быть сплетены с другой тематикой, например, меняющихся жизненных ценностей. В любом случае, переживания будут глубокими, а любовный аппетит возрастет. Не исключены денежные вложения в свою привлекательность.
Скорпион
Сегодня Скорпионы невероятно привлекательны, но сдержанны и этим интригуют. Многие из них проницательны, отлично владеют собой и ситуацией, сами задают сценарий встречи и заранее планируют нужные им события. Чтобы остаться рядом с ними, партнеры незаметно для себя поступятся частью своих идеалов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, способные к глубоким чувствам, выдержке и самоконтролю, оценят достоинства дня. Для легкомысленных и нетерпеливых Стрельцов будет испытанием необходимость скрывать или сдерживать свой пыл. Не в их пользу будут попытки пропустить прелюдию, ускорить события или скомкать финал.
Козерог
Сегодня Козероги владеют ситуацией и собственными чувствами, поэтому могут спокойно идти на свидание или выходить на контакт с объектом своего романтического интереса. В случае давних и сложных любовных отношений этот день поможет паре расстаться друзьями или договориться о новом формате романа.
Водолей
Сегодня от Водолеев обстоятельства требуют серьезного отношения к любви. На первый план может выйти сохранение союза, стабильность и верность, сексуальная совместимость, общность целей и жизненных принципов. Принимая решение, важно осознавать наличие «обратной стороны медали» и возможные сложности.
Рыбы
Сегодня Рыб в их симпатии к партнеру укрепят события этого дня. Большинство Рыб сохранит верность своей любви и одновременно своим идеалам, не видя в этом противоречия. Отличный момент для стабилизации отношений. Если любимый человек далеко, от него придут новости или сами Рыбы смогут наладить с ним связь.