Беремся за сложное и важное — гороскоп на 13 декабря

12 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

1-29 лунные сутки. День начнется на волне вчерашних приключений, но их точный повтор маловероятен: уровень энергии падает.

Фото: rambler