Будем очень убедительными — финансовый гороскоп на 30 декабря

Сможем уговорить на свои условия любого.

Наш гороскоп помогает понять особенности дня, предостерегает о возможных трудностях и предлагает советы по максимизации позитивного влияния планет для достижения гармонии и успеха в текущих обстоятельствах.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться отличный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. Вы сегодня можете быть склонны очень личностно воспринимать рабочие моменты и относиться к коллегам, как к членам своей семьи. В трудовом коллективе ваши инициативы могут найти одобрение и поддержку. Начальство также может быть склонно прислушаться к вашему мнению.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться хорошее время для раскрытия творческого потенциала. Постарайтесь посмотреть на свою работу по-новому, как будто начали выполнять ее в первый раз. Это может дать вам возможность открыть для себя скрытые резервы роста и совершенствования в работе. Не бойтесь экспериментировать. Успешно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику и самостоятельно решает, когда и что ему делать.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут увеличить свои доходы за счет успешного сотрудничества с деловыми партнерами. Может улучшиться деловое взаимодействие с клиентами при работе в сфере услуг. Индивидуальным предпринимателям могут открыть кредитную линию в банке на выгодных условиях. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к строительству, сделкам с недвижимостью.

Рак

Сегодня у Раков , специализирующихся на торговле и посреднических сделках, это может быть один из лучших дней. В течение дня вам может поступить обнадеживающая информация. Вы можете совершить деловую поездку, которая может прояснить и урегулировать важные вопросы. Ваша сила сейчас — в умении находить взаимопонимание с людьми и выстраивать систему взаимодействия.

Лев

Сегодня Львам , возможно, удастся укрепить свое положение в трудовом коллективе. Старайтесь подходить ответственно к работе, чтобы ваши слова не расходились с вашими делами. Усиливается ваша практичность при урегулировании финансовых вопросов. Например, вы сможете более точно оценить работу и выбрать более выгодный вариант. Хорошее время для покупок.

Дева

Сегодня у Дев творческих профессий могут возникать трения с партнерами. Однако вы сможете изменить характер партнерского сотрудничества, мотивируя все стороны к продуктивной совместной работе. Не выпускайте инициативу из рук, принимайте решения самостоятельно. Старайтесь правильно оценивать свои личные способности и свои ресурсы - так вы сможете возложить на себя посильные задачи.

Весы

Сегодня Весов день может расположить к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Многие из вас могут рассчитывать на получение дополнительных доходов помимо основной работы. Вам могут предложить временную подработку на полставки или по совместительству при режиме удаленной работы. Также можно ставить перед работодателем вопрос о компенсации расходов на проезд до места работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют ориентировать себя на работу в составе группы единомышленников. Вы сможете тонко улавливать общие настроения в коллективе и сможете предложить ему то, что больше всего сейчас актуально. Активизируются деловые поездки и встречи. Обмен опытом может способствовать повышению вашей квалификации и общему укреплению деловой репутации.

Стрелец

Сегодня у Скорпионов может сложиться хороший день для увеличения финансовых поступлений в бюджет. Особенно это относится к тем, кто работает в государственных структурах и крупном бизнесе. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Руководители смогут сделать эффективные кадровые перестановки.

Козерог

Сегодня у Козерогов этот день может сложиться удачно, если вы не выпустите инициативу из своих рук. Сейчас один из тех редких дней, когда вы сами способны формировать события в своих интересах. И окружающие могут начать подчиняться этим событиям. Наиболее успешным направлением является поиск новых рынков сбыта товаров и услуг, а также поиск более выгодных вариантов поставщиков из других регионов и стран.

Водолей

Сегодня Водолеям , кто имеет ненормированный рабочий день и не обязан выполнять ту или иную работу строго по графику, день может больше подойти. Вы способны наиболее эффективно распорядиться своей свободой. Более успешно вы сможете решать вопросы в гибком режиме по мере их поступления. Неплохое время для привлечения влиятельного покровителя в поддержку своим делам.

Рыбы