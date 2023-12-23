Устраиваем ленивое утро — гороскоп на 24 декабря

23 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

12-13 лунные сутки. Этот день может начаться с минут стабильности, инертности и лени.

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Гороскоп на сегодня говорит, что новый поворот событий ожидается во второй половине дня после вступления Луны в знак Близнецов, однако динамика развития многих сюжетов останется слабой. Вплоть до ночи высок риск пробуксовок и осечек. Возможны организационные заминки и паузы, временные закрытия путей, обрывы связи, опоздания, проблемы с нужным документами. Велика вероятность отмены (переноса) встреч, поездок и запланированных маневров. Может требоваться проверка данных, уточнение маршрута, дополнительная техническая подстраховка, преодоление сомнений и страхов. Овен Сегодня для Овнов день может начаться с периода пассивности. Не исключена зависимость от материальных или эмоциональных факторов, от каких-то привычек или соблазнов. Звезды советуют никуда не торопиться, отдыхать и восстанавливать силы. Вторая половина дня усилит потребность в общении или движении, но могут возникнуть временные помехи. Возможно, придется отложить поездку или подождать с разговором. Телец Сегодня Тельцы могут вести свободный образ жизни и заниматься своими нуждами. В течение дня обстановка изменится и возможностей потворствовать своим привычкам станет меньше. К вечеру звезды советуют включить режим осторожности и предусмотрительности, особенно в деловой сфере, в финансовых вопросах и в общении с иностранцами. Желательно сверяться с планами и воздерживаться от лишних трат. Близнецы Сегодня Близнецы могут позволить себе расслабиться, но к вечеру им придется вновь собраться, вспомнить об осторожности или дисциплине. Для них может стать благотворным препятствие: оно удержит их от рискованного шага, поможет не включиться раньше времени в невыгодный спор или опасную конкуренцию. Сдерживающим фактором может стать контроль или запрет «сверху», строгий план или профессиональный опыт. Рак Сегодня Раки могут быть преисполнены надежд, но дальнейшее развитие событий их разочарует. Во второй половине дня велика вероятность столкнуться с тайным препятствием или внешним барьером, вынуждающим отложить и уточнить планы. Возможно, будут временно закрыты нужные пути и каналы связи, окажутся не готовы документы или оставит желать лучшего техническая поддержка задуманного мероприятия. Лев Сегодня Львам звезды советуют учитывать высокую вероятность помех и препятствий на пути к прогрессу. Утром возможно ощущение тупика, не исключен неожиданный эффект от недавно предпринятых мер. Вторая половина дня обнадежит, но помешает немедленному выполнению личных и коллективных планов. Может требовать доработки техническая или информационная часть, быть низким уровень доверия или безопасности. Дева Сегодня Девы могут позволить себе свободный режим. После полудня снова придется собраться, стать осмотрительнее и ответственнее, чтобы не навредить своим домашним делам, бизнесу или карьере. Не стоит возвращаться к неоконченному спору, не оценив обстановку и возможные ловушки: поспешность и горячность могут вновь толкнуть на путь деловых рисков, семейной вражды или опасных нечестных игр. Весы Сегодня Весам пригодится доля осторожности и терпения. Утром это станет их страховкой от избыточных расходов и лишних рисков. Во второй половине дня сдержанность может стать вынужденной. Не стоит планировать на это время поездки и контакты: возможно, их придется отложить из-за недомогания, плохой подготовки или внешних причин (проверок, отказов, ошибок в документах, временного закрытия путей). Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют удвоить осторожность после полудня. В это время возрастет риск осечек в любых делах, не исключены проверки, ловушки и отсрочки. Не стоит приступать к решению задачи, не оценив вначале обстановку: возможно, вовремя обнаружится критичная недоработка или чужой нечестный маневр, потребуется внесение поправок в планы, подстраховка или подключение систем безопасности. Стрелец Сегодня Стрельцам лучше выбрать свободный образ жизни или заниматься несложной рутиной, учитывая свое самочувствие. После полудня обстановка потребует внимательности в общении: оно необходимо, но требует определенных правил. Возможно, придется сдерживать свой словесный азарт, соблюдать субординацию или вынужденную дистанцию. Встреча может сорваться, интересный диалог может быть перенесен. Козерог Сегодня Козерогам лучше отдохнуть. После полудня обстоятельства или собственные планы вынудят их заняться делами. Это могут быть незавершенные или повторные работы, рутинные хлопоты, заботы о питомцах или ошибки, ожидающие исправления. Возможно, придется поработать с документами или уделить внимание здоровью. Не стоит рассчитывать на быстрый прогресс, те или иные заминки сделают его маловероятным. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют планировать выполнение конкретных задач на вторую половину дня и заранее учитывать при этом риск осечек. Любые занятия в эти сутки могут идти через силу и давать скромный результат. Может застопориться творческая мысль или оказаться недоступным нужный контакт. Для полноценной реализации плана может не хватить времени, сил, средств или профессиональных компетенций. Рыбы Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее после полудня. В зависимости от ситуации, в это время может требоваться выдержка, терпение, серьезность, дисциплина, ответственность, аскетизм или дистанция в общении. Возможна проверка с целью подтверждения профессионального статуса. Не исключен момент страха, одиночества, неуверенности. Не стоит спешить с новым шагом, с возвратом к неоконченному делу или разговору.