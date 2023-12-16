Посвящаем день семье — финансовый гороскоп на 17 декабря

Наш гороскоп поможет вам лучше понять возможные тенденции и советы по достижению гармонии в вашей жизни.
Овен
Сегодня для Овнов день может сложиться неоднозначно. Те, кто сейчас находится в командировке, могут сталкиваться с множеством препятствий и нести дополнительные финансовые расходы. Обмен мнениями и опытом может быть затруднен. Однако руководящие работники смогут провести эффективные реформы и оптимизировать расходные статьи бюджета. Активнее избавляйтесь от всего устаревшего и неэффективного.
Телец
Сегодня у Тельцов день может пойти не так, как вы заранее планировали. Сами собой могут возникать проблемы, требующие немедленного решения. Внешние обстоятельства могут меняться, не способствуя стабильности. Воздерживайтесь от работы в составе группы, когда существует коллективная ответственность за результаты работы. Вместе с тем это удачное время для выполнения индивидуальных услуг.
Близнецы
Сегодня Близнецы, связанные в бизнесе договорными партнерскими обязательствами, могут попасть в конфликтные ситуации. Если вы заинтересованы в партнерском сотрудничестве, то приостановите любые переговоры. Сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу пойдет успешнее. При затруднительных ситуациях вы сможете получить толковый совет и практическую помощь.
Рак
Сегодня у Раков, работающих вахтовым методом, этот день может сложиться проблематично. Возможно, вам придется столкнуться со сплошной полосой препятствий, которую предстоит преодолевать. Эффективность вашего труда может резко снизиться. Отношения с коллегами складываются не лучшим образом. Однако вы сможете справиться с трудностями за счет усиления творческого потенциала.
Лев
Сегодня для Львов, связанных с банковским сектором, может усиливаться фактор нестабильности. Могут нарастать негативные тенденции, чреватые финансовыми потерями. Бизнесменам не рекомендуется проводить структурные реформы и ротацию кадрового состава. Вместе с тем день благоприятен для тех наемных работников, кто занимает подчиненное положение в трудовом коллективе.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с препятствиями при юридическом оформлении документов на недвижимую собственность. К бизнесменам может пожаловать ревизия с проверкой или будет сделана контрольная закупка товара. С основным деловым партнером вероятны осложнения. Вместе с тем это удачное время для рекламной раскрутки торговых точек.
Весы
Сегодня Весы смогут найти пути к повышению уровня доходов. Старайтесь сосредоточиться на совершенствовании своего профессионального мастерства. Также вы сможете проявить себя талантливыми финансистами, принимая очень разумные и взвешенные решения. Вместе с тем, это проблемное время для информационного обмена, консультаций и торговых сделок.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, потребуется держать под личным контролем состояние дел. Благодаря способности к убеждению людей в своей правоте, вы в состоянии заручиться поддержкой и подключить нужные вам связи к решению актуальных вопросов. Не торопитесь тратить деньги, вкладывая их в рискованные сделки. Могут быть задержки с поступлением доходов на вашу банковскую карту.
Стрелец
Сегодня Стрельцы тяготеют к прямолинейному поведению, и это может оказаться не самым эффективным методом. Скорее наоборот, отсутствие гибкости может привести к упущенным возможностям. Гораздо полезнее сейчас действовать мягко, ненавязчиво и стараться не привлекать к своей персоне постороннего внимания. Могут вырасти дополнительные доходы.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть способны проявить незаурядные интеллектуальные таланты и смекалку в решении стоящих на повестке дня вопросов. Старайтесь советоваться с единомышленниками и действовать с ними сообща — это повысит вашу эффективность. Вместе с тем это не лучший день для деловых поездок и торговли. Воздержитесь от тайной деятельности, связанной с нарушением закона.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется воздержаться от участия в коллективной работе. В ваших стратегических планах может обозначиться проблемная тема, которая поставит под сомнение ваши проекты. Старайтесь заручиться поддержкой влиятельных людей, представителей власти и начальства — эти люди могут оказать вам неоценимую помощь. Также это хорошее время для оформления пособий и компенсаций.
Рыбы
Сегодня Рыбам, которые работают в трудовых коллективах, следует быть предельно осмотрительными в своем поведении. Старайтесь согласовывать свои действия с мнением начальства. Самостоятельность и инициатива сегодня могут стать поводом для недовольства начальства, поскольку вы рискуете сделать что-то не так, как от вас ожидают. Удачный день для обмена опытом и служебных командировок.