Сбавляем шаг — гороскоп на 27 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что неоконченные разговоры и другие проблемы продолжат напоминать о себе, но большой продуктивности не обещают. Этот день поможет вспомнить о хозяйственных нуждах и жилищных вопросах, может усилить тягу к родным местам или ностальгию по прошлому. Путешественникам стоит сделать привал и найти пристанище. Нежелательны лишние нагрузки. Можно отдыхать или понемногу готовить дом к новогодним праздникам: оценивать запасы, производить небольшие обновления, сортировать старые вещи.
Овен
Сегодня Овны мечутся между домом и активным образом жизни вдали от него. Им придется учесть, что в этот день не всегда удобно продолжать азартную полемику, учебу или увлекательное путешествие. Имеет смысл взять паузу в пути, заняться жильем или побыть с семьей. На психологическом уровне вероятны сентиментальность и ностальгия. Тяга к родным местам будет сильнее интереса к чужим краям.
Телец
Сегодня Тельцам день поможет упрочить свою духовную опору. Поддержкой внешних связей, включая зарубежные, сегодня стоит заниматься лишь по необходимости и в фоновом режиме. Наибольший интерес представит эмоционально окрашенное общение с близкими по крови или духу. Если есть выбор, предпочтите деловой суете и связанным с ней рискам встречу с семьей, общество старых друзей или прогулку по знакомым местам.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют уделить время семейным нуждам, хозяйственным и финансовым вопросам. Возможно, пора устроить шопинг, произвести смотр запасам и внести обновления в привычный уклад. День может подтолкнуть к нестандартным тратам, например, экспериментальной покупке или выбору экзотических продуктов для особого случая. Стоит учесть вероятность недоразумений, колебаний, возвратов.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что у них есть право на долю «естественного эгоизма», в том числе в браке и других персональных отношениях. Не стоит грубо противопоставлять свои интересы чужим, но и забывать о них нежелательно. Самое время намекнуть на свои чувства, привычки и нужды, на тонкости своего характера. Вторая сторона может быть сдержанной, но все же будет дружелюбной и учтет намек.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сбавить темп, побыть дома или в тихом месте. Общительным Львам стоит временно сузить круг общения, а энергичным и подвижным полезно ограничить поле своей предприимчивости. День подчеркивает ценность эмоциональной безопасности, может напомнить о далеком прошлом, семейных делах, хозяйственных заботах или вопросах недвижимости. Есть смысл позаботиться о своем здоровье.
Дева
Сегодня Девам звезды предлагают отдохнуть от напряженных событий, суеты и раздражающих контактов. Забыть про эти стороны своей жизни им пока не удастся, но небольшая пауза будет целительной. Девам, не находящим покоя в своем собственном доме, придаст душевных сил посещение компании старых друзей. Девам, уставшим от жизни на чужбине, будет полезно побыть среди земляков или повидаться с семьей.
Весы
Сегодня Весы не принадлежат себе полностью и иногда попадают в двойственное положение, например, балансируют между своими партнерскими обязательствами, профессиональным или семейным долгом. На первое место могут выйти домашние планы, родственные отношения или жилищные обстоятельства. Успех или провал может быть обусловлен наличием протекции, а также доверия со стороны начальства или подчиненных.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды обещают ту или иную форму удачи: правовую, эмоциональную или материальную поддержку, канал вдохновения, духовный ориентир, удачный выбор. Возрастает надежда на получение любви, благодарности, протекции, компенсации. У многих Скорпионов будет шанс наладить семейные отношения, особенно общение с дальними родственниками. Любые дары судьбы стоит использовать незамедлительно.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день может создать тот или иной дискомфорт — в первую очередь, лишая их желанной динамики и четкой обратной связи с интересующими объектами. Их авантюрные смелые порывы не всегда будут уместными, а стрелы остроумия нередко будут бить мимо цели. Обстоятельства могут сделать их слишком зависимыми от эмоций, инстинктов, привычек, тайн прошлого, семейных планов или старых долгов.
Козерог
Сегодня Козерогам важно не быть одиночками и поддерживать гармонию в общении со своим окружением, используя при этом минимум пустых слов. В эти сутки ценятся эмоциональный и духовный контакт, доверие, семейственность, взаимная любовь и симпатия, но не будет лишним и пересечение материальных интересов. Ценна психологическая деликатность, особенно в двойственных, нестандартных и неловких ситуациях.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды рекомендуют найти время для семейных дел, повседневной рутины и забот о здоровье. Это подходящий момент для очередного обновления в привычном укладе дома или офиса, для забот о питомцах. Желательно избегать суеты и официальности. Хорошо, если удастся попасть в дружелюбную неформальную атмосферу с элементами домашнего уюта, напоминающую о близких людях или родных местах.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства этого дня помогут восстановить душевное равновесие. Нередко к этому эффекту будет добавляться улучшение физического самочувствия. Сложная тема пока не будет закрыта, однако на время от нее удастся отвлечься. Не стоит пропускать эти сутки, если вам хочется отдохнуть, подключиться к источнику своей духовной силы, получить удовольствие от романтики или спокойного творчества.