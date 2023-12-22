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Отношения крепнут с каждой минутой — любовный гороскоп на 23 декабря

22 декабря 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам можно расслабиться — в отношениях у нас все прекрасно.

Отношения крепнут с каждой минутой — любовный гороскоп на 23 декабря
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп поможет читателям принимать более информированные решения и эффективно использовать свои потенциальные возможности в этот период времени.

Овен

Сегодня Овнам день несет нетипичные эмоции и нестандартные переживания. Возможно, усилится их чувственность в целом или заострятся отдельные тактильные ощущения. Не исключаются оригинальные капризы и неожиданные прихоти у любимого человека. Может нешаблонно пройти свидание или романтический ужин.

Телец

Сегодня Тельцам скучна предсказуемость и они не прочь внести в отношения долю новизны. Многие Тельцы испытывают терпение партнера своими прихотями и оригинальными вкусами, иногда бессознательно. Сейчас любовь выдержит все, но помните, что позже партнер может изменить свой взгляд на ваши капризы.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит полагаться в личной жизни на случай и не помешает принять во внимание высокую вероятность сюрприза. Не исключено, что свидание пойдет не по плану и придется импровизировать. Может вернуться тень старых чувств или вновь начаться разговор, который казался завершенным.

Рак

Сегодня Раки не довольствуются приятным настоящим и стремятся заглянуть в своей личной жизни «за линию горизонта». Одинокие Раки получают надежду на удачу и счастье в будущем. Некоторые Раки начнут испытывать интерес к идеям свободной любви и ранее запретным для них новым ощущениям.

Лев

Сегодня Львов могут ждать необычные яркие переживания, внезапные волнения и перепады эмоций. Звезды советуют не строить подробных планов на будущее: жизнь готовит немало неожиданностей. Если вы думаете, что уже знаете привычки любимого человека до мелочей, в недалеком будущем вас ждет сюрприз.

Дева

Сегодня Девам судьба не прочь преподнести неожиданный подарок в их личной жизни (возможно, прощальный). Это может быть мягкое дружеское расставание после мучительного романа, счастливая встреча после испытаний или просто внеплановая приятная мелочь, например, еще один привет от далекой пассии.

Весы

Сегодня Весам день способен принести весьма интенсивные и необычные переживания в личной жизни. Их может затянуть какое-то приключение или экспромт. Критическая масса волнений способна привести на грань кризиса. Важно не увлекаться и не переступать черту, за которой в будущем могут начаться проблемы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется быть терпимее к капризам своей «половинки»: это не только условие приятно проведенного вместе дня, но и залог сохранения гармоничных отношений в будущем, которое уже на пороге. Не исключено, что любимый человек будет стремиться к свободе или к обновлению отношений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам вряд ли грозят радикальные потрясения в личной жизни, но они могут оказаться взволнованы и даже шокированы отдельными мелочами, например, странными деталями поведения своей бывшей пассии. Стоит подумать над такими нюансами, чтобы они не повторялись в будущем.

Козерог

Сегодня Козерогам не чужды идеи любви-дружбы (не путать со свободными отношениями и рискованными экспериментами). Многие Козероги останутся верны своим прежним чувствам, если уверены в их взаимности, и будут не без тревоги думать о предстоящих переменах. Свидание может обернуться для них сюрпризом.

Водолей

Сегодня Водолеев может подвести нестабильность эмоций или оригинальность вкусов. Для своей пассии они могут стать источником сюрпризов, волнующих или раздражающих. Искренне проявляя свои чувства или следуя своим привычкам, они могут невольно создавать почву для проблем в отношениях на будущее.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть выбор между романтической и дружеской акцентуацией отношений: какой бы вариант они ни выбрали, роман от этого не пострадает. Многие Рыбы в эти сутки останутся идеалистами и будут искать в любимом человеке родственную душу, а не просто компанию для совместного времяпрепровождения.
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