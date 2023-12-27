Окунаемся в ностальгию — гороскоп на 28 декабря

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке поддерживает чувствительность, восприимчивость, музыкальность и игру воображения, напоминает о духовной стороне жизни.

Гороскоп на сегодня говорит, что также она приветствует привязанность к близким, интерес к ретроценностям и погружение в мир воспоминаний. Может оказаться очень сильным влияние воспитания, родных мест, семейных идеалов, национальных традиций. Легко попасть под магическое обаяние старой тайны или давней любви. Лучше избегать в эти сутки начинаний, бурных дискуссий и лишней суеты. Хорошо отдыхать, подводить итоги, прощаться с эмоциональными и бытовыми атрибутами уходящего прошлого.

Овен

Сегодня Овнам звезды рекомендуют отдыхать. Не стоит планировать на этот день трудоемкие дела, даже если времени на них остается мало: в данные сутки прогресс маловероятен, а в ближайшие дни наверняка удастся все наверстать. Самое время побыть дома или среди близких людей, отдать дань родственным узам, погрузиться в воспоминания о прошлом или мысленно подвести черту под давней семейной историей.

Телец

Сегодня Тельцов ждет романтически-ностальгический или семейственный настрой, который непременно найдет у них отклик, пересечется с их мечтами или ценностями. Не обязательно следовать в эти сутки формальностям. Эмоциональная связь будет важнее словесной. Если хочется послать кому-то весть, лучше обойтись без длинных речей, выбрать красивое изображение или сентиментальную мелодию.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит ожидать от этого дня явной динамики в общении, например, продолжения азартной дискуссии. Не стоит бояться новых выпадов от оппонента, коварных чужих маневров и резкой критики. В эти сутки вполне можно взять паузу в диалоге и сотрудничестве, дать волю семейным чувствам или другим эмоциям. Подходящий момент для избавления от старых вещей и прощания с частью прежних ценностей.

Рак

Сегодня Раки могут наслаждаться гармонией момента, например, достигнутым балансом интересов. День располагает к романтике и занятиям искусством, напоминает о духовной грани событий. Возможно доказательство любви или вознаграждение. Не стоит браться за новые дела и заниматься рутиной. Можно выпасть из повседневной суеты, вспомнить о приятных минутах прошлого, набраться сил перед хлопотным делом.

Лев

Сегодня Львам стоит использовать этот день для расслабления. Он хорош для полного уединения или общения в узком кругу, не располагает к контактам с чужими случайными людьми. Вплоть до ночи может иметь место сонливость, лень, сентиментальность, внушаемость, скрытность или зависимость от тайных соблазнов. Устраивая ментальную перезагрузку и физический отдых, важно не лишать себя эмоциональной подпитки.

Дева

Сегодня Девы могут не опасаться новых проблем. Хорошая сторона этого дня заключается в отсутствии лишней суеты, срочных дел и прямых угроз, возможности отдохнуть в одиночестве или в хорошей компании, а также в праве романтично поностальгировать о прошлом. Думая о будущем, не всегда стоит верить своим и коллективным предчувствиям: скорее всего, оно не уложится в рамки знакомых представлений.

Весы

Сегодня Весам лучше отказаться от лишней активности: отложить утомительные мероприятия и ответственные начинания, повременить с целевой командировкой или совещанием. Такие планы можно смело ставить на паузу до завтра. Стоит помнить, что этот день может провоцировать чрезмерную чувствительность, а также зависимость от семьи и быта. Хорошо подводить итоги финансовых дел и решать судьбу старых вещей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно не пропускать дары судьбы, ценить минуты любви, гармонии и удачи. Многие подарки фортуны сейчас являются прощальными и вызывают сентиментальные чувства на пороге нового жизненного периода. Важно понять, от чего пора избавляться, а что стоит беречь, как бесспорную ценность. Речь может идти о чувствах, вещах, правах, семейных узах, эстетических вкусах или духовных идеалах.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется смириться с паузой в делах и в собственной активности. Все их попытки форсировать события, навязать другим свой образ мыслей и стиль действий будут заканчиваться неудачей. Это подходящий день для погружения в эмоциональные переживания и сентиментальные воспоминания о прошлом, общения с членами семьи, соотечественниками и старыми знакомыми. Важно закрывать старые долги.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше ориентироваться на обстановку и психологическую атмосферу. В зависимости от ситуации, звезды советуют им равняться на вкусы своей личной аудитории, на текущие настроения среди своих друзей, на эмоциональный фон в семье или браке. Важно не отвергать знаки внимания от тех, кто готов остаться другом или беречь любовь, и не создавать в отношениях с ними проблем на будущее.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на быстрый прогресс. Речь не только о трудоемких задачах: лень, рассеянность или апатия не исключены даже в ходе самых простых дел. Лучше не планировать на этот день начинания, поездки, тренировки, интенсивные дискуссии и активное участие в коллективных мероприятиях. Не стоит ждать многого от помощников. Не помешает контролировать состояние своего здоровья.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды говорят, что для них предпочтительнее отдых или спокойный образ жизни. Конкретный выбор подскажет собственное чутье, в этот день оно не ошибается. Можно уделить время романтическим связям, общению с детьми или умиротворяющему хобби. Для многих Рыб будет играть большую роль музыка, любовь, духовная жизнь, наследие прошлого или идеальный мир, созданный их богатым воображением.