Работайте в одиночку — финансовый гороскоп на 21 декабря

Наш гороскоп помогает людям подготовиться к возможным вызовам или благоприятным событиям, а также обрести понимание энергии дня для принятия более осознанных решений.
Овен
Сегодня для Овнов достаточно проблематично может сложиться этот день. Если Овны не хотят столкнуться с неприятностями в своей карьере, то звезды советуют умерить амбиции. Старайтесь без крайней необходимости не попадаться на глаза своему начальству. В противном случае вы рискуете «попасть под горячую руку» начальства, получить замечание, выговор или лишиться премии.
Телец
Сегодня для Тельцов, имеющих отношение к импортно-экспортным операциям и перевозке грузов, может сложиться напряженный день. Дальние поездки могут быть сопряжены с трудностями. Позаботьтесь об исправности транспортного средства и наличии необходимых документов. Не рекомендуется заниматься урегулированием юридических проблем. Держитесь подальше от сомнительных личностей, причастных к теневой экономической деятельности.
Близнецы
Сегодня у Близнецов этот день может быть связан с нарушением деловых планов. Форс-мажорные обстоятельства могут спутать вам все карты. Особенно это касается тех, кто занимается финансовой деятельностью, привлекает инвестиции в проекты, закупает оптом крупные партии товара. Никому не давайте денег взаймы и сами не одалживайте. Старайтесь удерживать стабильность в своей работе.
Рак
Сегодня у Раков внешние обстоятельства могут создать сложности в профессиональной деятельности. Вы можете ощутить, что приходится преодолевать много препятствий. Прежде всего, вам будет нелегко поладить со своим основным деловым партнером. Его поведение покажется вам совершенно непоследовательным. То же самое почувствуют и те из вас, кто работает над заказами и общается с клиентами.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют набраться терпения, поскольку этот день может оказаться для вас непростым. Прежде всего, обратите внимание на стиль общения с коллегами по трудовому коллективу. Если вы повышаете голос и даете резкие критические замечания, то это может привести к конфликтной ситуации, когда вам будет уже не до работы. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки и сдавать бухгалтерские отчеты.
Дева
Сегодня Девам могут предложить сделать инвестицию в некий высокодоходный и рискованный проект. Однако звезды предостерегают вас от подобных действий. Вложив деньги в проекты, которые на самом деле являются финансовыми пирамидами, вы добьетесь гарантированной потери этих средств. Рекомендуется воздержаться от финансовых заимствований и покупок по кредитной карте.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется делать ставку на такие виды работ, в которых вы имеете большой опыт. Индивидуальная трудовая деятельность пойдет намного успешнее партнерского бизнеса. Также не исключены конфликтные ситуации с клиентами, их претензии к качеству выполненной вами работы. Основная сложность этого дня может быть связана с трудностями соблюдения сроков выполнения работ. Есть риск не уложиться в запланированные сроки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам дополнительные сведения могут помешать в выполнении профессиональных обязанностей. Особенно это относится к тем, кто занимается торгово-закупочной деятельностью, а также имеет отношение к транспорту, связи, социальным службам. Дело в том, что вам может потребоваться много времени на разбирательство с информацией вместо того, чтобы работать.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть способны на интенсивную интеллектуальную деятельность и в состоянии справиться с большими нагрузками. Однако у вас может сложиться впечатление что, несмотря на доходы, деньги куда-то утекают в неизвестном направлении. Рекомендуется приостановить покупки товаров, если они не являются необходимыми.
Козерог
Сегодня Козероги сами могут нанести ущерб своим финансовым возможностям. Возможно, вам будет трудно удержать себя и захочется развернуть бурную деятельность. Однако ваше поведение сегодня может оказаться весьма поспешным и опрометчивым. Вместе с тем, требуется спокойно все обдумать и просчитать варианты, чтобы принять взвешенное решение и получить весомый результат.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют осмотрительно работать с поступающей информацией. Не торопитесь принимать решения, не проверив, насколько достоверны те или иные сведения. Внимательно проверяйте людей, которые появляются в поле вашего зрения и желают установить с вами деловые связи. Сейчас никому нельзя доверять на слово. Однако допустимы контакты с людьми, у которых есть надежные рекомендации.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют воздерживаться от работы в составе группы единомышленников. Коллективная работа над совместными проектами сегодня может привести к непониманию и конфликтам. Не рекомендуется участвовать в планерках, собраниях, совещаниях. Воздерживайтесь от инвестиций в акционерные общества и кооперативы. Отдавайте предпочтение индивидуальной трудовой деятельности.