Беремся за сложное и важное — гороскоп на 13 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что до вечера есть время сбросить напряжение. В конце дня соединение Луны и ретроградного Меркурия в знаке Козерога предложит мыслить реалистичнее и подчеркнет накопившиеся вопросы. Появятся поводы для совещаний и служебной переписки. Возможны извещения от начальства или из официальных инстанций. Не исключается конструктивное предложение, полезная покупка, приятная компенсация. Хорошие идеи потребуют дальнейшего обсуждения. Размышление, разговор или поиск информации может затянуться за полночь.
Овен
Сегодня Овнам обстоятельства позволяют продолжать интересующие их занятия, но звезды советуют не слишком ими увлекаться. В течение дня будет снижаться запас энергии и может копиться число вопросов, например, по поводу дальнейшего маршрута, получения денег или документов. Новости ожидаются вечером: в это время может прийти извещение или указание, возможно совещание или звонок от начальства.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что основная часть этого дня для них непродуктивна, если цель — движение вперед. Возможно, придется ожидать известий, искать информацию, оставаться какое-то время без связи, преодолевать препятствия или исправлять допущенные просчеты. По-настоящему полезные новости и контакты ожидаются лишь вечером и многих Тельцов они порадуют, например, подтвердят их правоту.
Близнецы
Сегодня у Близнецов атмосферу азарта, конкуренции или враждебности, которая может длиться вплоть до вечера. Будет затруднен диалог. У многих Близнецов появятся вопросы. Первое место в списке могут занять темы безопасности, финансовой стабильности, доверия или профессиональной компетентности. Вечером возможно известие или платеж. Над вечерней информацией еще придется поразмышлять.
Рак
Сегодня Ракам не стоит ждать полного покоя. Он невозможен, пока не доведено до конца срочное дело, например, не устранена поломка или не снят острый симптом болезни. Возможны ситуации путаницы или небрежности, добавляющие беспокойства. Новый поворот событий ожидается вечером: именно в конце дня появится возможность с кем-то поговорить, пожаловаться или получить профессиональную консультацию.
Лев
Сегодня Львы могут пожинать плоды своих успехов или сбрасывать напряжение после приключений. Есть время еще немного продвинуться в успешной для себя сфере или утилизовать остатки неиспользованной вчерашней энергии. Вечером лучше настроиться на практичный серьезный лад: возможно совещание, известие с работы или из учреждения, погружение в бытовые, медицинские или финансовые детали.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют спешить с выводами: вплоть до вечера может иметь место обострение разногласий, деловой или бытовой аврал, то или иное критичное заблуждение. По возможности, не стоит торопиться и с конкретным действием, за исключением экстренных случаев. Лучше дождаться вечера: эмоции уступят место разуму, придут нужные известия или вспомнятся подходящие формулы решения проблемы.
Весы
Сегодня Весам не стоит рассчитывать на полную ясность: картина событий может оставаться неполной, вызовут вопросы те или иные сведения. Пока не настал вечер, может продолжаться заминка в делах или пауза в пути. Новый поворот событий ожидается в конце дня. Это самое вероятное время получения финансовых, семейных и других известий, наиболее подходящее для домашнего или профессионального совещания.
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно воздерживаться от новых инициатив, а также не питать больших надежд на получение нужных сведений или налаживание контактов. Период неопределенности в конце дня обязательно закончится, можно рассчитывать на возобновление связи, открытие путей и полезные новости. Возможно, проснется интерес к старым средствам общения, к запасным или забытым маршрутам.
Стрелец
Сегодня Стрельцы встретят день под впечатлением вчерашних событий и собственных действий, которые наверняка были активными и не всегда оказывались верными. Многие Стрельцы будут пребывать на волне вдохновения, азарта, гнева или заблуждений. Возможно, им предстоит «остывать» от этого настроя вплоть до вечера. В конце дня им будет полезно переключиться на практические вопросы, например, финансовые.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют отказаться от новых начинаний и избыточной активности. Самые важные часы наступят для представителей этого знака вечером. Именно в это время их ждут приятные новости, важные размышления и полезные контакты. Могут обьявиться старые друзья, потребовать повторного изучения и нового обсуждения ценные идеи. Лучше отложить на вечер личные встречи, покупки и платежи.
Водолей
Сегодня Водолеи могут «идти за мечтой» и выбирать увлекательные свободные занятия. Вечером потребуется ясность мысли для работы с информацией или конструктивного разговора. Скорее всего, в конце дня поступят важные предварительные известия, связанные с финансами, имуществом или профессиональными планами. Придется погрузиться в переписку, в изучение или переработку старых документов.
Рыбы
Сегодня для Рыб основная часть этого дня непродуктивна. Их могут манить ложные идеи и туманные горизонты, мучить переживания в связи с истинным или мнимым провалом. К счастью, вечер расставит многое по местам. Появится доступ к документам или нужным контактам. Придет конструктивное предложение, извинение, верная мысль, подтверждение вашей правоты, привлекательности, платежеспособности или компетентности.