День одиночества и размышлений — любовный гороскоп на 21 декабря

Сегодня нам стоит подумать над нашими отношениями.

Наш гороскоп помогает людям лучше понять возможные тенденции и энергетику дня, чтобы принимать более осознанные решения и использовать свои сильные стороны для достижения личных целей.

Овен

Сегодня Овнам звезды намекают, что им лучше не затягивать встречу с любимым человеком до позднего часа. Утром представители этого знака будут неотразимы в своей предприимчивости и непосредственности, но вечером многие из них способны стать ревнивыми, недовольными и не слишком приятными в общении.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит форсировать события в личной жизни, особенно по собственному почину. Поддерживая порывы любимого человека, делайте это с оглядкой: не исключено, что он в чем-то ошибается и невольно вредит совместным планам. Некоторые импульсы этого дня лучше подавить, чем реализовывать.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит отозваться на романтическое предложение партнера: совместное времяпрепровождение обещает стать нескучным, возможно забавное приключение. Лучше не заводить сегодня разговор о сложных интимных нюансах отношений, а также не затрагивать житейские темы, например, финансовые.

Рак

Сегодня Ракам не стоит брать инициативу в любовных отношениях на себя и переживать, если это не получается. Несмотря на иллюзию дипломатического баланса, в данный момент партнер предпочитает сам ставить условия и принимать важные решения. Если ситуация остается неопределенной, придется подождать.

Лев

Сегодня Львов день обеспечивает азартом, необходимым для продолжения любовных игр, но может «забыть» снабдить их нужным для приключений объемом энергии. По этой причине звезды рекомендуют им не планировать на сегодня слишком продолжительные романтические мероприятия и избегать утомительных авантюр.

Дева

Сегодня Девам обстоятельства часто строят ловушки общего характера, никак не связанные с состоянием личных отношений. Звезды подсказывают, что любые шаги в эти сутки преждевременны, а некоторые из них чреваты ненужными рисками. Лучше отложить свидание, повременить с важным разговором.

Весы

Сегодня у Весов найдется немало точек соприкосновения интересов с близким человеком, но им не стоит забывать и об оставшихся разногласиях. Фоном событий вплоть до ночи может оставаться незавершенный разговор и повисший в воздухе вопрос. Нежелательно планировать свидание на вечернее время.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов обстановка часто идет вразрез с их любовными интересами. Несмотря на привлекательность, многим из них будет трудно знакомиться и поддерживать полноценное общение с объектом своих симпатий. Возможно, удастся оказать любимому человеку какую-то услугу и тем самым напомнить о себе.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов максимум энергии приходится на утренние часы, именно в это время им стоит проявлять в личной жизни активность. Лучше, если это будет не старт с нуля, а продолжение знакомой игры, где правила известны. Не стоит заявлять о себе слишком громко и обещать слишком много.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют сделать своим девизом умеренность, даже если ситуация приглашает к обратному. Утомительные приключения большинству Козерогов в этот день противопоказаны. К тому же, многим Козерогам не удастся высказать свои мысли (или они будут не готовы их озвучить).

Водолей

Сегодня Водолеи не готовы к свиданию, даже если обстановка к нему располагает. Причина такого поведения не в отсутствии чувств, а в серьезных общих жизненных переменах, требующих осмысления в одиночестве. Однако некоторым Водолеям будет полезно немного развеяться в обществе своей пассии.

Рыбы