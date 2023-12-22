Держим руки подальше от всего нового — финансовый гороскоп на 23 декабря

Наш гороскоп помогает людям подготовиться к предстоящему дню, предоставляя советы и рекомендации, основанные на астрологических позициях планет.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют ускорить темп своей деятельности в плане завязывания новых деловых контактов. С утра вы можете быть способны легко находить взаимопонимание с самыми разными людьми. Это хорошее время для социальных работников, консультантов, торговцев и водителей транспорта. В конце дня не рекомендуется доверять информации, поступившей из непроверенных источников.
Телец
Сегодня Тельцы могут понести ущерб в сфере финансов и движимого имущества. Это неблагоприятное время для принятия финансовых решений относительно крупных покупок. Несмотря на это вы можете получить сегодня ценный опыт работы, который пригодится вам в дальнейшем. Это хорошее время для получения доходов за счет работы с клиентами в сфере услуг.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут захотеть проявить инициативу в делах, однако, если с утра это может дать позитивный результат, то во второй половине дня вас могут начать преследовать неудачи. Звезды накладывают ограничения на вопросы карьерного роста и взаимоотношений с вышестоящим начальством. Старайтесь строго следовать распоряжениям начальства и соблюдать сроки выполнения работы.
Рак
Сегодня Раки в первой половине дня могут добиться положительных результатов в проведении аналитической исследовательской работы. Многие из вас могут рассчитывать на более доверительные отношения с начальством. Вместе с тем, вторая половина дня складывается неблагоприятно для урегулирования юридических проблем и командировок. Своевременно оплачивайте счета по кредитам и за коммунальные услуги во избежание неприятностей.
Лев
Сегодня у Львов день может быть связан с неожиданностями не самого приятного свойства. Внешние обстоятельства могут внезапно поменяться, что может заставить вас внести изменения в свои планы. Любые финансовые операции и инвестиции с использованием безналичных денег чреваты потерями. Возрастает вероятность технических поломок. Испытания новой техники могут закончиться неудачно.
Дева
Сегодня Девам, занимающим руководящие должности, может быть трудно находить общий язык с деловыми партнерами и договариваться по вопросам сотрудничества в бизнесе. Ваши партнеры могут попытаться перехватить у вас инициативу, однако это не пойдет на пользу общему делу. Вместе с тем в первой половине дня бизнесмены могут преуспеть в реформировании структуры управления и оптимизации расходов.
Весы
Сегодня Весов, кто работают вдали от родного дома вахтовым методом или в служебных командировках, может ожидать неспокойный день. Вы почувствуете усиление требовательности к вам, к соблюдению трудовой дисциплины и графика работы. Проявите сдержанность в отношениях с коллегами по работе. А вот для поддержания и развития делового партнерства день может сложиться благополучно.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может быть связан с нестабильной финансовой обстановкой. Сделки, имеющие рискованный спекулятивный характер, могут не оправдать ваших ожиданий и завершиться убытками. Во второй половине дня воздержитесь от операций по обмену валюты — возможны обманы, мошенничество при проведении обмена. Отдавайте предпочтение традиционной работе в трудовом коллективе.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов деловые партнерские отношения могут стать проблемой. Поведение партнера по бизнесу может стать непредсказуемым и излишне эмоциональным. Некоторые договорные обязательства могут быть нарушены, что поставит вас в затруднительное положение. Проявите смекалку и творческую выдумку при решении нестандартных задач.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется не завязывать личных отношений с коллегами по трудовому коллективу. Личные симпатии могут помешать вашей объективной оценке работы и вам, возможно, из-за этого придется выполнять чужую работу. Вторая половина дня связана с запутанными и неоднозначными ситуациями. Вместе с тем старайтесь непременно доводить до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться подольше на работе.
Водолей
Сегодня Водолеи с утра смогут реализовать некоторые свои идеи, связанные с совершенствованием стиля и методов работы. Обязательно проверяйте на практике некоторые свои идеи. Однако во второй половине дня воздержитесь от любой новой для себя работы и не принимайте участие в конкурсах, кастингах. Сейчас вам может быть трудно проявить себя в конкурентной борьбе.
Рыбы
Сегодня у Рыб может не хватить внутренней решимости на то, чтобы дать старт каким-то своим проектам. Звезды также полагают, что многие ваши планы невероятны и иллюзорны, чтобы быть реально реализованными. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к строительной индустрии. Вместе с тем, это хорошее время для принятия финансовых решений, касающихся инвестиций и крупных покупок.