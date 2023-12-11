День споров и ссор — любовный гороскоп на 12 декабря

Наш гороскоп подскажет вам, где брать силы в этот день.
Овен
Сегодня Овнам можно только позавидовать: они отлично ориентируются в любой ситуации и без труда находят остроумные обходные пути в случае возникновения препятствий. Не исключено, что процесс взятия барьеров будет им по душе ничуть не меньше, чем поставленная цель.
Телец
Сегодня Тельцам стоит учитывать лихой, зажигательный и беспокойный настрой любимого человека. Не исключено, что он забудет об осторожности, вдруг станет страстным искателем рискованных приключений, проявит легкомыслие и непоследовательность, начнет интриговать или заставит в чем-то сомневаться.
Близнецы
Сегодня Близнецам не придется играть в своих любовных отношениях «первую скрипку»: эту роль возьмет на себя партнер, а взяв, вряд ли ее уступит. Не исключено, что вплоть до ночи он будет оставаться горячим, изобретательным, вспыльчивым и непоследовательным. Компенсация: с ним не соскучишься.
Рак
Сегодня Ракам предстоит либо забыть на время о делах сердечных, либо втянуться ради любви в круговерть событий и пройти через приключение — все зависит от ситуации и приоритетов. На спокойное общение и предсказуемый ход событий в эти сутки рассчитывать не приходится. Есть риск случайных размолвок.
Лев
Сегодня Львов день побуждает брать свою личную жизнь в собственные руки и смело проявлять инициативу, невзирая на тайные колебания или неполную ясность обстановки. Многие Львы не без оснований решат, что лучше попытаться без гарантий, чем пропустить шанс, и эта тактика сулит им определенный успех.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить о высоком риске проблем, которые могут появиться или обостриться в их любовном союзе. При этом факт ссоры часто будет говорить не о слабости взаимных чувств, а об уязвимости пары перед внешними обстоятельствами, например, семейными или мировоззренческими разногласиями.
Весы
Сегодня Весам и их партнерам судьба может приготовить испытание, которое не стоит расценивать как кару свыше или дурную примету. Благодаря сегодняшней авантюре отношения лишь станут прочнее. В затруднительной ситуации может выручить слаженность действий или сходное чувство юмора.
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно заранее учесть роль внешних обстоятельств, которые, увы, способны многое усложнить и запутать. Любовная инициатива этих суток может привести к недопониманию, особенно при разнице менталитетов или при жизни в разлуке. С важным шагом лучше повременить.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не отличаются излишней скромностью, а также выдержкой и здравомыслием. Этот день пробуждает их исходную огненную натуру, обостряет самолюбие, подталкивает к повышенной страстности и потаканию своим импульсам. Они могут забыть о правилах и пуститься в опасное приключение.
Козерог
Сегодня для Козерогов день может ознаменоваться неоднозначным приключением, сулящим не только романтические эмоции. Свидание может пройти в режиме увлекательной, но утомительной авантюры. В нагрузку к романтике вполне вероятны нежелательные эффекты: сомнения, усталость, разочарование.
Водолей
Сегодня Водолеев события мотивируют на преодоление препятствий, активный образ действий и общий оптимизм. Если партнер разделит этот настрой, все остальное — дело техники. Неплохой момент для того, чтобы вместе отправиться в путешествие или заняться экстремальным совместным увлечением.
Рыбы
Сегодня Рыб обстоятельства способны в два счета лишить равновесия, что плохо отразится на их личных отношениях. В романтических историях, начатых с нуля, возможны досадные внешние помехи, есть вероятность ложного шага или самообмана. В тесных союзах на фоне близкого общения возрастает риск ссор.