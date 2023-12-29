Игривое настроение — любовный гороскоп на 30 декабря

Советы и предсказания нашего гороскопа помогут понять, какие возможности открываются и как наилучшим образом использовать энергию этого дня для достижения своих целей.
Овен
Сегодня у Овнов любовь будет динамичнее и приятнее. Им станет проще обмениваться симпатией с людьми другого пола, искать романтику и счастье вдали от дома, в путешествии, по переписке. У них может вызвать интерес представитель чужой культуры. В стабильных союзах появляется больше гармонии.
Телец
Сегодня Тельцы способны внезапно изменить линию поведения, почувствовать авантюрный азарт, тягу к игре и риску. Незабываемые впечатления у них оставит совместная поездка, флирт или интересный разговор. Многие Тельцы получат шанс вспомнить свои летние любовные приключения и отчасти их вернуть.
Близнецы
Сегодня Близнецы посмотрят на свой роман и на объект симпатий иначе. Несмотря на споры, им не захочется терять интересные отношения и привлекательного партнера. Важно не откладывать на завтра договоренности, лучше уже сегодня отправить поздравление, ответить на зов или сделать шаг навстречу.
Рак
Сегодня Ракам стоит поспешить, если они хотят оказать любимому человеку какую-то помощь (особенно, если речь о коллеге по работе). Также не стоит медлить с приятной прогулкой, отправкой веселого сообщения, уточнением деталей и обменом любезностями: не исключено, что позже с этим возникнут заминки.
Лев
Сегодня Львы могут смело демонстрировать любимому человеку свою симпатию и проявлять в его адрес инициативу. Новый поворот событий создает почву для гармонизации отношений или для уточнения их формата. Важное преимущество этого дня - возможность следовать своим собственным привычкам и настроениям.
Дева
Сегодня для Дев день может оказаться веселым и приятным, если они не претендуют на личное управление событиями и готовы играть отведенную им в отношениях роль. Девы, которые стремятся сбросить карнавальную маску, следовать своим ритуалам и стандартам, столкнутся с некоторыми трудностями.
Весы
Сегодня к Весам обстоятельства благосклонны. У них есть возможность весело провести время с любимым человеком или найти его через друзей. Помехи и ограничения есть, но почти не играют роли. Звезды рекомендуют активнее использовать этот день, так как завтра свободы может оказаться меньше.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день приглашает проявить в делах сердечных ловкость и предприимчивость, применить в них свои творческие, деловые или житейские таланты. Но гарантии успеха они при этом не получат. В результате приключения или сложного маневра они рискуют удлинить, а не сократить себе путь к счастью.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что им дорога в личной жизни каждая минута и важно использовать время с толком. Несмотря на ловкость, словоохотливость и возросшую привлекательность, многие Стрельцы ограничены в данный момент в своих возможностях и на следующий день могут это почувствовать.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит отвергать уникальные возможности этого дня, если они мечтают о ярком и необычном свидании, незабываемом любовном приключении или занимательной переписке с элементами рискованного флирта. Козерогам, предпочитающим в любви надежные стандарты и контроль, день сулит лишние волнения.
Водолей
Сегодня для Водолеев обстоятельства складываются благоприятно. Водолеи, чье сердце свободно, тоже получают свой шанс. Звезды советуют им активнее отвечать на знаки внимания, не бояться (в разумных пределах) демонстрировать оригинальность своей натуры и масштаб своих любовных запросов.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит быть «буками», вести себя слишком серьезно и отстраненно. В то же время, слова и действия этих суток лучше не брать на веру (если только они не исходят от близкого человека). Возможно, их причиной является предновогодняя атмосфера или у кого-то просто игривое настроение.