Не паникуем раньше времени — любовный гороскоп на 13 декабря

Наш гороскоп поможет выстроить правильные отношения с окружающими.
Овен
Сегодня Овны могут оставаться романтиками. На смену деятельному азарту может прийти мечтательность. В конце дня многим Овнам придется стать реалистами, забыть о личной жизни или отнестись чуть серьезнее к ее отдельным нюансам. Возможно, причиной станет какое-то известие.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит ждать полного комфорта и быстрого исполнения своих желаний. Вплоть до вечера может продолжаться полоса приключений и некоторых Тельцов это начнет нервировать. Стоит дождаться конца дня: в это время прояснится истина, восстановится контакт или уйдет препятствие.
Близнецы
Сегодня Близнецов может раздражать манера поведения партнера, который ставит на первое место свои интересы и разговору предпочитает действие. Отказ обсуждать животрепещущие темы может создать в отношениях атмосферу напряженности или недоверия. Заданный вопрос пока останется без точного ответа.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не торопить события в своей личной жизни — особенно, если они рассчитывают на конструктивный честный разговор с любимым человеком или на спокойное приятное общение с ним без внешних досадных помех. Вечером он сам выйдет на контакт или охотно откликнется на зов.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют затягивать любовное свидание до вечера или назначать его на слишком поздний час. Что касается основной части дня, то она вполне подходит для романтического общения, если только партнеры не в ссоре. Если нужно поговорить о нюансах, попробуйте сделать это в конце дня.
Дева
Сегодня Девы могут встретить день под влиянием эмоций, искажающих истинную картину событий. Некоторые Девы окажутся в ссоре или в неоднозначном положении. Звезды считают, что спешка в такой ситуации лишь навредит, и советуют отложить любые контакты с объектом страсти на вечернее время.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что взаимодействие с любимым человеком может оставаться для них очень приятным, но лишь до наступления вечера. В конце дня высока вероятность радикальной смены тона или перемены обстоятельств, которые начнут меньше располагать к романтическому общению.
Скорпион
Сегодня над Скорпионами будут смеяться обстоятельства, водя их по лабиринтам сомнений, ожиданий или заблуждений. К счастью, эта полоса не будет вечной и уже вечером сойдет на нет. Придет приятное известие от любимого человека или появится возможность связаться с ним.
Стрелец
Сегодня Стрельцы остаются на собственной эмоциональной волне и склонны продолжать свою вчерашнюю тактику, но возможностей для этого в течение дня у них становится все меньше. Вечером им придется сменить образ действий, и, возможно, признаться себе в некоторых промахах, допущенных в пылу страстей.
Козерог
Сегодня Козерогам вредят поспешные хаотичные действия и тайные сомнения. Звезды советуют выбросить из головы лишние мыслеобразы и вернуться к ним вечером: все начнет выглядеть иначе. Поздний час будет наилучшим и для свидания, и для дистанционного общения. Возможно приятное известие.
Водолей
Сегодня для Водолеев длится романтическая фаза отношений, но только до наступления вечера. В конце дня общение с любимым человеком может внезапно перейти в другой формат, подразумевающий приоритет разума над чувствами. Не исключено, что такая беседа затянется больше, чем на один вечер.
Рыбы
Сегодня Рыб события дня могут завести в тупик, пребывание в котором отнимет у них немало душевных сил. При этом причина для беспокойства вполне может оказаться надуманной. Вечером многие Рыбы заново наладят контакт с любимым человеком (или получат вести о нем) и это поможет им успокоиться.