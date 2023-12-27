Не спорим с начальством — финансовый гороскоп на 28 декабря

Сегодня нам не стоит лишний раз перечить боссу.

Читатели могут найти в нашем гороскопе советы и рекомендации, направленные на управление энергией этого дня, чтобы принять осознанные решения и эффективно использовать потенциал возможностей или вызовов, с которыми они могут столкнуться.

Овен

Сегодня Овнам непросто: внешние обстоятельства могут складываться не в их пользу. Что бы вы ни делали, в любой работе можете чувствовать сопротивление, торможение и препятствия. Особенно это могут почувствовать работники сферы услуг, которым часто приходится контактировать с клиентами, заказчиками, покупателями и деловыми партнерами. Старайтесь быть внимательнее в деловых контактах.

Телец

Сегодня для Тельцов , которые работают вдали от родного дома: уехали на заработки, работают вахтовым методом или находятся в служебной командировке, этот день может сложиться наиболее проблематично. Также это неблагоприятный день для юридического оформления деловых документов. Водители транспортных средств могут получить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут испытывать трудности в финансовой сфере, в решении вопросов налогообложения и пошлин, распределения прибыли, вложения совместного капитала и инвестиционной политике. Звезды советуют вам отказаться от рискованных финансовых операций. Отдавайте предпочтение рутинной работе, которой вам приходится заниматься в своей повседневной практике.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют вступать с деловыми партнерами в острые дискуссии по поводу порядка пользования недвижимым имуществом. На этой почве у вас может разгореться серьезный конфликт. Спорные ситуации могут возникнуть между партнерами, с которыми оформлена совместная аренда площадей для ведения бизнеса. В целом этот день может сложиться крайне нервно для взаимоотношений в сфере услуг с клиентами и заказчиками.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться неблагоприятный день для делового общения. Не рекомендуется отправляться в короткие поездки и заводить новые деловые знакомства. Отношения с коллегами могут складываться нестабильно. В этой обстановке трудно настроиться на деловой лад и добиться положительных результатов в работе. Старайтесь быстро и гибко реагировать на обстоятельства.

Дева

Сегодня Девы могут проявить готовность прикладывать активные усилия, чтобы повысить уровень доходов. Однако результат в виде заработанных денег может оказаться несоизмеримо меньше, чем вы ожидаете получить. Также в трудовом коллективе вам могут поручить низкооплачиваемую работу. В этом смысле работа вряд ли принесет вам чувство удовлетворения.

Весы

Сегодня Весы могут быть склонны к прямолинейному поведению и продавливанию своей воли без учета мнений окружающих людей. Такое нетипичное поведение Весов может поставить вас в конфликтную ситуацию. Если же вы занимаетесь недвижимостью, строительством или сельским хозяйством, то можете столкнуться с осложнениями. Старайтесь не допустить срыва сроков выполнения работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , бизнес которых связан с торгово-закупочной деятельностью, могут понести убытки. Вероятной причиной этого может стать неверная информация, полученная из конфиденциальных источников. Также в этот день могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Старайтесь никому не рассказывать о своих планах и намерениях - тогда никто не сможет им помешать.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут потратить денег гораздо больше, чем сами планировали. Причем эти расходы могут быть сделаны не в силу необходимости, а потому что вами может овладеть покупательский азарт. Наблюдается сильное напряжение в сфере финансов и движимого имущества. Не поддавайтесь паническим настроениям, скупая товар крупными партиями.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды настоятельно советуют не вступать в дискуссии с начальством без крайней на то необходимости. Несмотря на рост личных амбиций, ваше поведение сегодня может не отличаться особенной деликатностью и тактичностью. Нежелание выполнять поручения начальства может дурно отразиться на вашей карьере. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину.

Водолей

Сегодня Водолеям непросто: их склонность к импульсивному принятию решений, игнорированию опыта партнеров и сотрудников может сделать этот день неблагоприятным для поддержания деловой репутации. Вообще для этого дня характерны задержки при подписании документов и соглашений, в получении информации или знаний. Воздержитесь от сдачи экзамена по переаттестации.

Рыбы