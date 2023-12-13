Жутко сложный день — финансовый гороскоп на 14 декабря

Сегодня нам будет непросто работать.

Наш гороскоп подскажет, в какое время больше общаться с боссом, а в какое стоит молчать даже с коллегами.

Овен

Сегодня Овнов , которые работают в совместных предприятиях или далеко от своего дома, на вахте, может ожидать напряженный день. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Работодатель может повысить требования к дисциплине труда и соблюдению сроков выполнения работы. Из-за ошибки в отчетности возможно служебное расследование и осложнения в отношениях с коллегами.

Телец

Сегодня Тельцов звезды предостерегают от участия в рискованных финансовых операциях. По мере возможности старайтесь ограничить проведение платежей по безналичному расчету. Уделите повышенное внимание проверке исправности охранной сигнализации. Не лучшее время для покупок в интернет-магазинах с онлайн-оплатой.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может быть связан с нарушениями договоренностей с деловыми партнерами, что может помешать вам вовремя закончить работу. Особенно это касается тех, кто арендует помещения для своего бизнеса или сдает в аренду собственную недвижимость. Строителям могут вовремя не поставить строительные материалы и может получиться простой.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется воздержаться от деловых поездок и контактов. Информационный фон этого дня может получиться весьма нервный и неустойчивый. Поступающие новости могут иметь негативную окраску и часто меняются. Кроме того, вас могут отвлекать от текущей работы посторонними разговорами в трудовом коллективе.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют воздерживаться от крупных покупок и капиталовложений в бизнес. Особенно это справедливо при финансовых расчетах за наличные деньги. Вы можете при этом столкнутся с обманом или купить некачественный товар. Будьте осмотрительнее при покупках в магазинах и на рынке - есть риск утери денег и воровства. В конце дня хорошее время для изобретателей и инженеров.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют быть осмотрительнее при реализации личных инициатив. Наибольшие сложности и разногласия у вас могут возникнуть при офисной работе и в семейном бизнесе. Могут возникнуть затруднения при подготовке отчетной документации. В конце дня вам может поступить выгодное предложение по сотрудничеству от делового партнера.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется действовать открыто, избегая любой закулисной деятельности. Ваши тайные поступки долго не будет в тайне. Они могут быть вскрыты и обнародованы широкой публике. Если это связано с не вполне честными или противозаконными действиями, то скандала избежать не удастся. Не исключены штрафные санкции. Сосредоточьте усилия на текущих делах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется по мере возможности уклоняться от групповых видов деятельности. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса может нарушиться и вам может оказаться сложнее принимать осознанные финансовые решения. Чаще обращайтесь за советами и наводите справки у знающих людей. В конце дня вы можете познакомиться с профессионалом и получить практическую поддержку.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не следует использовать день для личных инициатив и активного взаимодействия с начальством. Как бы вы ни старались проявить свои таланты и способности, начальство может остаться вами недовольно. Сосредоточьте усилия на развитии в себе практических навыков и совершенствовании профессионального мастерства. Это повысит ваши шансы на успех.

Козерог

Сегодня у Козерогов может сложиться хороший день для развития и укрепления деловых связей. Вы будете хорошо чувствовать настрой людей и сумеете найти к ним тонкий психологический подход. Знакомства лучше запланировать на конец рабочего дня или на вечер. Будьте осмотрительнее при выполнении частных заказов и берите предоплату - вам может попасться неплатежеспособный клиент.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут проявиться осложнения в делах. Рекомендуется еще раз проверить, все ли в порядке с системами охраны и страхования бизнеса. Вашему имуществу может быть нанесен ущерб в результате технического сбоя или форс-мажорных происшествий. Тем не менее, вы сможете повысить уровень своего профессионального мастерства.

Рыбы