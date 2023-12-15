Дух перемен и необычности — любовный гороскоп на 16 декабря

Наш гороскоп расскажет, как идти по верному пути в этот день.
Овен
Сегодня у Овнов в личной жизни возможны нештатные ситуации. Они могут поджидать их из-за чрезмерного романтизма, нетерпения или страсти к сексуальным экспромтам. Если они решат сделать любимому человеку сюрприз, результат непредсказуем: возможно, партнер разделит их энтузиазм, а возможно, обидится.
Телец
Сегодня Тельцам стоит внимательнее читать знаки, которые судьба подает им через новые тенденции в личных отношениях. Не все несовпадения сейчас попадают под категорию милых и невинных, некоторые из них могут стать почвой для проблем. Особенно опасно недооценивать ревность и явную разницу ценностей.
Близнецы
Сегодня Близнецов могут насторожить события этого дня — особенно, если они отдали свое сердце чужестранцу или мечтают о счастье вдали от дома. Однако им лучше искать в них источник веры и вдохновения: даже если в данный момент ситуация не радует, вскоре многое наладится и появятся новые шансы.
Рак
Сегодня Ракам день подсказывает, в какую сторону меняются общие представления о любви или конкретные сексуальные предпочтения партнера. Следовать прогрессу или хранить верность прошлому, придется решать самостоятельно. Не всем Ракам подойдут идеалы свободной любви или слишком рискованные авантюры.
Лев
Сегодня Львам не стоит оставлять без внимания новые или странные моменты в поведении своего партнера. Ситуации этих суток отчасти являются прообразом будущего — особенно, если есть настрой на долгий роман и тесные отношения. Укреплению любовного союза отлично послужит совместное активное хобби.
Дева
Сегодня Девам день обещает новые впечатления и некоторый дискомфорт в связи с необычными обстоятельствами. Возможно, их отношения с любимым человеком станут немного неровными именно по этой причине. Многие Девы будут цепляться за прежний сценарий романа, пусть не во всем простой, зато привычный.
Весы
Сегодня Весы получают в любви щедрые авансы, но не всегда в удачный для себя момент. Свидание может стать для них авантюрным, неожиданным, необычным и не очень комфортным. Не исключено, что в своей личной жизни они пройдут через кризис. Это не лучший момент для начала романа или его нового этапа.
Скорпион
Сегодня Скорпионам личная жизнь может преподнести сюрприз, который, по большому счету, сюрпризом уже не является. Они могут вновь столкнуться с необходимостью преобразовать фундамент своих любовных отношений, получить очередное доказательство завышенных или экстравагантных запросов своего партнера.
Стрелец
Сегодня на Стрельцов волнующие моменты влияют по-разному, но можно с уверенностью сказать, что они будут активны и изобретательны. Многие Стрельцы используют сложившуюся неординарную ситуацию в своих целях, правда, с переменным успехом или непредсказуемым результатом.
Козерог
Сегодня Козероги тщетно будут пытаться предвидеть события в своей личной жизни: судьба все равно распорядится по-своему. Однако многие повороты романтического сюжета будут для них кстати, просто поведут их к желанной цели необычным путем. Может дать неожиданный эффект подарок или сюрприз.
Водолей
Сегодня Водолеям трудно сопротивляться своим любовным порывам, в том числе новым и внезапным. Звезды предупреждают о возможных побочных эффектах сейчас и о риске неоднозначных последствий позже. Романтическая инициатива будет авантюрой, а успех может оказаться авансом или приманкой в ловушке.
Рыбы
Сегодня Рыбам непросто: в воздухе витает дух перемен, свободы и необычности, который может и манить, и отталкивать их. Рыбы, уже нашедшие счастье, могут пройти через искушение. Рыбам, которые сегодня кем-то увлекутся, стоит разобраться в своих чувствах и в ситуации в целом, чтобы не разочароваться.