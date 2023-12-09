Родство душ — любовный гороскоп на 10 декабря

Наш гороскоп подскажет, как в этот день везти себя, чтобы быть успешным.
Овен
Сегодня Овны могут без особого ущерба пожертвовать ради личной жизни другими делами. Обстановка позволяет продлить приятные минуты эмоциональной и физической близости, погрузиться в мир эротических фантазий и поговорить о сокровенном. Не стоит игнорировать эмоциональные и интимные прихоти партнера.
Телец
Сегодня Тельцам непросто: между ими и их партнерами вплоть до ночи продержится эмоционально насыщенная атмосфера. В зависимости от ситуации, в ней могут преобладать волнующие, интригующие или сексуально возбуждающие нотки. Может продолжаться завязавшийся накануне диалог, но ничего принципиально нового сказано не будет.
Близнецы
Сегодня Близнецам судьба готова подбросить целую серию тайных красноречивых знаков, которые помогут им лучше ориентироваться в романтической ситуации. Но для того, чтобы правильно и вовремя их прочитать, им потребуются холодная голова и трезвый ум, что в фазе страстей может быть проблематично.
Рак
Сегодня Раки многое почерпнут из общения с любимым человеком. Если слова закончились, в ход пойдет невербальный «тонкий» контакт: он будет не менее информативным, волнующим и приятным, чем словесный обмен. Также это прекрасный момент для полного погружения в мир совместных чувственных переживаний.
Лев
Сегодня Львам день способен дать не просто рядовые переживания и легкие волнения. В течение дня возможны необычные события на грани фантастики, странные предчувствия или внезапные перепады эмоций. Все явственнее станут новые нотки в поведении партнера или в собственной реакции на события.
Дева
Сегодня Девам день помогает реализовывать любовные планы и исполнять надежды, или, как минимум, не мешает им в этом приятном занятии. Стоит пользоваться таким моментом, если хочется продлить беседу, подтвердить взаимную симпатию или сравнительно безболезненно подвести черту под историей прошлого.
Весы
Сегодня Весам лучше отнестись к своим любовным переживаниям с долей критики. Получая от них удовольствие, не стоит рассматривать их как руководство к радикальному действию. Скорее, они являются источниками завуалированной информации, предвестниками скорых или уже вовсю идущих важных перемен.
Скорпион
Сегодня Скорпионам верную линию поведения в отношениях подсказывает интуиция. Многие Скорпионы делают ставку на свою привлекательность и очень часто это работает. Но их ждет сюрприз, если они не заметили уникальности момента, не учли мейнстримные (или, наоборот, особые) взгляды своего партнера.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день вынуждает обратить внимание на скрытую сторону своей личной жизни и связанные с ней тайные переживания. Возможно, пора пересмотреть прошлое или закрыть страницу. Стрельцы, живущие в любви внешним успехом и подавляющие свои внутренние ощущения, могут испытать душевный дискомфорт.
Козерог
Сегодня в Козерогах звезды поддерживают тайную уверенность в своей привлекательности и надежду на успех. Возможны неожиданные повороты событий или необычные собственные ощущения. Многим Козерогам понравится мысль о красивом завершении давней истории и реабилитации в глазах прежней пассии.
Водолей
Сегодня Водолеям день принесет сюрприз, если у них сохраняется приятное чувство полного контроля над событиями. Многие Водолеи не учтут свои же личные особенности, добавляющие союзу нестабильности. Стоит помнить, что сейчас формируется новая база отношений и любой перекос в ней критичен.
Рыбы
Сегодня у Рыб эмоциональный и событийный фон гармонирует с мироощущением, может создать у них иллюзию стабильности и торжества «вечных ценностей». Звезды советуют всячески закреплять счастливые отношения, построенные на родстве душ, так как вскоре к этому могут появиться внешние помехи.