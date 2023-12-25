Все опасения беспочвенны — любовный гороскоп на 26 декабря

Наш гороскоп расскажет, какие сферы жизни могут быть наиболее активными или важными в этот день.
Овен
Сегодня Овны встретят день с воодушевлением, их будут мало заботить возможные трудности и недоразумения. Однако по мере развития событий они обнаружат, что их силы не бесконечны, а ситуация меняется и вынуждает менять тактику. В конце дня придется сменить стиль общения или местопребывание.
Телец
Сегодня Тельцам самые приятные минуты уготованы в вечернее время. Именно в конце дня они окажутся в подходящей для себя обстановке либо их настроение изменится в лучшую сторону. Ко многим Тельцам вновь вернется ощущение уверенности в любви партнера, общности планов и стабильном будущем.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит начинать этот день с попытки продолжения важного личного разговора: независимо от того, кто его начал, велик риск усталости от общения, взаимного лукавства или купания в иллюзиях вместо поиска истины. Вечер поможет сменить тему или заставит прервать диалог на интригующей ноте.
Рак
Сегодня Раки вплоть до вечера будут пребывать в неопределенности, сомнениях и тайных метаниях. Некоторые Раки выбросят на время личную жизнь из головы из-за неотложных дел. Но к вечерним событиям им желательно отнестись серьезнее: они помогут им определиться самим и прояснить позицию партнера.
Лев
Сегодня Львы могут строить воздушные замки будущего или плавать в иллюзиях прошлого. В любом случае, их взгляд на события будет не очень объективным. К ночи у них появится возможность ответить себе честно на важный вопрос — хотя, возможно, ответ еще будет не окончательным.
Дева
Сегодня для Дев день начнется не очень удачно. Они могут витать в опасных для отношений иллюзиях или упорно придерживаться не слишком мудрой линии поведения. Чтобы дождаться нового положительного поворота событий, им придется набраться терпения: скорее всего, он случится уже в конце дня.
Весы
Сегодня Весов день может заинтриговать каким-то обстоятельством, или, наоборот, помочь им самим что-то скрыть и продлить интригу. Возможно, в самый интересный момент прервется связь или сообщения, которыми обмениваются партнеры, станут невнятными. Вечер подчеркнет сложившиеся в паре роли.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют отложить свидание или разговор на вечер. Основная часть дня либо вовлечет их в какие-то хитрые сети, либо помешает им из них выбраться с честью и без потерь. В конце дня можно надеяться на успех, удастся прояснить истину или оставить «за бортом» лишние сомнения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день покажет ту степень доверия и взаимопонимания, которая в данный момент присутствует в их любовных отношениях, особенно начатых в прошлом. Не исключено, что партнеры окажутся взаимно нечестны, будут задавать друг другу неверные вопросы и закономерно получать на них ложные ответы.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что основная часть этого дня способна создать им множество досадных и загадочных помех. Они возможны и при планировании свидания, и непосредственно в его ходе. Если хочется увидеться с любимым человеком именно сегодня, лучше отложить встречу на поздний час.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не относиться к ситуации слишком серьезно и попытаться внести в общение с партнером немного игры воображения, например, вместе помечтать. Нарисованные в этот день картины не отражают будущее в полной мере, но в чем-то верны и нужно угадать, в чем именно.
Рыбы
Сегодня о Рыбах любовная фортуна вспомнит не сразу. На протяжении всего дня они могут пребывать в унынии, сомнении, отчаянии или оставаться в невыигрышной для себя роли, но вечером обнаружат, что многие их опасения беспочвенны. Рыбы, поддавшиеся деструктивному порыву, могут об этом пожалеть.