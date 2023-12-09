Самодеятельность наказуема — финансовый гороскоп на 10 декабря

Наш гороскоп поможет читателю получит понимание ключевых сфер жизни, в которых рекомендуется быть более внимательным или проявить инициативу.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неблагоприятно для профессионального обучения. Дело в том, что ваш интеллект может быть склонен воспринимать учебный материал скорее эмоционально, чем логически. И эта особенность восприятия может привести к искаженному пониманию. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с вероятностью получить штрафные санкции за какие-то нарушения правил или закона.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют особое внимание обратить на соблюдение правил техники безопасности при работе с машинами и механизмами. Этот день отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических сбоев в работе и поломок. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, проводить пусконаладочные работы. Вы рискуете сломать дорогостоящую деталь или инструмент.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют выступать на публике с научными докладами, а также сдавать экзаменационные задания перед преподавателями. Возрастает вероятность того, что ваши знания могут быть оценены искаженно и с явным преуменьшением их значения. Не рекомендуется проходить собеседование и подписывать трудовой договор с работодателем. Любая публичная деятельность сегодня чревата осложнениями.
Рак
Сегодня у Раков могут произойти помехи и сбои в ритме текущей работы. Это особенно относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных или туристических агентствах. Мелкие неприятности по рабочим моментам могут приводить к напряжению отношений с коллегами, ошибкам и служебным расследованиям.
Лев
Сегодня Львам, вероятно, следует быть предельно аккуратными при оформлении финансовых документов, заполнении электронных форм при отправке банковских платежей. Дело в том, что сегодня вы будете склонны путаться и ошибаться в цифрах. А это может привести к отправке денежного перевода не по назначению. Труднее всего придется офисным служащим и банковским работникам.
Дева
Сегодня Девам, проходящим профессиональное обучение, рекомендуется воздерживаться от сдачи зачетных заданий и экзаменов. Преподаватель может предвзято относиться к вашей работе и может выставить заниженную оценку. В профессиональной деятельности могут обостриться отношения с вашим основным деловым партнером. Следите за исполнением договорных отношений. И пока лучше воздержаться от участия в переговорах.
Весы
Сегодня у Весов может осложниться работа с информацией. Особенно непросто придется тем, чья работа связана с частыми поездками, перемещениями и контактами. Также этот день может оказаться неблагоприятен для оформления и визирования финансовых отчетов и прочих деловых бумаг - вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, будет сложнее оценить материальные и финансовые последствия от тех или иных своих инициатив. Возможно, вам придется принимать решения в условиях дефицита достоверной информации. Поэтому столь велика вероятность принятия ошибочных решений, ведущих к материальным потерям. Без крайней необходимости лучше не делать того, в чем нет уверенности.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов повышенная эмоциональность и спешка в принятии решений может быть характерна для делового поведения. Ваши личные инициативы могут не дать положительного результата. Тем, кто привык действовать самостоятельно, придется нелегко. Звезды советуют быть осмотрительнее при использовании техники и дорогостоящих инструментов - есть риск что-то сломать.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может быть связан с искажениями в информационном поле. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет ее достоверности. Неприятности могут затронуть тех, кто работает в торгово-закупочной и посреднической сфере. Попытка установить взаимовыгодные отношения может потерпеть фиаско.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют заниматься коллективными видами деятельности. При работе над единым проектом в составе группы вы рискуете перессориться. Нежелательно принимать участие в собраниях акционерных обществ, обсуждать планы на будущее в группе единомышленников. С осложнениями могут пойти проектно-конструкторские и научно-исследовательские работы.
Рыбы
Сегодня для Рыб, ориентированных на карьерное продвижение, этот день может сложиться неблагоприятно. Старайтесь выполнять в точности все то, что говорит вам начальство. Любая попытка проявления самодеятельности может быть наказуема. Не берите на себя лишнюю ответственность, не подставляйте себя под критику начальства. Воспитывайте в себе готовность к исполнительской дисциплине.