Партнер ждет наши смелые слова — любовный гороскоп на 14 декабря

Наш гороскоп подскажет, что именно сказать второй половинке.
Овен
Сегодня Овнов день может вынудить стать сдержаннее, например, проявлять свои чувства лишь в рамках служебного этикета или в свободное от работы время. Однако это не обязательно станет помехой к общению с любимым человеком: есть надежда, что он поймет ситуацию и даже отнесется к ней с долей юмора.
Телец
Сегодня Тельцам звезды обещают гармоничное общение с любимым человеком, даже если он далеко, и советуют не отказываться от его приглашений. Не исключено, что их разбудит звонок с пожеланием доброго утра, письмо с комплиментом или подарок, напоминающий о естественной связи двух любящих сердец.
Близнецы
Сегодня Близнецы склонны мыслить прагматично, могут быть молчаливыми, чрезмерно критичными или подозрительными. Они способны всерьез зациклиться на деталях отношений, которые кажутся им важными. Если они покажутся столь же важными и партнеру, вполне возможен конструктивный разговор.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют прислушиваться к словам своего партнера: как никто другой, он чувствует важность момента. Возможно, он предложит вернуться к старому разговору или начать подводить итоги долгого периода. Не принимайте его сдержанность за холодность. Помните, что он очень проницателен.
Лев
Сегодня Львам обстановка мешает выражать свой любовный темперамент непосредственно и ярко. Многим Львам придется считаться с тем или иным ограничивающим обстоятельством, например, своим неважным самочувствием или текущим деловым графиком. Свидание будет удачнее, если подстроиться под ситуацию.
Дева
Сегодня для Дев любовь может стать чем-то большим, чем способ приятно провести время. Они попытаются найти в ней убежище от дел житейских. Но в общении с пассией есть свои нюансы: назрел важный долгий разговор. Возможно, речь пойдет о подведении итогов, о прекращении или трансформации романа.
Весы
Сегодня Весам обстоятельства могут помешать целиком сосредоточиться на романтической стороне отношений. День может оказаться важным для пар, которые долго жили вместе и устали от быта: если они хотят что-то радикально изменить, самое время об этом поговорить, пусть даже разговор будет не из легких.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не избегать ситуаций общения с объектом симпатий, а стремиться к ним. И запланированный разговор, и случайная встреча окажутся приятными. Если пришло романтическое сообщение, стоит на него ответить. Для переписки может пригодиться прежний канал связи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит стремиться в любви к играм и яркому празднику. Поводом для свидания или беседы с любимым человеком может стать не романтическая, а вполне обычная житейская тема. Также в эти сутки могут сближать старые общие секреты, забытые чувства или давние сексуальные привычки.
Козерог
Сегодня Козероги полностью уверены лишь в своих выстраданных чувствах, но не в форме их выражения. Если вы хотите сказать любимому человеку нечто важное, не торопитесь и обдумайте свою речь, время у вас есть. Но и отмалчиваться не стоит: это хороший день для общения, партнер ждет ваших слов.
Водолей
Сегодня Водолеи могут отличаться двумя противоположными качествами, которые удивительным образом будут совмещаться в их поведении: общительностью и скрытностью. Возможно, они предпочтут оставить при себе некоторые подробности своей прежней биографии или часть своих старых сомнений.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит отказываться от тесного общения с любимым человеком, если они рассматривают отношения с ним как серьезные и это взаимно. Возможно, вместе с приятными романтическими эмоциями появится важная тема для разговора. Легкий флирт в этот день может оказаться не слишком уместным.