Романтика будет мешать работе — любовный гороскоп на 29 декабря

Отражая тенденции планет и звезд на этот день, наш гороскоп предоставляет ориентир для принятия решений и понимания потенциальных событий, способствуя самопониманию и планам на предстоящий день.
Овен
Сегодня Овнам день принесет всплеск романтических эмоций. Любовь добавит им сил и сделает их изобретательнее. Творческие задумки могут порой превышать материальные возможности, но «игра стоит свеч». Звезды советуют подумать о свидании-празднике, оригинальном подарке или романтическом путешествии.
Телец
Сегодня для Тельцов день отмечен долей неясности и колебаний, но и позитивными большими ожиданиями. Под влиянием обстановки может меняться их собственное настроение или настроение партнера. Возможно, потребуют уточнения совместные планы на предстоящую Новогоднюю ночь и зимние каникулы.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит терять время, если они хотят встретить с любимым человеком Новый год: в предпраздничной суете есть много поводов для встречи, причин забыть про обиды и разницу взглядов. Близнецам, мечтающим о новом знакомстве, пора выбирать для этого подходящее место, мероприятие или компанию.
Рак
Сегодня Раков обстановка этих суток призывает отбросить лишние сложности и условности в общении с представителями другого пола, приглашает играть, флиртовать и веселиться. Не исключено, что настроение в такой атмосфере станет несколько авантюрным и самые необычные идеи вдруг покажутся вполне приемлемыми.
Лев
Сегодня Львы испытывают душевный подъем, могут заново влюбиться или решиться на романтическую авантюру. Звезды говорят, что многие их надежды и порывы имеют шанс на удачное осуществление, но все же рекомендуют им сдержать переполняющие их эмоции и подождать с инициативой до следующего дня.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют отвлечься от собственных представлений о «правильных личных отношениях» и действовать так, как подсказывает обстановка. Легкий игривый настрой станет неожиданно эффективным. Удастся забыть о драматизме романа, оценить его приятные, вдохновляющие или забавные грани.
Весы
Сегодня Весам день дарит надежду и намекает, что очень скоро в их личной жизни начнутся перемены. Не все ожидания дня оправдаются до мелочей, но многие фантастические мечты в будущем имеют шанс удивительным образом сбыться. Что касается текущей ситуации, то все уже меняется к лучшему.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют контролировать свои новые порывы — особенно, если они не хотят случайных связей и надеются на продолжительные близкие отношения. Даже если решено начать игру, не стоит делать это раньше времени. Желательно не спешить с широким жестом, выбором подарка.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов улучшается настроение, появляются добрые предчувствия или внешние признаки перемен. Одиноким и разочарованным Стрельцам рано ставить крест на личной жизни: как раз сейчас в ней кое-что меняется к лучшему. Прихоти, не выполнимые сейчас, могут быть исполнены в будущем.
Козерог
Сегодня Козерогов любовные волнения заставляют забыть о своей сдержанности или о других принципах. Многих Козерогов поманят новые горизонты, связанные с личной жизнью. Звезды намекают, что большие надежды не обязательно оправдаются в точности и лучше пока не строить на их фоне конкретных планов.
Водолей
Сегодня Водолеев поведение любимого человека может настолько обнадежить, а ситуация настолько вдохновить, что они забудут о подозрениях и предосторожностях и начнут строить грандиозные планы. Звезды говорят, что повод для оптимизма действительно есть, но в своих порывах желательно знать меру.
Рыбы
Сегодня Рыб обстоятельства приглашают к веселой любовной игре, которая может показаться им не совсем уместной или несколько утомляющей. Не тот день, когда стоит начинать с нуля серьезный роман. Стоит быть осмотрительнее, если с вами флиртует коллега или начальник: романтика может помешать работе.