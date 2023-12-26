Устраиваем романтический вечер — любовный гороскоп на 27 декабря

Наш гороскоп поможет читателям влюбить в себя партнера еще крепче.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что в сложившейся ситуации не слишком уместны динамичные романтические приключения. Имеет смысл отказаться на пару дней от суеты, чтобы побыть вместе с близким человеком дома или в тихой уединенной обстановке. Часто партнеры будут нуждаться в этом больше, чем сами Овны.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит отказываться от шанса побыть с близким человеком и еще раз убедиться в его любви: через пару дней обстоятельства изменятся и это повлияет на характер отношений. Возможно, изменится собственное настроение или настроение партнера, станет иным ритм встреч или тон общения.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что естественным образом возрастает эмоциональность и чувства не всегда легко выразить словами. Это не тот момент, когда стоит выяснять истину и соревноваться в остроумии. Не самое плохое решение — вместе заняться бытом, хозяйством или обустройством дома.
Рак
Сегодня Ракам важно быть дипломатичными, но не подавлять при этом свои естественные чувства и не держаться на втором плане, потакая самомнению партнера. Именно от них зависит здоровый баланс отношений, при котором взаимно учитываются интересы друг друга. Не стоит стесняться своих эмоций и привычек.
Лев
Сегодня Львам атмосфера этих суток может показаться не слишком подходящей для романтических приключений и часто это будет правдой. Наиболее комфортно будут чувствовать себя Львы, наделенные от природы повышенной чувствительностью и стремящиеся по какой-то причине скрыть свой роман от широкой общественности.
Дева
Сегодня Девам этот день вернет душевную опору. Он может стать «бальзамом на душу» для Дев, пребывающих в состоянии перманентного конфликта с близким человеком, но и те Девы, у которых нет проблем, отлично проведут время в обществе своей пассии. Возможно, обстановка будет немного необычной.
Весы
Сегодня Весов день вынуждает поддерживать в личных отношениях определенный сложившийся баланс и многие Весы с этим неплохо справятся. Помешать им выполнить этот план идеально может ситуативная гипер-эмоциональность. На другой чаше весов для них может оказаться семейная привязанность или любовь к дому.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов чувства расцветают и находят естественное гармоничное выражение. Душевный настрой этих суток поможет верить в истинную любовь и легко переносить разлуку. Многие Скорпионы смогут следовать в любви своим идеалам.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов манера поведения не всегда соответствует духу момента и они не всегда это понимают вовремя. Поддаваясь своим страстным авантюрным импульсам, многие Стрельцы действуют невпопад, ежеминутно рискуя оказаться в смешной и неловкой ситуации. Им может недоставать чуткости.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит пропускать этот день, если они хотят красивого и душевного свидания. Но им стоит помнить, что первыми условиями полной гармонии сегодня будут чуткость, теплота, готовность подстроиться под чужие настроения и привычки. Самовлюбленный и надменный образ обидит и оттолкнет партнера.
Водолей
Сегодня Водолеев обстановка этих суток приглашает внутренне смягчиться и эмоционально раскрыться любимому человеку. По возможности, стоит отказаться от утомительных поездок и лишних приключений, а также отложить споры. Постарайтесь оказаться в обстановке, располагающей к доверию и душевной близости.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут спокойно отправляться на романтическое свидание: оно обещает пройти очень приятно или хотя бы ровно. Это день эмоциональной и духовной гармонии, которая побеждает или смягчает любые разногласия. Удастся избежать разговоров на неприятные темы или коснуться их только вскользь.