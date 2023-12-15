Тонем в мечтах — гороскоп на 16 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что интерес к новизне, прибыли и прогрессу может принимать разные формы. Возможна расточительность, тяга к любовным девиациям или склонность к экстравагантности. Могут появиться новые вкусы. День хорош для командных работ, взаимодействия с друзьями, авантюр, экспериментов, изобретательства, попыток заново скомбинировать имеющиеся варианты. Желательно знать меру в расходовании ресурсов, особенно коллективных, а также в эксплуатации чужих чувств и надежд.
Овен
Сегодня Овнам звезды намекают, что предпочтительнее командная работа или индивидуальный труд на благо коллектива. Также это подходящий день для шага в будущее, попытки провести очередной эксперимент или заново скомбинировать имеющиеся варианты. Все эти мотивы могут оказаться взаимосвязаны. Возможна авантюра, требующая дополнительных расходов. Есть риск создать почву для задолженностей в будущем.
Телец
Сегодня Тельцам день подсказывает цели и планы на будущее, которое во многом уже вступило в свои права и стало настоящим. Возможны волнения и сюрпризы. События этих суток могут дать надежду, заново разжечь большие аппетиты, повысить социальное или профессиональное честолюбие. Звезды советуют вместе с прямыми использовать обходные пути, позволяющие смягчить разницу интересов и предупредить раздоры.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит пугаться тенденций дня, так как вместе с возможными затруднениями они несут им надежду. Появление новых долгосрочных перспектив особенно вероятно, если целью является путешествие или самореализация за рубежом. Проблемой дня могут стать отдельные завышенные или преждевременные ожидания, например, связанные с финансовой стороной дел, с ресурсностью друзей или покровителей.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют ловить признаки свершившихся или приближающихся перемен: скорее всего, это надолго. Стоит обращать особое внимание на тенденции в сфере айти, финансов и безопасности, а также на новшества в кругу друзей. Возможно, пора изменить подход к электронной коммерции, инвестированию или выбору группы. Возможен новый взгляд и на любовь. Не стоит спешить с покупками и сделками.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют ориентироваться на общую атмосферу в социуме, а также на очевидные новые веяния среди своих друзей, коллег или клиентов. У многих Львов в эти сутки есть отличные варианты сотрудничества, но им важно верно выбрать партнера или команду. От правильного выбора может зависеть очень многое: статус, репутация, дальнейший ход карьеры, обстановка в доме или судьба брака.
Дева
Сегодня Девам лучше поставить на первое место работу, здоровье или дружеские связи. Этот день помогает адаптироваться к новой реальности, например, обновленному расписанию или необычным задачам. Возможны затруднения и нештатные моменты. Не исключены новшества в связи с содержанием питомцев. Звезды напоминают, что сейчас выбор не обязательно делать сразу, можно начать с пробы или эксперимента.
Весы
Сегодня Весам день предлагает заглянуть в близкое будущее и первый взгляд на него может им не понравиться. Возможно, помешают текущие обстоятельства: любовные кризисы, финансовые или домашние затруднения. Звезды рекомендуют не торопиться с выводами: через некоторое время ситуация предстанет в ином свете, появятся перспективы. Можно уже сейчас создавать заделы, в том числе через партнерскую работу.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события дня помогут осознать, что прежний уклад жизни идет к концу. Будут все активнее напоминать о себе предпосылки к домашним и иным базовым переменам. На их фоне будет полезно пересмотреть отношения с партнером по браку, женской частью семьи или группы, друзьями и спонсорами. Могут требовать нового согласования финансовые, эстетические, мировоззренческие или бытовые интересы.
Стрелец
Сегодня Стрельцов не оставит равнодушными обстановка в близком кругу, но может быть задето и дальнее окружение. Новшества могут вселять надежды или нервировать, часто будут касаться личной жизни, работы и здоровья. Большинство Стрельцов не усидит без дела и внесет свой вклад в события. Многие Стрельцы начнут действовать смело, остроумно и ловко, будут не прочь возглавить эксперимент или авантюру.
Козерог
Сегодня Козерогам день может преподнести финансовый сюрприз, заставить их иначе взглянуть на бюджет, заработки и ведение бизнеса. Обстоятельства могут подтолкнуть к экспериментальным и не всегда удачным приобретениям - о чем не следует переживать, так как любой опыт сейчас полезен. Не лучшие сутки для планового шопинга и рутинных покупок в старом режиме. Возможен внезапный вираж в любовных делах.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют прислушиваться к своим ощущениям: среди них могут попадаться необычные. Возможны новые странные вкусы, особые интересы в любви или в финансовой сфере. Волнение можно сделать источником энергии, а тягу к новизне реализовать в неком деле с авантюрной ноткой. Приветствуется изобретательство, участие в социальных событиях и командных мероприятиях, обновление дома.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют присматриваться к обстановке и следить за событиями. Особого внимания заслуживает атмосфера в кругу друзей и единомышленников: возможно, они изменили свои прежние позиции и с некоторыми из них больше не по пути. Не стоит спешить с вступлением в новое сообщество: не исключено, что участие в нем принесет больше проблем, чем выгод, и уведет от собственных важных планов.