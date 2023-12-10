Собираем волю в кулак — гороскоп на 11 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что во второй половине дня вступление Луны в знак Стрельца может включить азарт, но любой старт повлечет за собой проблему или не даст быстрого успеха. Может возникнуть препятствие в виде контроля, проверки, поломки, недомогания или психологических причин — недопонимания, страха, суеверия, предубеждения, неуверенности. Можно столкнуться и с некомпетентностью. Возможно, придется смириться или выждать. Если в конце дня возникло срочное дело или настал час какой-то плановой акции, не помешает подстраховка, учет рисков и готовность к разочарованию.
Овен
Сегодня Овнам не стоит удивляться внешним заминкам или своей пассивности: скорее всего, этого не избежать. Звезды советуют отложить все активные действия на вторую половину суток, но учесть риск ограничений, которые могут затормозить старт. Не исключена проверка, поломка, ошибка или ловушка. Возможно, придется перенести главное на завтра, а сегодня вечером выждать или заняться преодолением барьера.
Телец
Сегодня Тельцам стоит убедиться, что значимые для них отношения остаются гармоничными. Важна именно эмоциональная гармония, так как активное взаимодействие может оказаться под вопросом из-за недостатка энергии, отсутствия нужных людей или других обстоятельств. Во второй половине дня небезопасны приключения и проблематичны начинания — особенно, если вы имеете дело с иностранцами и людьми издалека.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют заниматься рутиной, а также позаботиться о своем здоровье и психологическом равновесии — в противном случае, может быть трудно во всеоружии встретить события вечера. К концу дня возрастет риск конкуренции и обострения противоречий. Не исключается отказ, барьер, усиление контроля, запрет на сотрудничество, внешний вызов, чужой гнев или критика.
Рак
Сегодня Ракам лучше использовать первую половину дня для отдыха. Это время, когда можно потакать своим чувствам и привычкам, а также оставаться в согласии со своими принципами. К вечеру не избежать суеты: не исключены капризы у питомца, обострения недомоганий или срочные хлопоты. Возможна неудача, препятствие или разочарование. Многим Ракам придется забыть о своих идеалах и действовать по ситуации.
Лев
Сегодня Львам стоит быть готовыми к тем или иным препятствиям. В первой половине суток не исключена эмоциональная слабость, повышенная чувствительность к атмосфере в доме или офисе. Вторая половина дня добавит деловой предприимчивости или творческой энергии, но любой порыв может натолкнуться на препятствие, психологическое или техническое. Важно не разувериться из-за этого в своей силе и таланте.
Дева
Сегодня Девы могут провести утро в пассивном режиме, но вечер даст им поле для действий или повод для беспокойства. Стоит заранее принять меры против деловых и технических осложнений, например, убедиться в надежности гостя или партнера, включить систему безопасности, позаботиться о подстраховке во время работ, приготовиться морально к возможному спору с домочадцем или арендодателем.
Весы
Сегодня Весам не стоит возлагать особых надежд на удачное стечение обстоятельств, а также на помощь со стороны других людей. Утром могут быть тупиковыми финансовые решения, не рекомендуются спонтанные покупки и продажи. Вторая половина дня создаст препятствия для ровного делового взаимодействия, возрастет риск проблем в поездках, возможны опоздания, проверки, отказы, помехи, отсрочки или поломки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы склонны оставаться пассивными и расслабленными, потакать своим желаниям и давним привычкам. С приближением вечера у многих Скорпионов появится причина для суеты, не исключен соблазн пуститься в авантюру. Мотивацией может стать быстрый заработок или развитие бизнеса. Звезды советуют умерить азарт, так как даже в хорошо спланированном деле возможна осечка.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не помешает начать этот день с уединения и тишины, чтобы оценить свои силы. Во второй половине дня стоит сделать своим девизом самоконтроль и исключить случайный импульс: даже при хорошей подготовке возможен провал или, в лучшем случае, отсрочка. Идя на риск, помните о важности момента: неудача может ранить самолюбие, подпортить планы, плохо отразиться на жилье, здоровье или карьере.
Козерог
Сегодня Козерогам ничто не мешает быть наблюдателями событий, участвуя в них лишь по собственному желанию. Во второй половине дня ситуация изменится и станет коварнее: одновременно может появиться срочное дело и ложный импульс, внутренний или внешний. Желательно остерегаться недоброжелателей за спиной и действий под чужим влиянием. Лучше воздержаться от поездок и начинаний.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют заранее «обрезать крылья» своим мечтам и планам, чтобы не испытывать огорчений и разочарований (речь идет лишь о текущих делах дня и связанных с ними надеждах). В первой половине дня важно избегать психологических ошибок, способных усложнить личные отношения или навредить карьере. Вторая половина дня может помешать собственной инициативе или инициативе друга.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит осторожнее относиться к позитивным утренним переживаниям, так как в начале дня многое может видеться им в радужном свете. Вторая половина дня покажет, что на любом пути есть роковая помеха. Звезды советуют отложить план или отказаться от него, так как риск велик: есть вероятность провала, страха или отказа, легко подвергнуть опасности карьеру, здоровье или отношения со значимым лицом.