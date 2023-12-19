Ловим одну волну с собеседниками — гороскоп на 20 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что, возможно, причиной станет устаревшая информация, колебание при выборе, пропажа документа или ошибка в нем. День может начаться с извещения, совещания, изменения планов. Часть дня может уйти на поиск и сравнение вариантов. Возможно опоздание, сбой связи, отказ в сделке, отмена поездки, коррекция маршрута. Важно сохранять чувство юмора и помнить, что все сведения этого дня полезны, так как являются необходимым шагом к окончательному закрытию вопроса.
Овен
Сегодня Овнам стоит обращать внимание на свои профессиональные официальные контакты, а также на состояние документов, особенно итоговых и отчетных. Не стоит продолжать дела вслепую, не имея информации или не получив разрешения. День может начаться с извещения, совещания, уточнения планов, проверки вариантов, общения с начальством или какой-то службой. Возможно, потребуется визит в учреждение.
Телец
Сегодня Тельцам стоит учитывать особенности этого дня: он может склонить их к поспешным реакциям и нерациональному мышлению, не оставить места для вдумчивых суждений и взвешенных решений. Именно по этой причине могут оказаться не слишком удачными целевые поездки и предметные беседы. Звезды советуют в любой ситуации выбирать временный компромисс, оставляя себе время для дальнейших раздумий или проверок.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть варианты для действий, но многих из них будет что-то сдерживать. Возможно, это будет вполне оправданная осторожность или недоверчивость, нехватка точной информации или идеально оформленных документов, недомогание или страх в неподходящий момент оказаться на распутье. Многим Близнецам будет выгоднее выжидать, наблюдать и взвешивать варианты вместо того, чтобы действовать.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют действовать осторожнее, обходя знакомые ловушки и в любой ситуации оставляя себе законную альтернативу. Сделав окончательный выбор, например, поставив свою подпись в договоре — есть риск оказаться в двойственной роли (или остаться в ней, несмотря на попытки из нее выйти). Не будет лишней предельно дипломатичная и осмотрительная позиция в личных и деловых беседах.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не останавливаться перед возникающими препятствиями, так как они не фатальны. В то же время, не стоит рассчитывать на гладкий путь: возможны те или иные помехи, особенно в дороге и в юридических делах. Не исключены недоразумения из-за устаревшего документа (отчета, пропуска, справки) или неясной формулировки в договоре. Улаживание некоторых мелочей потребует времени.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что им желательно мыслить оперативно и действовать гибко. При этом не стоит слишком сильно рисковать и проявлять беспечность. Важно помнить, что сейчас не время для окончательных решений. Лучший выход из сегодняшних кризисов — заключение быстрого временного компромисса. Может пригодиться чувство юмора, ценный опыт прошлого или профессиональная компетенция.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют уклоняться от приглашения к диалогу, будь то разговор с близким человеком или деловая встреча. Возможно, будет решаться важный вопрос, связанный с жильем или другим ценным ресурсом. Не стоит ждать при этом идеального взаимопонимания и однозначности мнений: скорее всего, у обеих сторон будут продолжаться колебания и еще потребуются дополнительные согласования.
Скорпион
Сегодня Скорпионов ждут те или иные мелочи: пока они не улажены, дальнейший прогресс под вопросом и выполнение плана сопряжено с помехами. Возможны неудачи в пути, отсрочки в работах, ошибки в документах, споры с коллегами или подчиненными, заминки при контактах с нужными сервисами. Могут требоваться дополнительные совещания, поиски информации, дубли документов, повторные командировки.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день частично возвращает энергию, но их порывы могут давать половинчатый результат. Возможно, причина будет в информационных или финансовых заминках. Многие Стрельцы окажутся во временном тупике, в сомнениях относительно своей ресурсности или дальнейшего статуса. Звезды советуют не распылять силы, а выбрать из имеющихся на данный момент вариантов самый простой и следовать ему.
Козерог
Сегодня Козерогов ждет насущная задача, требующая общительности, осведомленности или умения работать с информацией. Возможно, им предстоит короткий мозговой штурм, поездка, работа с текстом или документом, беседа с домочадцами или профессиональное совещание. Поставить в вопросе точку и сделать выбор пока вряд ли возможно: скорее всего, понадобятся дополнительные размышления или исследования.
Водолей
Сегодня у Водолеев есть возможность найти полезные дополнительные сведения. Осечки в ходе поездок, контактов и информационных поисков не стоит рассматривать как однозначные неудачи: сейчас это возможность обнаружить скрытую ошибку, обновить старые данные, пополнить список вариантов для выбора, уточнить маршрут или способ связи. Возможно, есть смысл поработать с документами, обратиться к архивам.
Рыбы
Сегодня Рыбам не повредит внимательность в любой мелочи. В частности, звезды советуют не поддаваться порыву в финансовых делах, в процессе выбора покупок, оформления сделок и возврата долгов. Лучше не спешить с новыми планами в этой сфере, в том числе с открытием счетов и вкладов: есть риск оказаться в двойственной ситуации, приобрести устаревший товар или заключить договор по устаревшей схеме.