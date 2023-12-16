Фантазируем и экспериментируем — гороскоп на 17 декабря

16 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Водолея поощряет служение прогрессу и идеям будущего, приветствует продолжение командных работ, проведение экспериментов и внедрение новшеств.

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Гороскоп на сегодня говорит, что некоторые шаги дадут непредсказуемый эффект. В течение дня активность снизится. Энтузиастам, работающим допоздна, может преподнести неприятный сюрприз позднее вечернее соединение Луны и Сатурна: оно может спровоцировать усталость, разочарование или уныние. Но не исключены и конструктивные проявления этого аспекта: к ночи может появиться повод для полезных раздумий, работы с документом, совещания или профессиональной консультации. Овен Сегодня для Овнов остаются важными будущие перспективы и пути, которые к ним ведут. У многих Овнов вплоть до вечера сохранится интерес к активному взаимодействию с друзьями, коллективным оригинальным экспериментам и внедрению прогрессивных новшеств. Однако в течение дня азарта будет становиться все меньше, а результативность будет падать. Не стоит откладывать на вечер энергозатратные мероприятия. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют сохранять дружелюбие и быть коллективистами, не бояться новшеств и адаптироваться к назревшим переменам. Командные усилия в эти сутки могут быть важнее одиночных. Хорошо заниматься обновлениями, работами с долей авантюры и риска. Не все получится так, как было задумано. Ближе к полуночи не помешает стать осторожнее, взять паузу, попытаться спрогнозировать будущее. Близнецы Сегодня Близнецам важно не пропускать новости и следить за событиями в далеких краях. Не стоит воспринимать их как инопланетные: не исключено, что однажды они пригодятся, станут частью планов, принесут успех, яркий шанс или новых друзей. Стоит отнестись серьезнее к мыслям и вестям, которые придут около полуночи: возможно, потребуется ночное совещание, коррекция планов или работа с документом. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им лучше воздерживаться от суеты и проявлять активность лишь в экстренных случаях. Нежелательно поспешное вступление в новую команду или в коллективный проект. Стоит повременить с важными контактами, включая зарубежные, и оформлением документов. Поздний вечер (или начало ночи) может принести вести издалека, дать пищу для размышлений или пригласить к диалогу. Лев Сегодня Львы могут продолжать активное сотрудничество или участие в совместных делах, но помня о возможных непредсказуемых побочных эффектах. Не стоит увлекаться и брать на себя слишком много. Если в конце дня придет предупреждение или появится предчувствие, стоит к нему прислушаться: в нем есть доля истины. В то же время, не помешает в ближайшие дни проверить информацию или свои подозрения. Дева Сегодня Девы зависят от внешних обстоятельств и не могут ими управлять. Возможно, им придется подстраиваться к новым условиям работы, привыкать к переменам в отношениях с друзьями или сервисами, осваивать новые методы ухода за питомцами. Не стоит назначать на этот день важные дела, так как многое пойдет не по плану. Ближе к ночи сложатся условия для приватного обсуждения серьезных тем. Весы Сегодня Весам звезды советуют не увлекаться обсуждением «зависших» вопросов прошлого. По возможности, лучше идти вперед: экспериментировать, тренироваться, реанимировать отложенные проекты. Но не стоит затягивать такие занятия до вечера: в конце дня свободный режим вынужденно сменится бытовым, рабочим или лечебным, может потребоваться поздняя служебная переписка или ночное домашнее совещание. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что многие события находятся вне их зоны контроля. Может нервировать несовпадение вкусов. Возможно, придется вынужденно подстраиваться к новым людям или веяниям, производить обновления в доме или бизнесе. Если нужно время или место для уединенных размышлений, для работы с документом или серьезной беседы, придется ждать позднего вечернего часа или даже ночи. Стрелец Сегодня Стрельцам день позволяет отложить скучные рутинные дела и продлить свое участие в необычном событии, например, в общественной акции, служебном обновлении или бытовом эксперименте. У многих Стрельцов будет шанс «людей посмотреть и себя показать». Но им стоит учесть, что к концу дня приключения должны быть свернуты. Может напомнить о себе план, долг, семейное дело или жилищное обстоятельство. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что день способен нарушить их текущие планы. Вплоть до позднего вечера могут задерживаться известия или «буксовать» мысли, может не быть условий для приватной беседы или для уединенной интеллектуальной работы. Возможны неудачные приобретения и неожиданные траты. Вместо попытки навязать судьбе свою логику лучше присмотреться к внезапным находкам: это знаки на будущее. Водолей Сегодня Водолеи могут позволить себе жить по настроению и продолжать занятия, к которым ощущают тягу. Им важно не терять «объемный» взгляд на ситуацию и предвидеть возможные последствия своих новых интересов: они могут быть не только приятными. Возможно, вы кого-то раздражаете или слишком привлекаете, чем-то рискуете, много хотите или много тратите. В конце дня не помешает экономия средств. Рыбы Сегодня Рыбам лучше отложить любые важные шаги, в том числе в социальной жизни. Не время принимать чью-либо сторону в споре или открыто примыкать к новой группе, даже если интересы частично совпадают. Непредсказуемая обстановка этих суток может не оставить места для основательных размышлений, планирования и работы с документами. Если такие занятия необходимы, лучше перенести их на поздний вечер.