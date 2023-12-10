Взбегаем вверх по карьерной лестнице — финансовый гороскоп на 11 декабря

Сегодня мы можем продвинуться в карьере.

Наш гороскоп поможет получить представление о возможных тенденциях и событиях, чтобы принять более осознанные решения и эффективно планировать день.

Овен

Сегодня у Овнов могут удачно пойти дела в кредитно-финансовой и страховой сфере деятельности. Возможно, в вашем распоряжении окажется некоторая сумма денег, которой вы сумеете с выгодой для себя распорядиться. Также вы можете сделать выгодные покупки по акциям и скидкам. Однако это не лучшее время для делового партнерства. Звезды не советуют вступать в споры, и пытаться доказывать кому-либо свою правоту.

Телец

Сегодня у Тельцов день может сложиться успешно для деловой активности и информационного обмена. В профессиональной деятельности могут преуспеть те, кто наделен талантом технического творчества — изобретатели, рационализаторы, инженеры. Можно проходить собеседование и подписывать трудовой договор при трудоустройстве. С коллегами могут сложиться напряженные отношения.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может сложиться благоприятно для деловой активности. Следует ориентировать себя на достижение поставленных целей, в соответствии с графиком работ и плановыми заданиями. Благодаря трудолюбию вы сможете повысить производительность труда. Воздержитесь от экспериментирования, беритесь только за ту работу, в которой имеете большой опыт.

Рак

Сегодня у Раков может усилиться интеллектуальная и творческая активность. Ваша способность находить нестандартные решения в незнакомых ситуациях может быть с успехом применена в творческих видах деятельности. Можно принимать участие в конкурсах и любых работах, предполагающих конкурентную борьбу. Однако это не лучшее время для контактов с начальством.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют подводить итоги проделанной работы и заниматься составлением отчетов. При необходимости вы сможете добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Однако, если вам приходится работать с компьютерной техникой, то сегодня возможны частые случаи сбоев в работе программного обеспечения, обрывов связи Интернета.

Дева

Сегодня Девы могут проявить возросшую интеллектуальную активность, что позволит преуспеть в умственном труде. Хорошо пойдут дела у работников транспорта, связи, торговли. Сосредоточьте внимание на развитии и укреплении деловых связей и контактов. Вы можете быть способны легко находить взаимопонимание с разными людьми. Но в финансовой деятельности вы не застрахованы от убытков.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется ориентироваться на решение материальных и финансовых проблем — это наиболее успешное направление в профессиональной деятельности. Вам будет везти в деньгах, вы можете буквально притягивать к себе выгодные заказы и ситуации, ведущие к хорошим доходам. Наиболее проблемная тема дня - отношения с деловыми партнерами и вероятность нарушения договоренностей.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов , вероятно, хорошее время для творческих начинаний, старта новых проектов и реализации своих талантов и способностей. В этот день вы можете громко заявить о себе, участвуя в конкурсах — шансы на занятие призовых мест весьма велики. Успешно пойдет процесс самообучения. А вот в отношениях с коллегами по трудовому коллективу могут возникать трения. Старайтесь самостоятельно справляться со своими делами.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , имеющим отношение к дополнительной подработке, день может благоприятствовать. Успешно поработают фрилансеры, выполняя удаленно через интернет заказы клиентов. На основной работе вас могут попросить выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги. Однако старайтесь не делать ничего принципиально нового, отличного от того, чем вам обычно приходится заниматься.

Козерог

Сегодня у Козерогов может быть удачное время для проведения «мозгового штурма» для решения конкретных задач и поисков выхода из запутанных сложных ситуаций. Это мероприятие проводится в составе группы заинтересованных лиц, которые оказались вовлеченными в трудную ситуацию. Хорошо заниматься планированием будущего. Для карьерного роста пока не пришло время.

Водолей

Сегодня у Водолеев успехи по реализации поставленных задач могут не остаться незамеченными начальством. Возможно, вам выплатят денежное вознаграждение или прибавят зарплату. Также вам могут поручить ответственное задание, которое подчеркнет рост вашего профессионального авторитета. Однако это неблагоприятное время для служебных командировок. Воздержитесь от деловых контактов с иностранцами.

Рыбы