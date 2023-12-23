Смело отзываемся на предложения — финансовый гороскоп на 24 декабря

Наш гороскоп подскажет, как общаться с коллегами, чтобы добиться в карьере многого.
Овен
Сегодня Овны могут добиться больших успехов в профессии благодаря возросшей изобретательности и нацеленности на практические результаты. Это замечательное время для любой работы, требующей профессиональной технической подготовки и умения в совершенстве владеть инструментами. Можно ставить перед собой крупные задачи - при интенсивном труде вы можете скорее добиться повышения мастерства.
Телец
Сегодня у Тельцов, работающих в сфере услуг, может сложиться хороший день. Также сумеют проявить себя те, кто имеет отношение к миру моды, шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Это удачное время для устроения концертов, выставок, проведения праздничных массовых мероприятий. Консультанты в сетевом маркетинге могут значительно расширить сеть подписчиков.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют начать этот день с наведения порядка на своем рабочем месте. Это неплохое время для капиталовложений в недвижимость. Эффективны ремонтные и отделочные работы, покупка мебели, офисной техники, замена и обновление жилищно-коммунальных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории. Рекомендуется сосредоточиться на подготовке отчетной документации.
Рак
Сегодня у Раков может быть удачное время для торгово-закупочной деятельности. Особенно это относится к тем, кто специализируется в торговле ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, модной одеждой и детскими товарами. Объем продаж может вырасти за счет успешно проведенной рекламной компании. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся укрепить свои деловые связи.
Лев
Сегодня у Львов уровень доходов может находиться в прямой зависимости от уровня профессионального мастерства и умения доводить начатые дела до полного завершения. Можно вкладывать деньги в недвижимость, заниматься благоустройством рабочего места, строительством и ремонтом. Подписание договора аренды может оказаться перспективным и выгодным.
Дева
Сегодня у Девы оптимистичный настрой и уверенность в своих силах поможет в укреплении деловых связей. Чем активнее и решительнее вы будете действовать, тем большего результата добьетесь. Усиление интеллектуальной активности может положительно отразиться на работе с информацией, при обучении и обмене опытом. Могут вырасти доходы у водителей транспорта.
Весы
Сегодня Весы могут повысить уровень своих доходов за счет дополнительных источников заработка. Вам могут предложить подработать на сверхурочной работе или при работе по совместительству. Также могут попросить поработать во внеурочное время на замене заболевшего коллеги. Звезды благоприятствуют в индивидуальной трудовой деятельности при удаленной работе по фрилансу.
Скорпион
Сегодня Скорпионами круто: перед ними могут открыться новые перспективы. В одиночку вам сложно будет добиться выполнения своих планов, поэтому отдавайте приоритет работе в составе группы. Любая общественная работа пойдет вам на пользу. Ускоренным темпом пойдет проектно-конструкторская и научно-исследовательская работа. Можно заниматься планированием.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется держаться незаметно и не раскрывать на публике свои намерения. Чем меньше будут знать о ваших планах, тем меньше смогут им помешать. Методы тайной дипломатии принесут вам наилучшие результаты. Это благоприятное время для доверительного общения с начальством, но по его инициативе. Старайтесь в любом деле полагаться на свое внутреннее чутье.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может сложиться успешно для повышения профессионального уровня и интеллектуальной деятельности. Звезды советуют вам использовать новинки электронной техники и современные информационные технологии. Планы, составленные сегодня, могут быть исполнены. При определенных удачных обстоятельствах вам могут выдать денежную премию.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют использовать этот день для текущего анализа в делах и внесения корректив в свои планы. Если вы давно собирались что-то поменять в стиле своего поведения или устройстве бизнеса, то время для перемен наступило. Многие из вас могут добиться высоких результатов в организаторской работе. Хорошо проявят себя представители творческих профессий.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют действовать предельно открыто при выполнении профессиональных обязанностей. Это хорошее время для проведения рекламных акций: публикации объявления в средствах массовой информации, участия в выставках и презентациях. Можно успешно вести переговоры и подписывать договоры, в том числе с иностранцами.