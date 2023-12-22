Отношения крепнут с каждой минутой — любовный гороскоп на 23 декабря

22 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам можно расслабиться — в отношениях у нас все прекрасно.

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