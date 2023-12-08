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День стабильности и верности — любовный гороскоп на 9 декабря

8 декабря 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем быть уверенными во второй половинке.

День стабильности и верности — любовный гороскоп на 9 декабря
Фото: Image by Freepik

Наш гороскоп обозначит ключевые моменты и поддержит в принятии решений для достижения гармонии и успеха.

Овен

Сегодня Овны не в силах противостоять эротическому влечению и сексуальной привлекательности партнера. В любви их может привлекать не только возможность пережить ожидаемые стандартные эмоции, но и таинственность, привкус приключения и запретного плода. Ради свидания они готовы отложить другие дела.

Телец

Сегодня Тельцам важно не отвергать чужие чувства, а подкреплять их благодарной реакцией, в том числе словесной. Самое время подтвердить взаимную любовь и верность, обменяться клятвами: если в такой момент создать мыслеобраз-«якорь», он будет отлично работать, отношения будут долгими и прочными.

Близнецы

Сегодня Близнецам события этого дня подсказывают, что в личной жизни им сейчас не помешает стать осмотрительнее. Звезды не советуют афишировать свои чувства без особой необходимости — особенно, если речь идет о служебном романе, способном повлиять на карьеру или вызвать волну сплетен в рабочем коллективе.

Рак

Сегодня у Раков есть время на личную жизнь и, при желании, они смогут отдаться ей целиком. Будет повод и поговорить о сокровенном, и пережить совместные незабываемые эмоции. Звезды советуют отложить дела и посвятить все свое время любимому человеку, поскольку подобные ситуации выпадают не часто.

Лев

Сегодня Львам день обещает глубокие чувства и необыкновенное ощущение слияния с любимым человеком во всех смыслах — при условии, что они смогут умело управлять своими эмоциями и темпераментом. Некоторым Львам сполна насладиться приятными моментами может помешать чрезмерная горячность или торопливость.

Дева

Сегодня у Дев преград на пути очень мало. Большинство Дев сможет спланировать свидание сообразно своим представлениям о романтическом и прекрасном, и, как следствие, будет чувствовать себя спокойно и уверенно. День хорош для заранее назначенных встреч, но и экспромт может удаться на славу.

Весы

Сегодня для Весов темы любви и близости могут иметь самостоятельное значение или быть сплетены с другой тематикой, например, меняющихся жизненных ценностей. В любом случае, переживания будут глубокими, а любовный аппетит возрастет. Не исключены денежные вложения в свою привлекательность.

Скорпион

Сегодня Скорпионы невероятно привлекательны, но сдержанны и этим интригуют. Многие из них проницательны, отлично владеют собой и ситуацией, сами задают сценарий встречи и заранее планируют нужные им события. Чтобы остаться рядом с ними, партнеры незаметно для себя поступятся частью своих идеалов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы, способные к глубоким чувствам, выдержке и самоконтролю, оценят достоинства дня. Для легкомысленных и нетерпеливых Стрельцов будет испытанием необходимость скрывать или сдерживать свой пыл. Не в их пользу будут попытки пропустить прелюдию, ускорить события или скомкать финал.

Козерог

Сегодня Козероги владеют ситуацией и собственными чувствами, поэтому могут спокойно идти на свидание или выходить на контакт с объектом своего романтического интереса. В случае давних и сложных любовных отношений этот день поможет паре расстаться друзьями или договориться о новом формате романа.

Водолей

Сегодня от Водолеев обстоятельства требуют серьезного отношения к любви. На первый план может выйти сохранение союза, стабильность и верность, сексуальная совместимость, общность целей и жизненных принципов. Принимая решение, важно осознавать наличие «обратной стороны медали» и возможные сложности.

Рыбы

Сегодня Рыб в их симпатии к партнеру укрепят события этого дня. Большинство Рыб сохранит верность своей любви и одновременно своим идеалам, не видя в этом противоречия. Отличный момент для стабилизации отношений. Если любимый человек далеко, от него придут новости или сами Рыбы смогут наладить с ним связь.
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