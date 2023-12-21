Прислушиваемся к призракам прошлого — гороскоп на 22 декабря

21 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

10-11 лунные сутки. Сегодня вступление Солнца в знак Козерога принесет важную информацию, наведет на ценную мысль или усилит внимание к мнению определенных людей.

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Гороскоп на сегодня говорит, что может выйти на связь кто-то из нужных старых знакомых, например, профессиональный консультант, бывший начальник или коллега. Соединение Луны и Юпитера дает надежду на улучшение финансового положения, в том числе через компенсацию, взаимозачет, скидку или списание долга. Подходящий день для продолжения исследований и совещаний, целевых визитов, работы с текстами и документами, возврата к неоконченному разговору или пройденному ранее учебному материалу. Овен Сегодня Овнов день приблизит к завершению сюжета в их карьерной, профессиональной или финансовой биографии, однако от финальной черты и полного закрытия дела (например, ухода с должности) их все еще будет отделять несколько шагов. Для многих Овнов приобретет вес мнение конкретного лица. Это может быть бывший коллега или начальник, представитель официальной инстанции или человек, старший по возрасту. Телец Сегодня Тельцы информированы и удачливы — особенно в делах, связанных с коммуникациями, учебой, писательством, путешествиями и восстановлением контактов за рубежом. Может выйти на связь далекий друг, покровитель, ученик или учитель. Возможен интерес к иностранным языкам и мировым новостям. Хорошо заниматься уточнением плана, стандарта или маршрута, подтверждением диплома о высшем образовании. Близнецы Сегодня Близнецам обстоятельства этого дня помогут сосредоточиться на самых важных для них, в данный момент, делах и контактах. Большое место в их размышлениях и планах могут занимать финансовые вопросы и зарубежные связи. Может состояться переписка или назреть важная встреча с конкретным лицом, влияющим на материальное положение, например, с кредитором, должником, поручителем или налоговым инспектором. Рак Сегодня Ракам не стоит пропускать этот день, если они хотят продолжить диалог с конкретным лицом или намерены укрепить свои социальные связи. Не стоит отклонять приглашение к разговору, особенно полуформальному, от посещения мероприятий и участия в коллективных дискуссиях: это пути к благополучному будущему. Желательно поддерживать общение с наставниками, покровителями, зарубежными друзьями и коллегами. Лев Сегодня Львам звезды советуют стать реалистами. День предлагает мыслить экономическими или другими практическими категориями. Подходящий момент для совещаний на материальные темы, для обсуждения вопросов об оплате труда, деталях сделки, реорганизации бюджета, распоряжении ресурсами и резервами. Уместна личная беседа с начальником, подчиненным, инвестором или представителем финансовой организации. Дева Сегодня Девы могут рассчитывать на удачный поворот событий. Им станет проще общаться со своим близким и дальним окружением, подбирать аргументы в спорах. Многие Девы получат дополнительную информационную или моральную поддержку, восстановят прежние знания, смогут воспользоваться забытым маршрутом или каналом связи. Возможны хорошие новости из-за рубежа от друзей, детей, учителей или покровителей. Весы Сегодня Весам звезды советуют не упускать из виду практические детали, от которых зависит закрытие старого сюжета. Может получить особое значение финансовая база проекта, вопрос о собственности, аренде, займе, вкладе, наследстве или общем имуществе. Возможно, назреет личный разговор с домочадцем, кредитором или вовлеченным в ситуацию лицом. Также этот день способен усилить чувственные ощущения. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит пропускать этот день, если они заинтересованы в личных или деловых переговорах, особенно с конкретным лицом: взаимное великодушие или удачное пересечение интересов поможет о многом договориться. Также сегодня возрастает надежда на поступление дополнительной информации или на появление нужного человека из числа старых знакомых. Может найтись собеседник, попутчик, переводчик. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на материальной стороне своих дел, а также на служебных деталях и бюрократических подробностях. В этот день может выйти на связь коллега, помощник, покупатель, продавец, бывший подчиненный или представитель сервиса. Возможно, оживится переписка в связи с компенсацией прежних затрат, погашением долга, оплатой услуг или другими взаиморасчетами. Козерог Сегодня Козерогам день обещает добрые вести, полезные идеи и удачные контакты, добавляет им красноречия, расширяет их кругозор и усиливает авторитетность их мнений. Дадут хороший эффект учебные занятия, исследования, целевые поездки, личные беседы. Подходящий момент для промежуточных выводов, предварительных заявок, переработки текстов и кодов. Можно поразмышлять над старым оригинальным проектом. Водолей Сегодня Водолеев может привлечь ситуация в их доме, на родине или в группе друзей. Вероятно позитивное событие. День хорош для коллективного сбора, приема гостей, разговора с домочадцем, старым другом или поверенным. Может появиться чрезмерный оптимизм и тяга к «широким жестам»: излишнему гостеприимству и великодушию, расширению территории, перееданию, любвеобильности, расточительности. Рыбы Сегодня Рыбы могут рассчитывать на счастливую находку, удачный поворот обстоятельств или небольшое расширение возможностей. Велика вероятность хороших вестей, подтверждения правоты, моральной поддержки из забытого источника. Не исключено, что на горизонте весьма своевременно появится старый друг, клиент или бывший коллега, который напомнит о полезной идее или предложит возобновить сотрудничество.