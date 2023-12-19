Ловим одну волну с собеседниками — гороскоп на 20 декабря

19 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня энергия, даруемая Луной в Овне, готова перейти в действие, но быстрый прогресс затруднен — на это намекает квадрат Луны к ретро-Меркурию.

Фото: rambler