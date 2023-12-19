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Быстро и точно реагируем на вызовы — финансовый гороскоп на 20 декабря

19 декабря 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит считать ворон — принимаем решения быстрее.

Быстро и точно реагируем на вызовы — финансовый гороскоп на 20 декабря
Фото: Image by Racool_studio on Freepik

Наш гороскоп поможет читателям в понимании возможных тенденций и направлений действий в этот день.

Овен

Сегодня для Овнов деловое партнерство — вот та самая тема, которая может стать головной болью. Противоречия с основным деловым партнером могут дойти до кипения. Если вы очень заинтересованы в этом деловом партнерстве, то старайтесь не пересекаться сегодня с партнером и не обсуждать с ним принципиальные вопросы. Также это сложное время для ведения переговоров и предоставления индивидуальных услуг.

Телец

Сегодня у Тельцов могут испортиться отношения с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Данное обстоятельство может негативно отразиться на результатах вашей профессиональной деятельности. Чтобы этого избежать, звезды советуют вам не втягиваться в посторонние, не имеющие прямого отношения к работе, разговоры. Особенно сторонитесь разного рода конфиденциальной информации, слухов и сплетен.

Близнецы

Сегодня Близнецов дух авантюризма может настолько захватить, что есть риск потерять значительную часть финансовых ресурсов. Вы можете допустить ошибку и развернуть бурную деятельность в ложном направлении — соответственно, это не может привести вас к достижению поставленных целей. Планированием и проектно-конструкторскими разработками лучше пока не заниматься.

Рак

Сегодня у Раков день может принести перемены в карьере. Дело в том, что ваше положение на занимаемой должности может утратить устойчивость. Кроме того, ваше профессиональное соответствие могут поставить под сомнение, и придется его отстаивать. Возможно, вам придется вносить коррективы в свои стратегические цели. По итогу дня, возможно, не все из запланированных дел могут быть выполнены — сроки придется сдвигать.

Лев

Сегодня для Львов, чья деятельность связана с внешней торговлей, перевозками грузов, издательствами, рекламными и дизайнерскими студиями, весьма напряженно может сложиться этот день. Ваши деловые связи могут подвергнуться испытанию на прочность, поскольку часть ваших просьб и поручений может остаться неисполненной. Сейчас разумнее воздержаться от новых деловых знакомств.

Дева

Сегодня у Дев уровень доходов может переживать изменения, как в сторону роста, так и в сторону падения. Кроме того, даже при росте доходов деньги могут задержаться и не дойти до вас. Поэтому может быть проблематично заниматься финансовым планированием. Многое будет зависеть от вашего профессионализма и способности быстро принимать верные решения в экстремальной ситуации.

Весы

Сегодня у Весов может медленно нарастать напряжение по линии делового партнерства. Возможно, вам будет казаться, что партнер ведет себя легкомысленно и непоследовательно и что на него нельзя положиться. Во многом это может быть действительно так, поскольку сегодня чаще обычного могут происходить срывы договоренностей и партнерских соглашений.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может стать испытанием на прочность отношений с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не втягиваться в разговоры, не имеющие прямого отношения к делу. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег — это контрпродуктивно и может только ухудшить отношения в трудовом коллективе. Если нет крайней необходимости, отложите до лучших времен работу с документами, особенно касающуюся отчетов и бюрократической волокиты.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов, имеющих отношение к творческим профессиям, дела могут пойти с осложнениями. Что бы вы ни делали, всюду могут возникать препятствия, преодолеть которые будет сложно. Ключ к решению вопросов в том, чтобы успокоиться и не нервничать. Попробуйте еще раз вернуться к сложным вопросам в конце дня, когда ситуация успокоится и придет в норму.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют побеспокоиться о недвижимом имуществе. Чтобы не было проблем, проверьте, все ли юридические документы относительно недвижимости у вас в порядке. Это особенно важно, если вы что-то собираетесь продавать или сдавать в аренду. Если вы арендуете помещение, то возможен конфликт с арендодателем по поводу сроков оплаты и условий содержания.

Водолей

Сегодня у Водолеев этот день может стать информационно перенасыщенным и потенциально конфликтным. Основная проблемная тема может быть связана с поездками и информацией. Звезды не советуют вам отправляться в дорогу, даже если это требуется в интересах дела. Есть риск излишне поспешных ошибочных решений, без должного их осмысления и при большом расходе ресурсов.

Рыбы

Сегодня для Рыб, основной сферой деятельности которых являются финансы, день может сложиться неблагоприятно. Ситуация в финансовой сфере может стремительно меняться и от вас потребуется умение быстро и точно реагировать на эти вызовы дня. Старайтесь не брать на себя ответственности за распоряжение ресурсами других людей.
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