Принимаем комплименты и подарки — любовный гороскоп на 22 декабря

Наш гороскоп перечислит основные тенденции, которые могут повлиять на поведение, отношения и решения людей в этот день в зависимости от их знака зодиака.
Овен
Сегодня Овнам придется дополнить свой природный темперамент долей реализма и практичности. День подчеркивает роль чувственности, намекает на важность стабильности и комфорта. Приветствуется эмоциональная и материальная щедрость. При выборе места встречи нежелательны лишние импровизации.
Телец
Сегодня у Тельцов в этот день многое складывается удачно. У них нет больших проблем с поддержкой контакта и обменом мыслями, даже если любимый человек находится в пути или живет «на краю света». Они вовремя находят подходящие слова, даже если вынуждены вести с партнером диалог на чужом языке.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не бояться бесед на финансовые и другие житейские темы, а также смелее затрагивать в общении с близким человеком вопросы старых и новых жизненных ценностей: такой разговор, если он будет честным, поможет укрепить взаимное доверие или прояснить истину.
Рак
Сегодня у Раков есть хороший шанс найти точки пересечения интересов с близким человеком на будущее. Сходство взглядов и целей — отличное и совсем не лишнее дополнение к взаимной романтической тяге, которая уже связала пару. Уместна как беседа с глазу на глаз, так и встреча в кругу общих друзей.
Лев
Сегодня Львам придется расставить приоритеты. Если любовь не является для них целью, она уйдет на второй план. Если общение с любимым человеком важно, романтические нюансы будут переплетаться с прагматичными. Возможно, паре придется конкретизировать совместные планы или уточнять общие ценности.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют смелее выражать свои чувства и излагать мысли: любимый человек все поймет. Сходство взглядов будет отличным бонусом к сексуальной совместимости и неплохой компенсацией при несовпадении бытовых привычек. Пора восстановить контакт, если пара в разлуке или в ссоре.
Весы
Сегодня Весов волнуют нюансы интимного свойства, материальные дела или базовые ценности — все зависит от того, как они видят свою личную жизнь в будущем. День усиливает чувственность и ноты собственничества, он не очень удачен для первого свидания или незатейливого легкого флирта.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов обстоятельства меняются в лучшую сторону. У многих Скорпионов появится подходящее средство связи с любимым человеком или дополнительный повод для общения с ним. Не исключено, что он сам предложит продолжить волнующий его разговор и будет очень щедр на эмоции.
Стрелец
Сегодня Стрельцам приходится считаться с реальностью, в которой они живут или работают. Именно она может на время превратить их из романтиков в прагматиков. Им придется стать менее самоуверенными и более предусмотрительными, учесть при общении с пассией множество скрытых деталей.
Козерог
Сегодня у Козерогов сильными сторонами являются контактность и эрудиция. Также они могут рассчитывать в своей личной жизни на везение. Возрастают их шансы на приятное знакомство или на восстановление прежней симпатии. Звезды советуют им не уходить от общения, но и не раскрывать все свои мысли сразу.
Водолей
Сегодня Водолеи могут попытаться сдержать свои эмоции, но если дадут им волю, то вряд ли смогут остановиться. Не исключено, что они будут готовы сложить к ногам любимого человека все свои прошлые, нынешние и будущие ценности, распахнут ему свою душу и откроют двери своего дома.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что этот день для их личной жизни удачен и отказ от свидания будет ошибкой. Не возбраняется чуть-чуть выйти за установленные себе рамки. Можно смело возвращаться к неоконченной беседе, отправляться забытым маршрутом, выражать симпатию, принимать комплименты и щедрые дары.