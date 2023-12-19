Говорим о самом главном — любовный гороскоп на 20 декабря

Наш гороскоп может помочь читателям лучше понять потенциальные вызовы и возможности, с которыми они могут столкнуться в течение дня.
Овен
Сегодня от Овнов день требует практичности и целеустремленности. Может не остаться времени для проявления страсти и нежности, для задушевных разговоров и общения в романтическом стиле. Многие Овны будут слишком скорыми на слова и действия. Не стоит выбирать эти сутки для значимой личной встречи.
Телец
Сегодня у Тельцов обстоятельства могут отобрать рычаги управления и вынудить их подстраиваться под требования момента. Не исключено, что общение с любимым человеком окажется слишком быстрым и на этом фоне возникнет недопонимание. Есть риск попадания в забавную или неловкую ситуацию.
Близнецы
Сегодня Близнецы неопределенные. С одной стороны, они не прочь сделать следующий шаг или пойти на любопытный экспромт, а с другой, многих из них будет мучать нерешительность или скепсис. Возможно, им помешает страх ошибиться и «наступить на старые грабли».
Рак
Сегодня от Раков сюжеты этого дня требуют быстрой реакции, в том числе вербальной, а также хорошего чувства юмора и умения удерживать психологическое равновесие. Даже если поведение партнера задело вас, постарайтесь не заострять проблему, попытайтесь найти в ней забавную или полезную сторону.
Лев
Сегодня Львы вполне могут столкнуться с мелкими проблемами, но это их вряд ли остановит: скорее всего, препятствия покажутся им незначительными и местами даже забавными. Не исключены заминки при попытке встретиться с любимым человеком лично или наладить с ним дистанционный контакт.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют назначать судьбоносное свидание или вызывать любимого человека на серьезный обстоятельный разговор. Велика вероятность нестандартного, быстрого и неоднозначного хода событий, нарушающего планы и ожидания. Не исключено, что важная тема будет осмеяна или обесценена.
Весы
Сегодня для Весов общение с близким человеком может стать затруднительным. Многие Весы столкнутся с чужой или своей неготовностью к выбору. Любовная дипломатия в такой ситуации — лишь способ отсрочить решение. Одному или обоим партнерам требуется время для того, чтобы окончательно определиться.
Скорпион
Сегодня Скорпионы вынуждены подстраиваться к обстоятельствам, из-за чего могут оказаться в невыгодной для себя ситуации. Велика вероятность внешних недоразумений, мешающих им встретиться с любимым человеком или полноценно выразить свои чувства, например, занятости или обрыва связи.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов достаточно энергии, но им может не хватать уверенности в себе и своих возможностях. Вряд ли они будут всерьез сомневаться в своих чувствах или талантах — скорее, они столкнутся с материальными или иными техническими заминками при воплощении своих романтических планов.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют отказаться от новых романтических знакомств и чересчур быстрого сближения, а в постоянных отношениях сократить общение до минимума. Сегодня может быть трудно точно выразить свои мысли и чувства, не исключены проблемы с дипломатичностью и чувством юмора.
Водолей
Сегодня у Водолеев новости не способны полностью рассеять сомнения, но дают им ценные подсказки. Собираясь на свидание или заводя разговор, помните, что сегодня в любой момент возможны помехи. Не спешите с выводами: даже если ситуация кажется ясной, окончательный ответ еще впереди.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести разочарование, оживить старые вопросы или породить новые. Возможно недопонимание, отмена свидания или слишком короткая встреча, не позволяющая сказать о главном. Некоторые Рыбы проявят в делах сердечных случайную импульсивность, о которой потом пожалеют.