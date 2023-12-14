Не пускаем никого в свою душу — гороскоп на 15 декабря

14 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Козерога не располагает к легкости, открытости и веселью.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что в настроении могут преобладать негативные нотки, например, пессимизма или сожаления о прошлом. Естественное желание подвести черту под долгим отрезком жизни может наталкиваться на необходимость переосмыслить полученный опыт, проверить выводы или еще раз уточнить информацию. День способен создать ощущение карьерного или профессионального тупика, подчеркнуть общий кризис целей. Не исключен страх перед будущим. Лучше отказаться в эти сутки от лишней суеты, начинаний, чрезмерной конкретики и поспешных умозаключений. Овен Сегодня звезды советуют Овнам сохранять целеустремленность, но быть терпеливее, не ждать быстрых и конкретных результатов. Нужно время на обдумывание ситуации, подведение итогов или повторный анализ документов. Пора отказаться от былых амбиций, сменить или обновить цели, сбросить груз надоевших обязательств. Возможны неприятные моменты при общении со старшими коллегами или прежним начальством. Телец Сегодня Тельцы могут не бояться осложнений в своих текущих делах, но им не стоит упускать из виду общую ситуацию: некоторые глобальные тенденции добавляют вопросов и волнений. Возможно, пора пересмотреть старые цели и пути их достижения. подумать о новой профессии или должности. Важно понять, какие правила и идеалы сохраняют свою ценность, а какие пора обновить, чтобы шагать в ногу со временем. Близнецы Сегодня Близнецов обстоятельства дня вынуждают сохранять серьезный прагматичный настрой. Их мысли могут занимать официальные документы и контакты, бюрократические и финансовые вопросы, профессиональные дела, детали безопасности или приватности. Возможны ложные дурные предчувствия в связи с будущим. Стоит помнить, что ситуация не позволяет решать проблемы быстро, возможна заминка в самом конце пути. Рак Сегодня Ракам звезды советуют быть более чуткими к нюансам психологической атмосферы и информационного фона. Лучше не форсировать диалоги любого рода. Не стоит сразу отвечать на вопросы: даже если ответ кажется очевидным, вскоре изменятся нюансы. Также нет смысла торопить собеседников. Нежелательно спешить с подписанием договора на старых условиях: в новой реальности он может стать неактуальным. Лев Сегодня Львам не закрывать глаза на оставшиеся критичные детали прошлого: вскоре они могут предстать в другом свете и создать вместо мелких проблем крупные. Например, возрастет риск обнародования погрешностей в прежних профессиональных работах, чреватый исками или репутационными потерями. Это не лучший день для новых стартов, для энергозатратных и развлекательных мероприятий. Дева Сегодня Девы могут испытывать не только приятные эмоции, но общий ход событий им часто будет на руку. Многие Девы будут опираться на свой природный здравый смысл, наработанные связи, информационную базу или интеллектуальный талант. Задержки в планах помогут им глубже осознать ситуацию. Негативные нотки сегодняшних переживаний могут быть вызваны естественной грустью от завершения долгого периода. Весы Сегодня Весам не стоит ждать от этих суток полного бытового и психологического комфорта, а также быстрых успехов в формальной части своих дел. По досадной, но вполне объективной причине могут оставаться неясными важные детали в семейной среде, трудовом коллективе, жилищных и финансовых планах. Важно не раздражаться, если обстоятельства пока вынуждают к доле смирения и терпения: будущее уже не за горами. Скорпион Сегодня Скорпионы отлично ориентируются в любой ситуации, в которую попадают. Многие Скорпионы обладают способностями, близкими к магическим, например, легко угадывают чужие мотивы или подоплеку событий. Многие Скорпионы будут хорошо информированы, но предпочтут держать свои мысли или познания при себе. Возможно постепенное прощание с давно знакомыми людьми, местами или жизненными сценариями. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют сохранять фокус внимания на делах практических, а также на оставшихся деталях уходящего прошлого. Не стоит переходить к задачам будущего, если не закрыты старые долги, не готовы финансовые документы или не произведена инспекция ресурсов. Вплоть до позднего вечера может требоваться трезвый взвешенный подход к деньгам и вещам, временная диета или экономия средств. Козерог Сегодня у Козерогов душевный комфорт во многом зависит от подвижек в завершении важного дела: чем ближе финиш, тем больше оптимизма. Многие Козероги будут хорошо осведомлены, но скажут не все, что знают и думают. Интуиция шепнет им, что пока лучше ограничиться намеком, черновиком или предварительной заявкой. Факты еще требуют проверки, а расчеты подтверждения. Возможно, не готовы нужные документы. Водолей Сегодня Водолеям лучше снизить физические и другие нагрузки, побыть в одиночестве или ограничить круг общения. Уединение и отказ от суеты помогут глубже осознать смысл общих внешних тенденций и те перемены, которые они вносят в собственную жизнь и личные планы. Не стоит игнорировать сегодня знаки, приметы и предчувствия. К ночи возможна перемена настроения, не исключено повышение аппетита. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют мыслить в знакомом русле, но иметь в виду необратимые перемены вокруг: без их учета рисовать картину будущего и вести разговоры о нем не имеет смысла. Прежние планы и контакты нуждаются в пересмотре и доработке, а иногда и в завершении. Не стоит ждать стремительного развития событий, если вы ищете старых друзей или коллег: возможно, они ответят через какое-то время.