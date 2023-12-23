Неуверенность свяжет по рукам и ногам — любовный гороскоп на 24 декабря

Наш гороскоп подскажет, как вести себя в отношениях, чтобы не потерять свою любовь.
Овен
Сегодня для Овнов этот день начнется очень приятно, если накануне они достигли согласия с любимым человеком в эмоциональной и интимной сферах. Однако период покоя и гармонии может оказаться не слишком долгим: вечером даже у самых дружных пар могут появиться временные сложности в общении по внешней причине.
Телец
Сегодня у Тельцов день начнется на волне эмоций и часто их переживания будут приятными. Многие Тельцы убедятся, что любимы, невзирая на свои капризы и нестандартные взгляды. Вторая половина суток может оказаться менее комфортной и удачной. Не стоит слишком поспешно принимать приглашение.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут столкнуться с внешним противодействием своим планам, но этот барьер нередко будет для них спасением. Не злитесь, если судьба мешает вашим страстным порывам: возможно, так она бережет вас от лишних стрессов и разочарований, а также от необдуманных слов и действий.
Рак
Сегодня Ракам может казаться, что им открыты все пути и возможности, но вечером многие из них начнут думать иначе. Не исключено, что даже на знакомых путях их будут поджидать препятствия или ограничения. Звезды советуют не отчаиваться: скорее всего, причина помех внешняя и временная.
Лев
Сегодня Львам день не сулит полного комфорта. Львов, мечтающих о стабильности, огорчит неизбежность перемен и отсутствие надежного рычага управления отношениями. Львы, жаждущие новизны, столкнутся с отсрочкой или другим препятствием. Лучше отложить продолжение разговора, совместную поездку.
Дева
Сегодня Девам стоит взять все возможное от утренних часов, они обещают стать самыми приятными. Во второй половине дня обстановка изменится: могут появиться срочные хлопоты или внешние препятствия к продолжению романтического общения, не исключена перемена настроения не в лучшую сторону.
Весы
Сегодня Весы могут быть готовы на многое, в том числе на шаг в неизведанное. К вечеру их настроение может измениться по внутренним личным причинам или под влиянием обстановки. Звезды не советуют назначать свидание на вторую половину этого дня: есть вероятность срыва или переноса встречи.
Скорпион
Сегодня Скорпионы эмоционально зависимы от любимого человека, иногда больше, чем сами того хотят. Вечером они сделают попытку абстрагироваться от своих желаний или взять их под контроль, но хладнокровные маневры будут даваться им с переменным успехом, полностью подавить свои чувства им не удастся.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на теплое общение с любимым человеком или на слишком быстрое сближение с ним. Чем сильнее их потребность в динамике и обратной связи, тем чаще они будут нервничать из-за возникшего на их пути барьера, но им все же придется подчиниться требованиям момента.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют найти время для личной жизни утром. Основная часть дня может закрыть дорогу к романтике и заставить заняться далекими от нее вещами, например, повседневными рутинными хлопотами. Если и удастся поддерживать с любимым человеком контакт, то лишь урывками между делом.
Водолей
Сегодня Водолеям обстоятельства могут помешать в выполнении их любовных планов. В некоторых ситуациях будет проще отменить или перенести свидание, чем пытаться обойти все возникшие препятствия. Если встреча все же состоится, стоит заранее смириться с долей разочарований, ограничений и помех.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может начаться с приятных эмоций, но к вечеру многие из них начнут чувствовать себя брошенными и одинокими. Некоторые Рыбы выберут уединение добровольно. Важно не впасть в уныние, раздражение или отчаяние, особенно, если не окончен спор или предстоит важный разговор.